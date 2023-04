Video gol-highlights Lech Poznan-Fiorentina 1-4: sintesi 13-04-2022

Video gol-highlights Lech Poznan-Fiorentina: dominio Viola grazie ai gol di Cabral, Gonzalez, Bonaventura e Ikoné. Illusorio il momentaneo pareggio firmato da Velde.

Lech Poznan-Fiorentina 1-4: la squadra di Italiano domina l’andata dei quarti di Conference League. Subito avanti con Cabral, i Viola si fanno raggiungere da un gol di Velde.

I toscani tornano comunque in vantaggio con Gonzalez, e dilagano nella ripresa grazie alle reti di Bonaventura e del subentrato Ikoné. Quattro reti che rendono il ritorno una mera formalità atta a certificare il passaggio del turno.

La sintesi di Lech Poznan-Fiorentina 1-4

Inizia la partita, e la Fiorentina va subito avanti con Cabral: il centravanti è il più lesto ad avventarsi su un pallone ribattuto dal palo dopo una conclusione di Gonzalez, e a mettere la palla dentro.

Il Lech non si scompone, e si getta in avanti alla ricerca del pari: dopo aver lamentato un rigore, per spinta di Milenkovic su Ishak, i polacchi ci provano proprio con lo svedese, la cui conclusione dall’interno dell’area viene messa in angolo da Biraghi.

Risposta della squadra di Italiano con un tiro di Brekalo dal limite che si stampa sul palo. Pochi minuti dopo arriva il pari del Lech: azione che si sviluppa sulla destra, Ishak fa sponda per Velde che la mette dentro.

Kristoffer Velde = goalscoring midfielder 🤩



The 23-year old has been involved in 5 goals this season (4G, 1A) 👊#UECL pic.twitter.com/mkpiJikCvx — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 13, 2023

Subito il pari, la Fiorentina riscopre tutto il talento di Nico Gonzalez: l’argentino ci prova un paio di volte col sinistro senza trovare la via della rete, ma al terzo tentativo la mette dentro. Il cross dalla sinistra è di Biraghi, per la testa dell’ala viola che non sbaglia.

Nico Gonzalez goal towards the end of the first half puts Fiorentina ahead again.#UECL #LechFiorentinapic.twitter.com/KvDaDFYJj0 — $ (@samirsynthesis) April 13, 2023

Inizio ripresa con la Fiorentina che prova a mantenere il controllo e rendersi pericolosa con una conclusione di Brekalo.

È il Poznan, però, ad andare vicino al pareggio con un’azione sull’asse Skoras-Ishak neutralizzata da un intervento di Milenkovic.

Al quarto d’ora, Bonaventura trova il tris: l’ex Milan si avventa su un pallone respinto sulla trequarti. Il sinistro si va a piazzare all’incrocio dei pali.

Il Lech capitola e lascia spazio all’assolo di Ikoné pochi minuti dopo: l’attaccante viola prende palla a centrocampo e si invola in contropiede, mettendo la palla nel sette con un tiro dal limite.

Da qui in avanti per i toscani si tratta di semplice gestione: Ikoné impegna ancora Bednarek con una girata in area, mentre Sottil, subentrato negli ultimi minuti, ci prova con un’azione personale.

Nel finale di partita, Italiano dà spazio ai cambi, così da ruotare gli uomini anche in vista del campionato.

Il largo risultato ottenuto in Polonia consente ai Viola di proiettarsi già verso la semifinale. Il sogno di alzare la Conference continua spedito.

Highlights e Video gol di Lech Poznan-Fiorentina 1-4

Il tabellino di Lech Poznan-Fiorentina 1-4

LECH POZNAN (3-5-2): Bednarek; Pereira, Milic, Satka; Skoras, Kvekveskiri, Karlstrom, Velde, Rebocho; Marchwinski, Ishak.

A disposizione: Holec, Douglas, Afonso Sousa, Tsitaishvili, Gurgul, Amaral, Czerwinski, Ba Loua, Sobiech

Allenatore: van den Brom.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Cabral.

A disposizione: Cerofolini, Jovic, Saponara, Castrovilli, Ikoné, Terzic, Venuti, Duncan, Sottil, Barak, Igor, Kouame

Allenatore: Italiano.

Marcatori: 4′ Cabral (F), 20′ Velde (L), 40′ Gonzalez (F), 58′ Bonaventura (F), 63′ Ikoné (F)