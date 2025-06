Calciomercato Juventus: David dice sì, Sancho obiettivo concreto. Mbangula e Weah verso il Nottingham Forest

Jonathan David ha detto sì alla Juve

Il primo colpo a sorpresa potrebbe essere Jonathan David: l’attaccante canadese ha dato l’ok al trasferimento in bianconero. Attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Lille, rappresenta un’occasione a parametro zero. Manca ancora l’intesa definitiva sui bonus alla firma e sui dettagli dell’ingaggio, ma la Juventus è ottimista sulla chiusura.

Sancho: scambio in vista con il Manchester United

Sempre più calda la pista che porta a Jadon Sancho. Dopo la rottura totale con il Manchester United, l’esterno inglese è stato offerto anche ad altri club, ma la Juventus è la più attiva. I bianconeri avrebbero messo sul piatto un possibile scambio che coinvolgerebbe Dusan Vlahović e Douglas Luiz, con una valutazione complessiva che si aggira sui 25 milioni di euro più contropartite tecniche. L’operazione non è semplice, ma resta concretamente in piedi.

Weah e Mbangula: doppia uscita verso la Premier League

Non siamo ancora ai ritmi frenetici di fine agosto, ma in casa Juventus si lavora comunque con determinazione per sfoltire la rosa e cogliere eventuali occasioni in entrata. Tra gli esuberi da piazzare, alcuni nomi sono già finiti nel mirino di club esteri. Nelle ultime ore è arrivata una chiamata dal Nottingham Forest, che ha portato un piccolo sorriso dalle parti della Continassa.

Il club inglese ha infatti mostrato interesse per Samuel Mbangula, già considerato in uscita, e per Timothy Weah, esterno statunitense per cui la Juventus è pronta ad ascoltare offerte. La prima proposta complessiva è stata di 23 milioni di euro per entrambi i giocatori, una cifra tutt’altro che irrilevante.

Tuttavia, al momento l’affare resta in sospeso. Manca infatti il via libera decisivo da parte di Weah, che non ha ancora accettato la destinazione in Premier League. La trattativa potrebbe comunque riaprirsi nei prossimi giorni, soprattutto se l’esterno ex Lille dovesse convincersi del progetto sportivo del Nottingham.

La Juventus accelera sul mercato estivo, con diverse operazioni già avviate sia in uscita che in entrata. Il club bianconero vuole consegnare a Thiago Motta una rosa rinnovata, più giovane e funzionale al suo stile di gioco, senza trascurare gli equilibri finanziari.

Juventus, il punto su Conceição e Kolo Muani: trattative in corso, ma con esiti diversi

La Juventus è attivissima sul mercato, e tra le operazioni in corso due nomi spiccano per interesse e strategia: Francisco Conceição e Randal Kolo Muani. Ecco lo stato aggiornato delle trattative.

Francisco Conceição: trattativa difficile con il Porto, clausola da sfruttare a luglio

Il giovane esterno offensivo Francisco Conceição, rientrato al Porto dopo il prestito alla Juventus, è un obiettivo concreto per il club bianconero. La società ha già presentato una prima offerta da circa 30 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria del giocatore. Tuttavia, il Porto ha rifiutato, chiedendo una valutazione più alta.

La Juventus ora riflette sul da farsi: la clausola scade a luglio e potrebbe essere l’unico modo per concludere l’operazione senza rilanci. Conceição piace molto a Thiago Motta per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e per la crescita mostrata nella seconda parte della stagione.

Randal Kolo Muani: il PSG apre alla trattativa, il giocatore vuole restare a Torino

Diversa la situazione di Randal Kolo Muani, arrivato in prestito secco dal PSG. L’attaccante francese ha convinto pienamente la dirigenza juventina, con 5 gol nelle ultime 6 partite e prestazioni sempre più incisive. Lo stesso giocatore ha manifestato pubblicamente il desiderio di restare alla Juventus, nonostante l’interesse concreto di club di Premier League come Chelsea e Manchester United.

La Juventus sta lavorando per prolungare il prestito per un’altra stagione, con possibile diritto di riscatto. Il dialogo con il Paris Saint-Germain è avviato e la sensazione è che, salvo rilanci dall’Inghilterra, l’affare possa andare a buon fine.