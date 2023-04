Juventus-Sporting 1-0, dichiarazioni posto partita Allegri: “Adesso Szczesny sta bene, Perin è stato straordianario. Adesso bisogna lavorare al meglio per qualificarci giovedì prossimo a Lisbona.”

La Juventus di Max Allegri trionfa di misura per 1-0 all’Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona con il gol di Gatti. I bianconeri fanno un primo passo verso la semifinale di Europa League in attesa della gara di ritorno a Lisbona.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha iniziato esprimendo il proprio pensiero in merito al malore accusato da Szczesny “L’importante è che Szczesny stia bene. Perin ha fatto due interventi veramente straordinari sul finire di gara, sono molto contento anche di come ha giocato Gatti. Oggi per noi era fondamentale vincere e sono molto contento di come abbiamo giocato. Adesso bisognerà recuperare energie e iniziare a pensare alla gara di domenica.”



Il tecnico livornese ha poi risposto alla domanda rivoltagli sul tema di un possibile tridente offensivo bianconero “Il calcio non è matematica, stasera ho scelto per il tridente davanti, mentre magari domenica giochiamo con una punta. Ci vuole equilibrio, scelgo gli undici titolari in funzione dalla gara che andiamo ad affrontare. Stasera abbiamo fatto bene per alcuni tratti, mentre ci siamo persi in alcuni momenti. Con i tre centrocampisti siamo riusciti a trovare molto più equilibrio in mezzo al campo.”

Il tecnico ha poi concluso con due parole sulla qualificazione “Stasera abbiamo vinto, ma non è assolutamente finita, sapevamo che lo Sporting non sarebbe stato facile da affrontare. Dobbiamo continuare a lavorare al meglio per riuscire ad ottenere la qualificazione giovedì prossimo a Lisbona.”