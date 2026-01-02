Cagliari – Milan Live Diretta Streaming e Tv Serie A 18° Giornata

Dove vedere Cagliari – Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 18° Giornata Serie A, Venerdì 2 Gennaio ore 20:45.

Il 2026 si apre con un’occasione importante per l’AC Milan: i rossoneri fanno visita al Cagliari nel match del venerdì con la concreta possibilità di conquistare la vetta della Serie A, superando i rivali cittadini dell’Inter.

Imbattuto nel massimo campionato italiano dallo scorso agosto, il Milan arriva in Sardegna forte di una striscia positiva che potrebbe tradursi nel quarto successo nelle ultime cinque gare di campionato. Un rendimento che alimenta ambizioni di vertice e conferma la solidità del gruppo in questa fase della stagione.

I precedenti sorridono ai rossoneri: le trasferte sull’isola si sono spesso rivelate favorevoli, rendendo la sfida di Cagliari un banco di prova ideale per iniziare il nuovo anno con un segnale forte nella corsa allo scudetto.

Dove vedere Cagliari – Milan in Diretta TV e Streaming

Il match Cagliari – Milan di Venerdì 2 Gennaio alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Cagliari – Milan sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Cagliari – Milan su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Cagliari – Milan in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Cagliari:

Pur restando imbattuto da 14 confronti di campionato contro l’avversario di giornata, il AC Milan non è riuscito a imporsi in nessuna delle due sfide della scorsa stagione. Emblematica la gara d’andata in Sardegna, chiusa sul 3-3, quando il Cagliari rimontò grazie a una doppietta nella ripresa di Gabriele Zappa.

I precedenti sull’isola raccontano una storia nettamente favorevole ai rossoneri: 46 partite disputate in Sardegna, con appena cinque vittorie per i padroni di casa. L’ultimo successo del Cagliari contro il Milan risale addirittura a maggio 2017, un 2-1 deciso nei minuti finali da un gol di Fabio Pisacane.

Oggi alla guida dei rossoblu c’è un tecnico esordiente in Serie A, chiamato a un compito tutt’altro che semplice: mantenere la categoria e prolungare la permanenza del club nel massimo campionato per la terza stagione consecutiva. La classifica resta delicata e, prima della trasferta di Torino dello scorso fine settimana, il Cagliari aveva raccolto una sola vittoria nelle precedenti dodici gare di campionato.

Proprio contro il Torino, però, è arrivato un successo fondamentale. Nonostante lo svantaggio iniziale, la squadra sarda ha ribaltato il risultato: Matteo Prati ha interrotto un lungo digiuno di gol in Serie A, prima della rete decisiva di Semih Kilicsoy a metà del secondo tempo.

Attualmente 14° in classifica, il Cagliari si prepara a vivere anche nel 2026 una stagione all’insegna della lotta salvezza. L’inizio del nuovo anno non concede tregua: alla Unipol Domus arriva infatti uno dei club più prestigiosi del calcio italiano, in una sfida che mette subito alla prova ambizioni e tenuta dei rossoblu.

Come arriva il Milan:

Dopo l’eliminazione immediata dalla Supercoppa Italiana, con la sconfitta per 2-0 contro il Napoli poi laureatosi campione, il AC Milan ha parzialmente riscattato il passo falso chiudendo il 2025 con una vittoria nell’ultima giornata di Serie A.

Per un breve periodo i rossoneri sono tornati in vetta, scavalcando gli storici rivali dell’Inter, grazie a una prestazione travolgente contro l’Hellas Verona. In appena dieci minuti, il Milan ha colpito tre volte: Christian Pulisic ha sbloccato il risultato, prima che Christopher Nkunku trovasse finalmente la prima gioia in Serie A con una doppietta che ha chiuso la gara.

Inseriti in una lotta scudetto estremamente equilibrata, con appena quattro punti di distacco tra le prime cinque, gli uomini di Massimiliano Allegri stanno lanciando segnali concreti di solidità e continuità. L’assenza di impegni nelle coppe nazionali e internazionali permette al Milan di concentrarsi esclusivamente sul campionato, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo.

Dopo una stagione precedente chiusa in modo deludente, i rossoneri hanno reagito alla sconfitta iniziale inanellando 15 partite consecutive senza perdere in Serie A, la miglior serie positiva dal campionato 2021-2022. Un rendimento che certifica la crescita del gruppo e la ritrovata affidabilità a lungo termine.

Allegri ha puntato su un nucleo ristretto di titolari, guidato da elementi di esperienza e qualità come Luka Modric, Pulisic e il capitano Mike Maignan. Questa scelta ha prodotto un dato significativo: nessuna squadra dei cinque principali campionati europei ha effettuato meno sostituzioni, rafforzando l’idea di una struttura tecnica stabile e ben definita.

La sfida con il Cagliari avrà inoltre un valore simbolico per Allegri, che tornerà da avversario in una piazza che ha segnato una fase importante della sua carriera. Il tecnico livornese ha infatti allenato il club sardo dal luglio 2008 all’aprile 2010, collezionando 74 panchine prima di approdare per la prima volta sulla panchina di San Siro.

Probabili Formazioni di Cagliari – Milan:

Il Milan spera di poter contare su Rafael Leao nella sfida di venerdì: l’attaccante portoghese, tormentato dagli infortuni negli ultimi mesi, è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Restano invece indisponibili Matteo Gabbia e Santiago Gimenez.

Con Leao e il nuovo arrivato Niclas Fullkrug non ancora al meglio della condizione, Christian Pulisic potrebbe essere adattato in avanti nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, a patto di superare un lieve fastidio muscolare. L’esterno statunitense è stato uno dei soli quattro giocatori capaci di realizzare tre doppiette in Serie A nel 2025, dato che ne sottolinea il peso offensivo. Christopher Nkunku, appena tornato al gol in campionato dopo un lungo digiuno iniziato a febbraio, deve invece fare i conti con un problema alla caviglia.

Sul fronte Cagliari, rientrano dopo la malattia Juan Rodriguez e Yerry Mina, ma l’infermeria resta affollata. Non saranno della partita Andrea Belotti, Ze Pedro, Mattia Felici e Michael Folorunsho. Quest’ultimo è stato operato al legamento collaterale mediale e resterà fuori per diverse settimane, mentre l’esterno angolano Zito Luvumbo è impegnato in Coppa d’Africa.

In attacco, dopo aver segnato in due gare consecutive, Semih Kilicsoy è destinato a guidare il reparto offensivo dei rossoblu, supportato da uno tra Gianluca Gaetano, Gennaro Borrelli o il talento di proprietà dell’Inter Sebastiano Esposito.

Probabili Formazioni di Cagliari – Milan:

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Prati, Obert; Esposito, Kilicsoy

AC Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

Pronostico di Cagliari – Milan:

Dopo un periodo recente caratterizzato da qualche gol subito di troppo, il clean sheet dell’ultima giornata lascia intendere che il Milan abbia ritrovato l’equilibrio difensivo che ha contraddistinto gran parte della stagione. Un segnale incoraggiante in vista della trasferta in Sardegna.

La solidità tattica e l’organizzazione imposte da Massimiliano Allegri dovrebbero offrire ai rossoneri la base ideale per costruire un’altra vittoria esterna. Un successo che permetterebbe al Milan di tornare momentaneamente in testa alla classifica, almeno per qualche giorno, rafforzando ulteriormente le ambizioni scudetto.

