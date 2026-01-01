Spalletti convince subito: si pensa già al rinnovo a lungo termine

La Juventus è sempre più soddisfatta dell’impatto iniziale di Luciano Spalletti e, nonostante il suo recente arrivo a Torino, starebbe già valutando un rinnovo a lungo termine. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero vorrebbe anticipare i tempi e garantire continuità tecnica in una fase delicata del progetto sportivo.

Contratto in scadenza e volontà di anticipare le mosse

Attualmente Spalletti è legato alla Juventus da un contratto valido fino a giugno, con una clausola di rinnovo automatico legata alla qualificazione in Champions League. Tuttavia, la dirigenza preferirebbe non attendere il verificarsi di questa condizione, puntando a blindare l’allenatore prima possibile. L’obiettivo è evitare qualsiasi incertezza e rafforzare la stabilità del progetto tecnico.

In poche settimane alla Continassa, Spalletti ha già dato segnali chiari di cambiamento. I risultati sono migliorati, ma ciò che convince maggiormente il club è il clima che si è creato attorno alla squadra. L’allenatore toscano ha portato autorevolezza, idee chiare e una rinnovata ambizione, elementi ritenuti fondamentali in una fase di ricostruzione come quella attuale.

All’interno della società, la sua esperienza viene considerata un valore chiave per gestire la transizione tecnica e mentale della rosa.

Il rapporto tra Spalletti e i vertici societari viene descritto come molto positivo, con una forte convergenza su priorità sportive e sostenibilità economica. La Juventus ritiene che la continuità in panchina possa rappresentare anche un segnale forte per lo spogliatoio, soprattutto per i giovani in crescita come Kenan Yildiz, considerati centrali nel progetto futuro.

Ipotesi rinnovo fino al 2028

A livello dirigenziale si sarebbe già discusso di un possibile nuovo accordo fino al 2028. L’amministratore delegato Damien Comolli si sarebbe mostrato disponibile ad avviare colloqui ufficiali una volta conclusa la fase a gironi di Champions League.

Nel frattempo, Spalletti resta concentrato esclusivamente sul lavoro quotidiano, mentre la Juventus punta a muoversi con decisione per mettere al sicuro il futuro della panchina e dare solidità a un progetto che sta iniziando a prendere forma.

