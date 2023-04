Video Gol e Highlights Juventus-Sporting Lisbona 1-0 , andata quarti di finale Europa League: decide la sfida la zampata del difensore Gatti!

Un prezioso vantaggio per i bianconeri, a tratti dominati da avversari di indubbia qualità tecnica. Una sfida che si preannuncia al cardiopalma, con esito non scontato fino alla fine. I bianconeri di Allegri dovranno essere bravi ad impostare una gare accorta, ma in grado di colpire in maniera letale nelle ripartenze!

Juventus-Sporting Lisbona, andata quarti di finale di Europa League

Sintesi di Juventus-Sporting Lisbona 1-0

Una partita che vede subito le due squadre cercare di superarsi. Non risparmiano azioni da una parte e dall’altra. Prima ci provano i bianconeri con Milik, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. Poco pià tardi rispondono gli ospiti con Trincao dal limite dell’area. L’esito della conclusione è identico a quello del calciatore polacco poco prima.

Poco dopo il decimo minuto del primo tempo, esattamente al dodicesimo, occasione importante per i padroni di casa! Chiesa è servito in profondità con ottima precisione da Di Maria, controlla la sferae impegna il portiere avversario con un bel diagonale.

Al ventisimo minuto si rivedono gli ospiti. Morita effettua una battuta da fuori area che termina di poco a lato alla sinistra di Szczesny.

Intorno alla mezz’ora premono forte gli ospiti e si rendono pericolosi a più riprese. Prima con Coates, la cui conclusione a distanza ravvicinata viene neutralizzata da Szczesny.

Due minuti più tardi il portiere polacco si deve impegnare a ribattere una potente conclusione sul primo palo di Pedro Gonçalves! Infine, al trentatreesimo minuto Bremer salva a pochi metri dalla linea di porta

Verso la fine della prima frazione s’infortunia Szczesny. Al sup posto scende in campo Perin. Al quarto minuto di recupero un cambio anche per gli ospiti: St. Juste lascia il posto a Diomande

Ripresa che inizia con ancora gli ospiti in avanti. Prima conclusione di Ricardo Esgaio che termina alta sopra la traversa! La formazione portoghese riprende da dove aveva finito il primo tempo. Continua a macinare gioco in attesa di trovare varchi nella difesa bianconera!

Verso il quarto d’ora una conclusione da fuori area di Di Maria. che viene respinto dalla difesa ospite. Poco dopo il quarto d’ora ancora lusitani pericolosi con Morita, la cui conclusione viene deviata in corner.

Al sessantaduesimo arrivano altri cambi per gli ospiti! Entrano Arthur Gomes e Matheus Reis al posto di Youssef Chermiti e Nuno Santos.

Anche i bianconeri cambiano. Fagioli e Vlahovic prendono il posto di Kostic e Milik. I cambi hanno rivitalizzato i bianconeri che ora restano in costante pressione offensiva!

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Bianconeri che passano verso la mezz’ora della ripresa! Su un cross dalla destra di Di Maria, Adan sbaglia l’uscita, Coates salva sulla linea di porta, ma Gatti è lestissimo a depositare il pallone in porta da pochi passi!

Doppio cambio per i portoghesi che tentano il tutto per tutto. Entra Essugo al posto di Edwards, così come Bellerin al posto di Esgaio.

Bianconeri che abbassano la linea difensiva per mantenere il vantaggio prezioso. Ora le azioni dei portoghesi si fanno tambureggianti, con continui cross dalla fasce per cercare di mettere in difficoltà i torinesi.

A quattro minuti dal termine entra in campo Paredes ed esce Locatelli, così come Pogba al posto di Di Maria. Nel recupero grande doppio intervento di Perin che salva il risultato per due volte, su una doppia conclusione di Hector Bellerin!

Finisce qui, con il brivido nei titoli di coda!

Highlights e Video Gol di Juventus-Sporting Lisbona 1-0 :

Il tabellino di Juventus-Sporting Lisbona 1-0

Marcatori: 73′ st Gatti (J)

Assist: –

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; St. Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. Allenatore: Amorin

Ammoniti: Ignacio (SL), Rabiot (J), Vlahovic (J)

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)