Gli appassionati di fitness e gli sportivi avranno sentito parlare della fosfatidilserina come di un anticatabolico, ma in realtà nasconde molto di più. Conosciamolo meglio!

La fosfatidilserina è uno dei composti più apprezzati nell’ambito degli integratori anticatabolici perché capace di ridurre i livelli di cortisolo e favorire l’ipertrofia muscolare.

In molti continuano a pensare si tratti di un composto dedicato soltanto a chi pratica sport e ai bodybuilder, ma questo fosfolipide si rivela prezioso anche e soprattutto per il benessere generale.

Fosfatidilserina: Cos’è?

La fosfatidilserina (abbreviato “FS” o “PS”) non è altro che un fosfolipide (gruppo di fosfati, molecola di glicerolo e due acidi grassi) facente parte delle membrane citoplasmatiche.

La sua struttura forma una testa idrofilica composta da un fosfato e una coda idrofoba costituita da acidi grassi.

Questo fosfolipide ha il compito di aumentare la permeabilità delle cellule, favorire l’arrivo dei nutrienti e proteggere le cellule.

Fosfatidilserina VS fosfatidilcolina

Qual è la differenza tra fosfatidilserina e fosfatidilcolina? Si tratta di due fosfolipidi molto simili e allo stesso tempo diversi.

Da un lato c’è la fosfatidilserina che ha una carica elettrica negativa e costituisce la parte più interna che circonda le cellule.

Dall’altro lato c’è la fosfatidilcolina che possiede una carica elettrica positiva e fa parte della parte più esterna dello strato cellulare.

Le differenze tra questi due fosfolipidi rappresentano un valore aggiunto perché permettono loro di collaborare nella funzione protettiva delle cellule.

Fosfatidilserina: Proprietà e benefici

Il fosfolipide è fondamentale per affrontare alcuni disturbi lievi e per mantenere l’organismo in salute. A cosa serve la fosfatidilserina?

Livelli di cortisolo – La fosfatidilserina regola i livelli di cortisolo , riduce la stanchezza fisica e aumenta i livelli di testosterone durante il workout.

– La regola i livelli di , riduce la stanchezza fisica e aumenta i livelli di testosterone durante il workout. Sviluppo muscolare – L’aumento dei livelli di testosterone permette di aumentare la massa muscolare in presenza di un allenamento ad hoc.

– L’aumento dei livelli di testosterone permette di aumentare la massa muscolare in presenza di un allenamento ad hoc. Sistema nervoso – Il fosfolipide, favorendo la permeabilità cellulare, sollecita la comunicazione neurale e promuove le funzioni cerebrali.

– Il fosfolipide, favorendo la permeabilità cellulare, sollecita la comunicazione neurale e promuove le funzioni cerebrali. Memoria – Alcuni studi hanno confermato la capacità del fosfolipide di ripristinare e migliorare la memoria. Per questo viene considerato un nootropo.

– Alcuni studi hanno confermato la capacità del fosfolipide di ripristinare e migliorare la memoria. Per questo viene considerato un nootropo. Stress – Secondo gli studiosi, influenzando i livelli di cortisolo, la fosfatidilserina abbasserebbe lo stress. Inoltre la fosfatidilserina contrastarebbe l’ansia inducendo uno stato di rilassamento.

Fosfatidilserina: Dove si trova?

L’organismo è perfettamente in grado di produrre questo fosfolipide in autonomia, ma la verità è che ne riceve una grande quantità dagli alimenti.

La maggior parte degli alimenti ricchi di fosfatidilserina arriva dal mondo animale, ma esistono anche alcune fonti di origine vegetale.

Dove si trova la fosfatidilserina? Anguille, acciughe, tonno, vongole, pollo, tacchino, carne di maiale, semi di soia e fagioli bianchi.

Fosfatidilserina integratore

Il mondo degli integratori ha elaborato una serie di soluzioni a base di fosfatidilserina in grado di fornire la quantità necessaria a ottenere il massimo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale.

A usare la fosfatidilserina come integratore sono le persone anziane che vanno incontro a deficit cognitivi, coloro che vivono periodi di forte stress e le donne con sindrome premestruale.

Negli ultimi anni molti sportivi hanno iniziato a usare la fosfatidilserina in compresse, capsule o polvere per accelerare il recupero muscolare post-workout, sentire meno stanchezza e migliorare le performance.

Come prendere la fosfatidilserina? Quando assumerla? Tutto quello che bisogna fare è seguire le indicazioni del produttore riguardo dosaggi e modalità di assunzione.

In linea di massima è bene sapere che non esiste una dose consigliata da prendere al giorno (anche se solitamente viene consigliato un dosaggio di 100 mg da prendere 2 a 3 volte al giorno).

Fosfatidilserina: Controindicazioni

La fosfatidilserina fa male? L’uso è sicuro e ben tollerato, specialmente se si rispettano dosaggi e modalità di assunzione o comunque non si superano i 300 mg al giorno.

In caso di sovra dosaggio infatti si potrebbe andare incontro a episodi di cattiva digestione, nausea e vomito.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, è controindicata in caso di gravidanza, allattamento, problemi renali, malattie epatiche (salvo che non ci siano indicazioni mediche specifiche).

Il composto potrebbe interagire con i principi attivi di alcuni medicinali, tra i quali ricordiamo i farmaci anticoagulanti, gli antinfiammatori e gli integratori di vitamina E.

Come trovare l’integratore di fosfatidilserina migliore

Non tutti gli integratori sono uguali e valutare alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali può fare la differenza. Ecco come fare:

Origine – Quasi tutti i prodotti contengono fosfatidilserina estratta da cavoli, fagioli bianchi e semi di soia, rendendoli a prova di filosofia cruelty free. È meglio evitare qualsiasi integratore contenente fosfatidilserina ricavata dal cervello bovino per evitare l’eventualità di entrare in contatto con il virus della mucca pazza.

– Quasi tutti i prodotti contengono estratta da cavoli, fagioli bianchi e semi di soia, rendendoli a prova di filosofia cruelty free. È meglio evitare qualsiasi integratore contenente ricavata dal cervello bovino per evitare l’eventualità di entrare in contatto con il virus della mucca pazza. Vegan – Chi segue una filosofia cruelty free dovrebbe strizzare l’occhio all’INCI per evitare di consumare integratori contenenti componenti di origine animale (es. involucro esterno).

– Chi segue una filosofia cruelty free dovrebbe strizzare l’occhio all’INCI per evitare di consumare integratori contenenti componenti di origine animale (es. involucro esterno). Allergeni – Le persone allergiche alla soia dovrebbero evitare i prodotti con fosfatidilserina estratta dai semi di soia. Anche in questo caso occhio all’INCI.

– Le persone allergiche alla soia dovrebbero evitare i prodotti con estratta dai semi di soia. Anche in questo caso occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma risulta quasi sempre accessibile. L’acquisto online offre l’accesso a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di fosfatidilserina su Amazon

Qual è il miglior integratore di fosfatidilserina? Semplicemente il prodotto che per caratteristiche e prezzo risponde meglio alle esigenze personali.

Per il resto è possibile acquistare un prodotto a base di fosfatidilserina in farmacia, in erboristeria, nei negozi specializzati oppure online.

Fosfatidilserina Solgar, fosfatidilserina Long Life e altri ancora: Amazon offre alcuni degli prodotti migliori e aiuta a scegliere l’integratore di fosfatidilserina attraverso opinioni, informazioni e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore a base di fosfatidilserina su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati e acquistati.

