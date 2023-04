Juventus-Sporting Lisbona: Szczesny esce per un dolore al petto

Giovedì 14 aprile è stato il turno delle altre italiane impegnate nelle competizioni europee. La prima a scendere in campo è stata la Roma che dopo aver fallito un calcio di rigore con il suo capitano Lorenzo Pellegrini esce sconfitta per 1-0 sul campo del Feyonoord. La rete al 53′ di Wieffer condanna la squadra capitolina che nella gara di ritorno è chiamata alla rimonta, per una sfida che si preannuncia calda ed entusiasmante. Per la squadra di Mourinho basterebbe ripetere la partita vinta proprio contro il club olandese nella finale della Conference League della passata edizione.

In questa attuale una straordinaria Fiorentina è riuscita a vincere sul campo del Lech Poznan per 4-1 grazie alle reti di Cabral, Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikone per ipotecare la qualificazione in semifinale dove l’attenderà la vincente di Basilea-Nizza, finita 2-2. Il cammino viola continua spedito, con questa vittoria sono 7 le vittorie consecutive, tra campionato e coppa, per la squadra di Vincenzo Italiano.

Chi continua a vincere di corto muso, è l’altra squadra italiana impegnata in Europa League. La Juventus, pur soffrendo è riuscita ad avere la meglio sullo Sporting Lisbona, per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 73′ dal difensore ex Frosinone, Federico Gatti. Una delle poche note lieti della serata in cui ha visto protagonista uscire anzitempo l’estremo difensore bianconero Szczesny.

Il portiere polacco della Juventus, al 42′ , a pochi minuti dalla fine del primo tempo ha chiesto il cambio per un forte dolore al petto che ha fatto preoccupare tutti in campo e fuori. Un episodio non riconducibile a nessun contrasto, un fulmine a ciel sereno che ha costretto Szczesny a chiedere il cambio e uscire tra le lacrime. Fortunatamente a fine partita il portiere bianconero si è presentato ai microfoni si SKY per tranquillizzare e rassicurare tutti.

Juventus, la paura e le rassicurazioni di Szczesny

Dopo che la partita è finita, con la Juventus che ha battuto per 1-0 lo Sporting Lisbona, la notizia più bella è arrivata dalle parole del portiere bianconero uscito anzi tempo per un forte dolore al petto. Szczesny si è presentato ai microfoni televisivi di SKY: ““Sto bene. C’è stata un po’ di ansia. Abbiamo fatto i controlli ed è tutto a posto. Ho visto bene Perin in allenamento, mi sono stancato e gli ho lasciato il posto. Complimenti a lui. Le lacrime? Ho provato paura, non mi è mai successo: facevo fatica a respirare. Ora sto molto meglio“.