Liga 2020-2021, risultati 15° giornata: vincono Real Madrid, Atletico e Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 15° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Real Madrid e Atletico vincono le loro rispettive sfide e continuano a guidare la classifica di Liga in coppia; la squadra di Zidane si impone in casa 2 a 0 sul Granada, mentre Suarez e compagni vincono anch’essi 2 a 0 ma in casa della Real Sociedad.

Vittoria esterna per il Siviglia che si impone di misura, 1 a 0, in casa del Valencia, basta un goal dell’ex Milan Suso per regalare i tre punti agli ospiti; bella vittoria del Barcellona che supera 3 a 0 il Real Valladolid e si avvicina alle prime posizioni. Pareggio 2 a 2 tra Elche e Osasuna; finisce in parità, 1 a 1, la sfida tra Huesca e Levante, un goal per tempo ma poco spettacolo per i telespettatori.

Non vanno oltre il pareggio anche Villareal e Athletic di Bilbao, 1 a 1, rete iniziale degli ospiti con Williams e risposta dei padroni di casa a quindici minuti dal termine con Pino; stesso risultato, 1 a 1, anche tra Getafe e Celta Vigo, le marcature arrivano nei primi diciassette minuti, in vantaggio il Getafe al settimo minuto e pareggio dal dischetto per gli ospiti al 17esimo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Elche – Osasuna 2 – 2

Valencia – Siviglia 0 – 1

Huesca – Levante 1 – 1

Real Sociedad – Atlético Madrid 0 – 2

Real Valladolid – Barcellona 0 – 3

Villarreal – Athletic Bilbao 1 – 1

Getafe – Celta Vigo 1 – 1

Real Madrid – Granada 2 – 0

Alavés – Eibar 2 – 1

Real Betis – Cadice 1 – 0

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 32

Real Madrid 32

Real Sociedad 26

Villarreal 26

Barcellona 24

Siviglia 23

Granada 21

Celta Vigo 20

Betis 20

Cadice 19

Athletic Bilbao 18

Eibar 18

Getafe 17

Alaves 17

Valencia 15

Levante 15

Elche 15

Real Valladolid 14

Osasuna 12

Huesca 12

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS