MotoGP 2020, Marquez: “Ho avuto contatti con la Ducati”

A Sky Sport MotoGP Marquez ha svelato per la prima volta il perché ha rinnovato per quattro anni con Honda, sorprendendo molti suoi colleghi. Lo spagnolo ha confermato che è stato cercato dalla Ducati prima di firmare con la Honda.

Il campione del mondo ha spiegato perché, nonostante in tanti glielo chiedono, non è stato tentato di cambiare e provare a vincere con un’altra moto. “La Honda mi ha dato la possibilità di andare dalla Moto2 direttamente nel team ufficiale. Mi sono sentito con altri team, ma la Honda è il miglior progetto dal punto di vista sportivo per raggiungere il mio obiettivo di lottare per il mondiale“.

Marquez ha aggiunto, che la Ducati ha provato a strapparlo alla Hrc. “La Ducati ha chiesto informazioni, ma non abbiamo iniziato a parlare. Con quello che la Honda mi ha dato in questi anni non ho proprio pensato ad un altro progetto. In futuro, però, non si sa mai“, ha aggiunto il nativo di Cervera.

Marquez ha anche negato di aver avuto un ruolo nella scelta della Honda del fratello come suo compagno di squadra. Anzi, secondo lo spagnolo, quando a Valencia chiese informazioni ad Alberto Puig gli fu risposto di pensare a vincere.

Marc ha cercato anche di togliere un po’ di pressione ad Alex. Nel momento in cui gli è stato chiesto che tipo di stagione potrà fare, Marc ha ricordato che i rookie, negli ultimi anni, sono riusciti ad essere subito competitivi, parlando di quelli saliti su una Yamaha o su una Suzuki.

