Serie A: Gli acquisti più costosi di sempre

Con l’avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio, torna d’attualità il tema degli investimenti più importanti mai visti in Serie A. Nel corso della sua storia, il campionato italiano ha accolto trasferimenti di enorme impatto economico, alcuni dei quali restano ancora oggi punti di riferimento difficili da eguagliare.

In cima alla classifica dei giocatori più costosi mai arrivati in Serie A c’è ancora Dušan Vlahović, il cui passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nell’inverno del 2022 ha riscritto i record del campionato.

Vlahović, un record che resiste

L’attaccante serbo è stato acquistato dalla Juventus per 83,5 milioni di euro, cifra che lo rende tuttora l’acquisto più caro nella storia della Serie A. Vlahović ha firmato allora un contratto di quattro anni e mezzo, che lo lega ai bianconeri fino al termine della stagione in corso, e resta un simbolo del mercato invernale più oneroso di sempre in Italia.

Juventus protagonista anche al secondo posto

La Juventus compare anche al secondo posto di questa speciale classifica grazie all’operazione Dejan Kulusevski, prelevato dall’Atalanta nell’inverno del 2020 per 39 milioni di euro complessivi.

Un’operazione che, col senno di poi, si è rivelata anche economicamente vantaggiosa: il club bianconero ha infatti realizzato una plusvalenza con la successiva cessione del giocatore al Tottenham Hotspur, tra prestito oneroso e riscatto.

Milan e Juventus dominano la top 10

Guardando all’intera classifica, Milan e Juventus sono i club con il maggior numero di presenze tra i dieci acquisti più costosi di sempre in Serie A. I rossoneri occupano ben tre posizioni consecutive grazie agli investimenti effettuati nel 2019 e negli anni successivi.

Al terzo posto c’è Lucas Paquetá, arrivato dal Flamengo per 38,4 milioni di euro. Subito dietro troviamo Krzysztof Piątek, acquistato dal Genoa per 30,2 milioni, e Santiago Giménez, arrivato dal Feyenoord per 30 milioni di euro.

Inter, Napoli e un record storico

L’Inter compare due volte nella classifica. La prima con l’acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham per 27 milioni di euro, e la seconda con uno dei trasferimenti più datati presenti nella top 10: Clarence Seedorf, arrivato dal Real Madrid per 24 milioni nella stagione 1999-2000.

Anche il Napoli è rappresentato grazie all’acquisto di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo per 24 milioni di euro, mentre a chiudere la classifica c’è Adriano, passato dal Parma all’Inter per 23,4 milioni.

La top 10 degli acquisti più costosi nella storia della Serie A

Dušan Vlahović: Fiorentina → Juventus – 83,5 milioni Dejan Kulusevski: Atalanta → Juventus – 39 milioni Lucas Paquetá: Flamengo → Milan – 38,4 milioni Krzysztof Piątek: Genoa → Milan – 30,2 milioni Santiago Giménez: Feyenoord → Milan – 30 milioni Christian Eriksen: Tottenham → Inter – 27 milioni Nicolò Rovella: Genoa → Juventus – 26 milioni Clarence Seedorf: Real Madrid → Milan – 24 milioni Stanislav Lobotka: Celta Vigo → Napoli – 24 milioni Adriano: Parma → Inter – 23,4 milioni

Con il mercato di gennaio alle porte, questi numeri restano un termine di paragone importante per capire quanto sia difficile, oggi, eguagliare o superare i grandi colpi economici che hanno segnato la storia della Serie A.

