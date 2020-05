Integratori anticatabolici: cosa sono e a cosa servono

Gli integratori anticatabolici sono formulazioni destinate a prevenire il catabolismo muscolare, vale a dire la disgregazione della massa muscolare.

Chi pratica uno sport estremo o si allena in vista di una gara sa benissimo quanto la preparazione atletica e la dieta siano determinanti per il mantenimento della massa muscolare e le performance.

Per capire il ruolo degli integratori anticatabolici è necessario delineare i due processi metabolici che influiscono sulla costruzione dei muscoli: anabolismo e catabolismo.

Da un lato l’anabolismo lavora allo sviluppo e alla costruzione del muscolo mentre dall’altro lato il catabolismo scompone la sostanze proteiche in molecole semplici allo scopo di produrre energia (ATP).

I prodotti anticatabolici, quindi, hanno il compito di limitare il meccanismo catabolico che frena i progressi in termini di crescita muscolare.

Cos’è l’anticatabolismo?

L’anticatabolismo è un’azione protettiva delle proteine della massa muscolare derivata principalmente da un’alimentazione proteica.

Il consumo di alimenti proteici, insomma, rifornisce l’organismo di nuove proteine che supportano il meccanismo anabolico e sopperiscono alla disgregazione messa in atto dal ciclo catabolico.

I processi che ostacolano il catabolismo riducono gli effetti dello squilibrio tra la distruzione delle strutture muscolari e la loro ricostruzione dovuto da sovrallenamento, cattiva alimentazione, disturbi cronici e alcolismo.

Come promuovere l’anticatabolismo

L’anticatabolismo è la chiave per evitare la disgregazione della massa muscolare e migliorare le performance sportive.

Gli integratori anticatabolici per sport endurance sono importanti per mettere in atto quest’azione protettiva, ma non sono tutto. È necessario fare attenzione anche ad altri aspetti.

Allenamento

Il workout intenso determina varie oscillazioni ormonali: testosterone nei primi 20-40 minuti e cortisolo dopo 60-90 minuti.

Il testosterone è il principale ormone anabolico mentre il cortisolo trasforma gli aminoacidi in glucosio promuove la liposintesi.

In questo senso, visto che le sessioni di allenamento troppo lunghe possono favorire la costruzione di fisici coperti da uno strato di grasso, sarebbe meglio allenarsi in sessioni brevi e intense.

A giocare un ruolo essenziale nell’anticatabolismo c’è anche il riposo tra un allenamento e l’altro, valutando che le microlesioni tissutali e muscolari necessitano di tempo per riprendersi.

Dal recupero alla supercompensazione muscolare, infatti, sarebbe opportuno allenarsi con i pesi a giorni alterni durante la settimana e al massimo introdurre un workout aerobico nei giorni di riposo.

Alimentazione

L’alimentazione è importantissima per assicurare il benessere generale dell’organismo e potenziare gli effetti dell’allenamento.

Nell’ottica di una dieta anticatabolica, però, chi si allena dovrebbe fare attenzione ai pasti consumati dopo l’allenamento e prima di andare a dormire, cioè i momenti in cui il catabolismo è più attivo.

Dopo l’allenamento sarebbe meglio consumare uno snack o un frullato che contenga zuccheri semplici in modo da ripristinare le scorte energetiche e ostacolare il meccanismo di gluconeogenesi.

Prima di andare a dormire, invece, è meglio consumare un pasto proteico con carboidrati a basso indice glicemico per evitare che il deficit di glicogeno epatico deputato alle funzioni del sistema nervoso comporti un aumento della quota di cortisolo (responsabile della disgregazione dei muscoli e gluconeogenesi).

Integratori anticatabolici

Gli integratori anticatabolici sono utili a prevenire il catabolismo muscolare quando non si è impossibilitati a consumare pasti sani ed equilibrati.

Solitamente l’integrazione anticatabolica viene affidata a formulazioni a base di caseina o miscele con aggiunte extra di arginina, glutammina o aminoacidi ramificati.

I prodotti a base di caseina risultano particolarmente indicati per supportare il metabolismo durante le ore notturne mentre le miscele proteiche riescono a sostenere il corpo durante la giornata.

Tra gli integratori più apprezzati della categoria spicca la fosfatidilserina o PS, un integratore in grado di abbassare i livelli di cortisolo e promuovere l’ipertrofia muscolare.

La fosfatidilserina è un fosfolipide che costituisce le membrane cellulari attraverso i due composti di acidi grassi legati a un gruppo fosfato per mezzo di molecola di glicerolo.

Il fosfolipide fosfatidilserina in base alle opinioni di sportivi e body builder si rivela un perfetto anticatabolico perché capace di contrastare il cortisolo.

Come molte altre formulazioni anticataboliche, anche la fosfatidilserina può essere accoppiata a creatina e arginina per potenziare il suo raggio d’azione.

Dove comprare gli integratori anticatabolici

Gli integratori anticatabolici come la fosfatidilserina si possono comprare in farmacia, nei negozi specializzati oppure online godendo di una scelta più vasta e prezzi accessibili.

Per aiutarvi a scegliere la fosfatidilserina migliore e le alternative abbiamo selezionato soltanto i migliori integratori anticatabolici Amazon.

Olimp BCAA Xplode Anticatabolico, Sapore Succo di Frutta - 500 gr La micronizzazione inoltre ne favorisce l'assorbimento

9 grammi di aminoacidi ramificati BCAA e 1 grammo di glutammina a porzione

Si consiglia di assumere 10 grammi di prodotto al giorno, sciolti in un bicchiere d'acqua

Olimp BCAA Xplode Anticatabolico, Sapore Limone - 500 gr La micronizzazione inoltre ne favorisce l'assorbimento

7 grammi di aminoacidi ramificati BCAA e 1 grammo di glutammina a porzione

Si consiglia di assumere 10 grammi di prodotto al giorno, sciolti in un bicchiere d'acqua

Offerta Olimp BCAA Mega Caps Blister Box Anticatabolico - 700 gr Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno, da deglutire con acqua

Non superare la dose consigliata

Tenere fuori dalla portata dei bambini Al di sotto dei tre anni di età

Yamamoto Nutrition HMB1000 integratore alimentare di Beta Idrossi Beta Metil Butirato 90 compresse HMB 1000 è un integratore alimentare di Beta idrossi beta metil butirrato

Una porzione di HMB 1000 contiene 2000 mg di beta-idrossi e beta-metilbutirato di calcio

Grazie alla formulazione in compresse, il prodotto è facile da dosare

Prodotto di qualità ottimale

Weider Integratore Alimentare Hmb 3800 Beta-Idrossi-Beta-Metilbutirrato - 120 Capsule Integratore alimentare con HMB (beta-idrossi-beta-metilbutirrato), vitamine e zinco

HMB è un metabolita dell’aminoacido Leucina, un aminoacido essenziale

Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno

