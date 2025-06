Colpo clamoroso del Lecce: arriva Camarda in prestito dal Milan

Il Lecce si è assicurato le prestazioni di Francesco Camarda per la prossima stagione: prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il Milan la formula dell’operazione.

Francesco Camarda, talento classe 2008 e astro nascente del calcio italiano, non farà parte della rosa del Milan nella stagione 2025/2026. Nonostante le 10 presenze in Serie A e 4 apparizioni in Champions League accumulate quest’anno con la maglia rossonera, l’attaccante proseguirà il suo percorso di crescita in prestito al Lecce, dove potrà giocare con maggiore continuità nella massima serie.

Camarda al Lecce: accordo chiuso, formula intelligente

Nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca tra le parti: Camarda si trasferirà in Salento alla corte di Eusebio Di Francesco, con una formula già collaudata nei rapporti tra Milan e Lecce. Non si tratterà di un prestito secco: il club giallorosso avrà il diritto di riscatto, mentre il Milan conserverà il diritto di controriscatto, leggermente maggiorato, per mantenere il controllo sul futuro del giovane bomber.

Ritorna la formula “Colombo”

Questa operazione ricorda da vicino quella che riguardò Lorenzo Colombo, altro attaccante cresciuto nel vivaio del Milan. Anche in quel caso, Lecce e Milan trovarono un accordo simile: Colombo fu ceduto con riscatto a 2,5 milioni, esercitato dai salentini, ma il Milan lo riprese per 3 milioni grazie al controriscatto. Un’operazione che si rivelò efficace per entrambe le società: Lecce beneficiò delle prestazioni del giocatore (decisivo per la salvezza con un rigore nell’ultima giornata del campionato 2022/2023), mentre i rossoneri non persero il controllo sul cartellino.

Un passo strategico per la crescita di Camarda

Per Francesco Camarda questa esperienza rappresenta una tappa fondamentale: l’obiettivo è giocare con regolarità in Serie A, mettendo minuti ed esperienza nelle gambe in un contesto che valorizza i giovani. Il Lecce, da parte sua, continua il suo progetto tecnico fondato su giocatori di prospettiva, mentre il Milan punta a far maturare il suo gioiello senza bruciarne i tempi.

Il Milan punta sul Lecce per far crescere Camarda in Serie A

Tra le tante opzioni disponibili, è stato il Lecce il club che ha convinto maggiormente il Milan a concedere Francesco Camarda in prestito. Diverse squadre di Serie A avevano mostrato interesse, ma i colloqui con Pantaleo Corvino si sono intensificati nella giornata di ieri, culminando con l’accordo ufficiale nelle ore successive. Alla base della scelta, la fiducia riposta nei salentini riguardo alla gestione del talento classe 2008, con garanzie precise sul minutaggio e sull’impiego.

Per il Milan era fondamentale che Camarda trovasse spazio e continuità: la stagione passata, infatti, si è divisa tra la prima squadra (235 minuti complessivi in campo e l’esordio in Champions League) e il Milan Futuro, dove ha totalizzato 1.590 minuti e 7 reti. Ora, a 17 anni appena compiuti, è il momento di un salto di qualità in un contesto competitivo ma stimolante. Giocare con regolarità in Serie A sarà un passo cruciale per il suo sviluppo, tecnico e mentale, in una fase chiave della carriera.