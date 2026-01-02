Video Gol Highlights di Cagliari – Milan 0-1 Serie A 18° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Cagliari – Milan 0-1: decide il gol di Leao in apertura di secondo tempo che regala ai rossoneri 3 punti ed il primo posto in classifica.

La 18° Giornata di Serie A si apre con una vittoria pesantissima del Milan in trasferta a Cagliari che nell’anticipo del venerdì sera supera 1-0 i sardi e balza momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della sfida tra Inter e Bologna.

Nel giorno del ritorno in Sardegna di Massimiliano Allegri, i rossoneri inaugurano il nuovo anno con tre punti fondamentali, al termine di una gara tutt’altro che semplice. L’avvio è infatti favorevole ai padroni di casa, trascinati dalla spinta di Marco Palestra, che mette in difficoltà la corsia sinistra milanista. Il primo tempo scorre su binari di equilibrio, con poche occasioni nette e grande attenzione tattica da entrambe le parti.

Nella ripresa il Milan cambia marcia e prende progressivamente il controllo del match. Il gol decisivo arriva al 50’, quando Rafael Leão raccoglie l’assist di Adrien Rabiot e scarica un sinistro potente sotto la traversa, battendo Caprile e sbloccando una partita fino a quel momento bloccata.

La rete del vantaggio coincide anche con un momento significativo: subito dopo lascia il campo proprio Leão, applaudito, per consentire il debutto ufficiale di Niclas Füllkrug con la maglia rossonera, che assapora così i primi minuti in Serie A.

Nel finale il Cagliari prova a reagire con l’ingresso di Leonardo Pavoletti ma la mossa di Fabio Pisacane non produce gli effetti sperati. La difesa del Milan regge senza affanni, confermando la solidità ritrovata.

Con questo successo il Cagliari resta fermo a 18 punti, mentre il Milan sale a 38 al comando solitario mettendo pressione non solo all’Inter ma anche al Napoli, e lancia un segnale chiaro nella corsa alle zone altissime della classifica.

Cronaca di Cagliari – Milan 0-1:

Cronaca 1° Tempo:

1’

Parte il match alla Unipol Domus. È l’arbitro Rosario Abisso a dare il via all’anticipo di Serie A tra Cagliari e Milan.

2’

Subito aggressivo il Cagliari: Matteo Prati prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina a lato.

3’

Ancora Prati cerca la soluzione da fuori area, senza trovare lo specchio della porta.

4’

Risposta immediata del Milan con Rafael Leão, che calcia dopo un’azione personale: Luca Mazzitelli si oppone deviando il tiro.

7’

Il Cagliari spinge sulle fasce: cross teso di Marco Palestra, Alexis Saelemaekers anticipa di testa Matteo Prati. Calcio d’angolo per i padroni di casa.

10’

Azione insistita dei rossoblù: Adam Obert arriva sul fondo e mette al centro, deviazione decisiva che concede il corner.

13’

Dalla bandierina Sebastiano Esposito, stacco difensivo puntuale di Pervis Estupiñán che libera l’area.

16’

Movimenti offensivi del Cagliari: Esposito si allarga a sinistra, Palestra attacca sul lato opposto creando ampiezza.

17’

Milan pericoloso: conclusione sporca di Ruben Loftus-Cheek dopo una respinta corta di Gabriele Zappa.

19’

Buon lavoro spalle alla porta di Semih Kılıçsoy, che conquista una punizione nella trequarti offensiva.

22’

Ripartenza rapida del Milan: Leão accelera e cerca Loftus-Cheek, ma Adam Obert legge bene l’azione e intercetta.

25’

Possesso prolungato dei rossoneri, il Cagliari resta compatto e chiude ogni linea di passaggio.

28’

Calcio d’angolo di Luka Modrić, Jan-Carlo De Winter colpisce di testa, Juan Rodriguez allontana.

32’

Colpo di testa centrale di Michel Adopo, nessuna difficoltà per Mike Maignan.

34’

Duello fisico e di velocità tra Saelemaekers e Palestra: il difensore del Cagliari accompagna il pallone sul fondo.

37’

Cross insidioso di Saelemaekers, deviazione di Sebastiano Luperto che manda la sfera in angolo.

41’

Tentativo di Mazzitelli da posizione defilata con il sinistro, tiro fuori misura.

42’

Risposta del Milan: Youssouf Fofana calcia dal limite, ancora Rodriguez decisivo nel murare la conclusione.

45’

L’arbitro concede un minuto di recupero.

45’+1’

Penalty inizialmente assegnato al Milan per un contatto tra Rodriguez e Loftus-Cheek, ma l’azione viene fermata per fuorigioco di Leão a inizio manovra.

45’+2’

Fine primo tempo alla Unipol Domus: Cagliari-Milan 0-0. Gara intensa, con i rossoblù più intraprendenti in avvio e i rossoneri cresciuti alla distanza, ma senza reti prima dell’intervallo.

Cronaca 2° Tempo:

50’ GOL MILAN 0-1

Il Milan rompe l’equilibrio a inizio ripresa. Adrien Rabiot pennella un pallone rasoterra in area, Rafael Leão controlla e calcia di sinistro: la deviazione di Sebastiano Luperto beffa Elia Caprile e porta avanti i rossoneri.

52’

Tentativo di reazione del Cagliari, Alexis Saelemaekers legge bene l’azione e chiude su Semih Kılıçsoy.

55’

Azione manovrata del Milan, Jan-Carlo De Winter viene pescato in posizione irregolare: gioco fermo.

58’

Corner battuto da Davide Bartesaghi, Adam Obert svetta di testa ma il Milan resta stabilmente nella metà campo avversaria.

61’

Doppio cambio per il Cagliari: dentro Gennaro Borrelli e Idrissi, fuori Matteo Prati e Obert.

63’

Ruben Loftus-Cheek si inserisce centralmente e cade in area dopo un contatto con Juan Rodriguez, l’arbitro lascia correre.

65’

Problemi fisici per Sebastiano Esposito, che si accascia a terra per crampi. Gioco interrotto.

66’

Cambio Cagliari: entra Gianluca Gaetano, esce Esposito.

69’

Doppia mossa anche per il Milan: Samuele Ricci prende il posto di Youssouf Fofana, mentre Niclas Füllkrug debutta al posto di Leão.

71’

Spettacolare tentativo in rovesciata di Kılıçsoy, deviazione provvidenziale di Ricci. Calcio d’angolo per il Cagliari, senza sviluppi.

73’

Scontro duro tra Luperto e Füllkrug, il difensore rossoblù resta a terra. Sanitari in campo per le cure.

76’

Possesso lungo e ragionato del Milan, che prova ad addormentare il ritmo della partita gestendo il vantaggio.

79’

Altri cambi rossoneri: dentro Matteo Gabbia per Estupiñán e Christian Pulisic per Loftus-Cheek.

82’

Zappa spinge sulla destra alla ricerca del cross, ma la difesa del Milan chiude bene gli spazi.

83’

Triplo episodio: entra Leonardo Pavoletti per Kılıçsoy, Cavuoti rileva Mazzitelli, mentre Idrissi viene ammonito per un intervento duro su Saelemaekers.

87’

Grande occasione Milan: Pulisic rientra sul sinistro e calcia dal lato sinistro dell’area, Caprile respinge con attenzione sul primo palo.

89’

Punizione per il Milan da zona pericolosa: Abisso sanziona un fallo di Rodriguez su Pulisic.

90’

Sul calcio piazzato si presenta Luka Modrić: conclusione velenosa, Caprile vola e devia in angolo.

90’+1’

L’arbitro Rosario Abisso assegna quattro minuti di recupero.

90’+1’

Clima acceso: Palestra e Saelemaekers vengono entrambi ammoniti per comportamento non regolamentare.

90’+2’

Ancora tensione in campo tra i due esterni, che continuano a punzecchiarsi sotto gli occhi dell’arbitro.

Il Milan gestisce il finale con ordine e freddezza, portando a casa una vittoria pesante che vale tre punti d’oro e la momentanea vetta della classifica.

Video Gol e Highlights Cagliari – Milan 0-1:

Video online a breve

Tabellino di Cagliari – Milan 0-1:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (16’st Borrelli), Mazzitelli (38’st Cavuoti), Obert (16’st Idrissi); Esposito (21’st Gaetano), Kılıçsoy (38’st Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus; Deiola, Liteta, Rog; Luvumbo, Trepy. All.: Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (24’st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan (34’st Gabbia); Loftus-Cheek (34’st Pulisic), Leão (24’st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Odogu, Pavlović; Jashari; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Marcatore: 5’st Leão (M).

Ammoniti: 38’st Idrissi (C), 46’st Saelemaekers (M), 46’st Palestra (C).

