L’allenamento può mettere a dura prova il corpo, portando a scompensi e squilibri elettrolitici e ad aumento dello stress ossidativo. A correre in aiuto è l’acerola come integratore. Scopriamo cos’è e a cosa serve!

Gli integratori rappresentano una soluzione utile per coloro che desiderano sfruttare i benefici di un super food o una pianta officinale in modo concentrato.

Tra gli aiuti naturali più apprezzati degli ultimi anni c’è l’acerola, un frutto dalle capacità antiossidanti e dalle proprietà terapeutiche interessanti.

Acerola: pianta e frutto

L’acerola cos’è esattamente? Anche nota come ciliegia delle Barbados, è un frutto dalle proprietà incredibili originario dell’America Centrale e del Sud.

La pianta che lo produce si chiama Malpighia glabra ed è un arbusto sempreverde che può raggiungere un’altezza di 2-3 metri e presenta foglie di colore verde scuro e piccoli fiori bianchi.

Il frutto ha la forma di una piccola ciliegia, con un diametro di circa 1-2 cm, una consistenza simile a quella di una pesca e un interno diviso in spicchi come un’arancia o un mandarino.

Acerola: Proprietà e benefici

La ciliegia delle Barbados è nota per le sue proprietà antiossidanti, grazie all’alto contenuto di vitamina C e altri nutrienti importanti come vitamina A, vitamina B1, B2, B3 e B5, calcio, ferro, fosforo, acido malico, flavonoidi e antociani.

Tuttavia a rendere unica l’acerola è la quantità di vitamina C superiore anche a quella di altri frutti considerati ricchi di vitamina C, come l’arancia. Per esempio, la vitamina C contenuta in 100 grammi di prodotto va da 1500 ai 4500 mg (praticamente un valore 20 volte superiore rispetto agli altri agrumi e 50-100 più alto rispetto a quella delle arance).

Le caratteristiche della ciliegia delle Barbados ci lascia intuire il pool di effetti benefici che potrebbe avere sull’organismo. Ecco a cosa serve l’acerola esattamente:

Sistema immunitario – L’elevata concentrazione di vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la sua capacità di difendere il corpo contro malattie e infezioni.

– L’elevata concentrazione di vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la sua capacità di difendere il corpo contro malattie e infezioni. Stress ossidativo – Grazie alla sua capacità antiossidante, il frutto aiuta a ridurre i danni causati dai radicali liberi, riducendo lo stress ossidativo e prevenendo il danno cellulare ai tessuti.

– Grazie alla sua capacità antiossidante, il frutto aiuta a ridurre i danni causati dai radicali liberi, riducendo lo stress ossidativo e prevenendo il danno cellulare ai tessuti. Pelle – La vitamina C presente aiuta a mantenere la salute della pelle, proteggendola dai danni causati dai raggi UV e stimolando la produzione di collagene.

– La vitamina C presente aiuta a mantenere la salute della pelle, proteggendola dai danni causati dai raggi UV e stimolando la produzione di collagene. Disturbi digestivi – Il frutto ha proprietà anti-infiammatorie che possono aiutare a ridurre l’infiammazione dell’intestino e prevenire disturbi digestivi come la sindrome del colon irritabile.

– Il frutto ha proprietà anti-infiammatorie che possono aiutare a ridurre l’infiammazione dell’intestino e prevenire disturbi digestivi come la sindrome del colon irritabile. Anemia – L’ acerola frutto si rivela capace di stimolare la produzione dell’acido folico e pertanto contribuirebbe all’assorbimento di ferro (un aiuto prezioso in caso di forme lievi di anemia).

– L’ si rivela capace di stimolare la produzione dell’acido folico e pertanto contribuirebbe all’assorbimento di ferro (un aiuto prezioso in caso di forme lievi di anemia). Sistema cardiovascolare – La vitamina C favorisce la produzione di ossido nitrico, il che determina la vasodilatazione dell’endotelio e migliora i movimenti dei vasi. Tutto questo ha un impatto positivo sulla circolazione sanguigna e sul sistema cardiovascolare in generale.

– La vitamina C favorisce la produzione di ossido nitrico, il che determina la vasodilatazione dell’endotelio e migliora i movimenti dei vasi. Tutto questo ha un impatto positivo sulla circolazione sanguigna e sul sistema cardiovascolare in generale. Glicemia – Secondo alcuni studiosi, la quantità di polifenoli contenuti aiuterebbe a tenere sotto controllo i livelli della glicemia.

Acerola integratore

In commercio si trova sotto il nome di acerola C come compresse (es. Acerola 1000) oppure come polvere, capsule o succo di acerola concentrato. Da noi non è possibile trovarla sotto forma di frutto a causa della deperibilità dell’acerola fresca.

Al di là della forma di commercializzazione, si tratta di succo estratto dalle ciliegia delle Barbados oppure di prodotti a base di estratto di frutti di acerola, che sono stati essiccati e trasformati in polvere, compresse o capsule.

Questi integratori sono disponibili in diverse dosi e possono essere utilizzati per aumentare l’assunzione di vitamina C e altri nutrienti.

Di fatto l’uso dell’acerola integratore può essere utile per coloro che non riescono ad assumere abbastanza vitamina C attraverso la dieta o per coloro che desiderano beneficiare delle proprietà antiossidanti del frutto in modo più concentrato.

Questo tipo di integratore di vitamina C è utile per supportare il sistema immunitario, la salute della pelle, la prevenzione dei disturbi digestivi e la riduzione dello stress ossidativo.

Per quanto riguarda dosaggi e quando prendere l’acerola, invece, occorre seguire le indicazioni del produttore o del medico. Di solito però, il dosaggio giornaliero si aggira intorno ai 5-7 mg per chilogrammo di peso corporeo da assumere due somministrazioni giornaliere lontane dai pasti principali.

Acerola: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’uso di integratori a base di acerola non ha evidenziato effetti collaterali o controindicazioni particolari, anche se il quantitativo di vitamina C potrebbe generare alcuni sintomi.

Tra gli effetti collaterali ci sono i problemi gastrointestinali (nausea, diarrea e vomito), l’acidità di stomaco e i calcoli renali (la vitamina C produce ossalato alla base dei calcoli).

Semaforo rosso per tutti coloro che vogliono assumere acerola ma soffrono di allergia (perché contiene acido salicilico come la maggior parte degli agrumi è quindi sconsigliato agli allergici a tale sostanza) o assumono farmaci (anticoagulanti, medicinali per il diabete e immunosopressori).

A causa della quantità di vitamina C sarebbe meglio non assumere acerola insieme a prodotti a base di uva ursina, corbezzolo e rosmarino in quanto contrasterebbe il potere disinfettante dei glucosidi idrochinonici.

Come scegliere un integratore di acerola

Gli integratori di acerola sono diventati popolari per la loro capacità di supportare il sistema immunitario e migliorare la salute generale. Tuttavia, non tutti i prodotti sono creati uguali.

L’unico modo per trovare un integratore di acerola di alta qualità è valutare alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali. Ecco da dove partire:

Tipologia – Questi integratori si trovano sotto forma di polvere, compresse e capsule, ma la scelta dovrebbe essere operata strizzando l’occhio ai pro e ai contro di ogni tipologia: le compresse e le capsule sono predosate e facili da trasportare ovunque ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno mentre la polvere è semplice da assumere ma potrebbe creare difficoltà di dosaggio e trasporto. Che cos’è il succo di acerola invece? È un integratore liquido facile da assumere ma che richiede attenzione nella conservazione e nel trasporto.

– Questi integratori si trovano sotto forma di polvere, compresse e capsule, ma la scelta dovrebbe essere operata strizzando l’occhio ai pro e ai contro di ogni tipologia: le compresse e le capsule sono predosate e facili da trasportare ovunque ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno mentre la polvere è semplice da assumere ma potrebbe creare difficoltà di dosaggio e trasporto. invece? È un integratore liquido facile da assumere ma che richiede attenzione nella conservazione e nel trasporto. Quantità di vitamina C – La vitamina C è l’ingrediente principale degli integratori di acerola , quindi è importante controllare la quantità di vitamina C presente in ogni dose. È bene assicurarsi che la quantità di vitamina C indicata sia sufficiente per le proprie esigenze.

– La vitamina C è l’ingrediente principale degli integratori di , quindi è importante controllare la quantità di vitamina C presente in ogni dose. È bene assicurarsi che la quantità di vitamina C indicata sia sufficiente per le proprie esigenze. Prodotto biologico – L’acido ascorbico viene facilmente degradato dal calore e dalla luce, quindi è importante scegliere un prodotto biologico e che non sia stato sottoposto a trattamenti termici per mantenere la massima quantità di vitamina C possibile. Inoltre, la scelta di un prodotto biologico garantisce che non ci siano tracce di pesticidi o altri prodotti chimici nel prodotto.

– L’acido ascorbico viene facilmente degradato dal calore e dalla luce, quindi è importante scegliere un prodotto biologico e che non sia stato sottoposto a trattamenti termici per mantenere la massima quantità di vitamina C possibile. Inoltre, la scelta di un prodotto biologico garantisce che non ci siano tracce di pesticidi o altri prodotti chimici nel prodotto. Ingredienti extra – Molti integratori contengono soltanto la ciliegia delle Barbados mentre altri prodotti associano l’ acerola ad altri ingredienti. Qualche esempio? Pappa reale, ginseng e camu camu. La scelta dipende dall’obiettivo e dalle sensibilità personali.

– Molti integratori contengono soltanto la ciliegia delle Barbados mentre altri prodotti associano l’ ad altri ingredienti. Qualche esempio? Pappa reale, ginseng e camu camu. La scelta dipende dall’obiettivo e dalle sensibilità personali. Allergeni – La produzione di questi integratori in stabilimenti deputati alla lavorazione di altri prodotti potrebbe “costare” in termini di contaminazione con vari allergeni (es. soia, glutine, lattosio e noci). Quindi occorre leggere attentamente l’INCI.

– La produzione di questi integratori in stabilimenti deputati alla lavorazione di altri prodotti potrebbe “costare” in termini di contaminazione con vari allergeni (es. soia, glutine, lattosio e noci). Quindi occorre leggere attentamente l’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere “tagliato” sfruttando l’acquisto online: ampia gamma di prodotti e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di acerola su Amazon

Qual è il miglior integratore di acerola? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali sia per caratteristiche che per prezzo.

Dove si compra l’acerola integratore? In ogni caso è possibile acquistare un integratore in farmacia, parafarmacia ed erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon propone alcuni dei migliori integratori sul mercato e sostiene una scelta consapevole fornendo informazioni extra, recensioni vere e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore di acerola su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

