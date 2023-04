Video Gol Highlights Feyenoord – Roma 1-0 e Sintesi 13-04-2023

Video Gol e Highlights di Feyenoord – Roma 1-0: i giallorossi perdono in trasferta 1 a 0 dopo che Lorenzo Pellegrini ha sbagliato un rigore nel finale di primo tempo decide il gol di Wieffer in apertura di ripresa.

Finisce con la vittoria di misura del Feyenoord di Slot sulla Roma di Mourinho il match di andata dei quarti di finale di Europa League al Feijenoord Stadion.

A decidere il match il gol di Wieffer in apertura di secondo tempo. Nei minuti finali del primo tempo Lorenzo Pellegrini ha sbagliato un calcio di rigore assegnato alla Roma calciando sul palo.

La Roma perde anche Dybala e Abraham per infortunio e tra 7 giorni all’Olimpico servirà un impresa per recuperare.

Sintesi di Feyenoord – Roma 1-0:

Slot schiera il suo Feyenoord con il 4-3-3 con Wellenreuther in porta e davanti a lui Trauner e Hancko centrali con Peders a destra e Hartman a sinistra. A centrocampo c’è Kocku al centro affiancato da Wieffer e Szymanski. In attacco il tridente formato da Gimenez, Idrissi e Jahanbakhsh.

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Ibanez, Smalling e Mancini. A centrocampo ci sono Cristante e Matic con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Lorenzo Pellegrini.

All’8° occasione Roma! Pellegrini batte un calcio di punizione dalla destra e Cristant colpisce di testa ma il tiro è centrale ed il portiere del Feyenoord blocca.

Al 14° ci prova Artman con un tiro dalla distanza che non impensierisce Rui Patricio.

Al 19° c’è un calcio di punizione di Dybala dal limite dell’area ma il tiro a giro termina alto.

Al 24° Paulo Dybala accusa un problema all’adduttore ed è costretto a chiedere la sostituzione. Al suo posto entra El Shaarawy.

Al 35° Szymanski stende El Shaarawy e viene ammonito.

Al 42° c’è un calcio di rigore per la Roma per un fallo di mano in area di Wieffer.

Sul dischetto va Lorenzo Pellegrini che colpisce il palo alla destra del portiere olandese!

Mourinho in apertura di ripresa manda in campo Wijnaldum al posto di Lorenzo Pellegrini.

Al 54° il Feyenoord passa in vantaggio! Idrissi va via sulla sinistra e dopo essere arrivato sul fondo mette il pallone all’indietro per Wieffer che colpisce al volo di collo pieno e batte Rui Patricio!

Alla ripresa del gioco Abraham accusa un problema alla spalla ed è costretto a chiedere il cambio, al suo posto entra Belotti.

Al 60° la Roma sfiora il gol del pareggio. Su azione di calcio d’angolo Ibanez colpisce di testa a colpo sicuro ma Idrissi salva sulla linea e poi il pallone colpisce la traversa!

Al 71° c’è un altra occasione per la Roma con Spinazzola che dalla sinistra mette in mezzo per El Shaarawy che si trova da solo al centro dell’area però non colpisce bene il pallone ed il tiro termina fuori!

Al 77° ci prova ancora il Feyenoord con Kocku che prova il tiro dalla distanza di sinistro ma il pallone esce di poco.

All 87° Wijnaldum ci prova dal limite dell’area con un gran tiro ma il pallone termian di poco fuori!

Tabellino di Feyenoord – Roma 1-0:

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh (dal 26′ st Danilo Pereira), Gimenez (dal 37′ st Lopez), Idrissi (dal 19′ st Paixao). A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Danilo Pereira, Dilorosun, Paixao, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Millambo. Allenatore: Slot

ROMA: (3-4-2-1): Rui Patrcio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola (dal 39′ st Celik); Pellegrini Lo. (dal 1′ st Wijnaldum), Dybala (dal 26′ pt El Shaarawy); Abraham (dal 13′ st Belotti). A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Diego Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho

Reti: al 9′ st Wieffer

Ammonizioni: Wieffer, Szymanski

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

NOTA: Pellegrini ha fallito in calcio di rigore