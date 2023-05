La natura è una fonte inesauribile di risorse benefiche per la salute e il benessere e il mondo degli integratori ne ha fatto tesoro. Scopriamo la damiana integratore!

I rimedi della nonna hanno avuto il merito di accendere l’attenzione sulle proprietà delle piante officinali e sui loro potenziali benefici per il benessere generale.

Tra queste le piante officinali protagonista di molti rimedi naturali c’è la damiana, una pianta affascinante con una lunga storia di utilizzo tradizionale per le sue proprietà terapeutiche

Cos’è la damiana?

La damiana o Turnera diffusa è una pianta perenne che cresce spontaneamente nelle regioni tropicali dell’America centrale, del Sud America, del Messico e delle Indie Occidentali.

Si tratta di una specie rigogliosa molto affascinante e attrae l’attenzione con la sua bellezza e il suo profumo delicato.

È caratterizzata da foglie piccole e lucide di forma ovale che si dispiegano su rami sottili e leggermente flessibili. Può raggiungere un’altezza di circa un metro, con fiori gialli o giallo-crema che sbocciano dal centro delle foglie. I fiori, delicati e profumati, hanno petali arrotondati che si aprono come piccole stelle, emanando un’essenza dolce e invitante.

Ciò che la rende ancora più affascinante sono i suoi frutti, cioè piccole capsule a forma di baccello contenenti numerose piccole e sottili semi che si sviluppano dopo la fioritura. I semi, di colore bruno scuro, possono essere utilizzati per coltivare la pianta o per scopi medicamentosi.

Oltre alla sua bellezza estetica, la Turnera diffusa è stata apprezzata per le sue proprietà terapeutiche per secoli. Le foglie della pianta contengono una varietà di composti bioattivi, tra cui flavonoidi, terpeni e oli essenziali, che le conferiscono le sue proprietà medicinali. Non a caso è stata usata secoli dalle popolazioni indigene come tonico, afrodisiaco e stimolante.

Come coltivare la damiana

Coltivare la damiana può essere un’esperienza gratificante per gli amanti delle piante e per coloro che desiderano sperimentare le sue potenziali proprietà terapeutiche.

La Turnera diffusa si adatta a diversi tipi di terreno e può crescere sia in zone soleggiate che in zone semi-ombreggiate. La sua resistenza e la sua capacità di adattamento la rendono una pianta robusta e versatile.

Prima di tutto è bene avere a disposizione un terreno fertile e ben drenato per scongiurare i ristagni d’acqua che potrebbero danneggiare le radici della pianta.

Si può partire dal posizionamento di semi o dal trapianto di piantine già sviluppate in un terreno allentato con un rastrello: i semi vanno messi direttamente nel terreno coprendoli leggermente con uno strato sottile di terra mentre le piantine vanno messe in buche di dimensioni adeguate e piantate compattando il terreno intorno alle radici.

La pianta richiede una regolare irrigazione per mantenere il terreno umido, ma non bisogna scivolare nell’eccesso di acqua che potrebbe causare il marciume delle radici. Quindi, occorre innaffiare regolarmente durante la stagione di crescita e ridurre leggermente l’irrigazione durante i periodi di riposo invernale.

La Turnera diffusa è relativamente resistente e richiede poca manutenzione. Tuttavia, potrebbe essere necessario rimuovere le erbacce intorno per prevenire la competizione per i nutrienti. Inoltre, potrebbe essere utile potarla leggermente per mantenere una forma compatta e rimuovere eventuali rami secchi o danneggiati.

Le foglie e i fiori della damiana possono essere raccolti staccandoli o usando delle forbici adatte e messi a essiccare su un vassoio in un ambiente fresco, asciutto e ben ventilato per una o due settimane. L’obiettivo è poter usare le foglie e i fiori essiccati per preparare infusi, tè o estratti.

Damiana: Proprietà e benefici

La Turnera diffusa contiene una combinazione unica di composti bioattivi che conferiscono alla pianta le sue proprietà medicinali. Questi includono flavonoidi, terpeni, tannini e oli essenziali. Ecco a cosa serve la damiana esattamente:

Afrodisiaco – Come già accennato, la damiana è un afrodisiaco (non a caso è stata tradizionalmente utilizzata per aumentare il desiderio sessuale e migliorare le prestazioni). Si ritiene che agisca aumentando il flusso sanguigno verso le zone genitali e stimolando la risposta sessuale.

– Come già accennato, la è un (non a caso è stata tradizionalmente utilizzata per aumentare il desiderio sessuale e migliorare le prestazioni). Si ritiene che agisca aumentando il flusso sanguigno verso le zone genitali e stimolando la risposta sessuale. Antiossidante – La pianta contiene una varietà di composti antiossidanti, come i flavonoidi, che possono contribuire a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Gli antiossidanti possono aiutare a prevenire l’invecchiamento precoce, ridurre l’infiammazione e sostenere la salute generale.

– La pianta contiene una varietà di composti antiossidanti, come i flavonoidi, che possono contribuire a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Gli antiossidanti possono aiutare a prevenire l’invecchiamento precoce, ridurre l’infiammazione e sostenere la salute generale. Energizzante – Secondo gli esperti, potrebbe contribuire a migliorare l’energia, la concentrazione e l’umore, aumentando la vitalità generale.

– Secondo gli esperti, potrebbe contribuire a migliorare l’energia, la concentrazione e l’umore, aumentando la vitalità generale. Rilassante e antistress – È conosciuta per le sue proprietà rilassanti e antistress. Può aiutare a ridurre l’ansia, la tensione e il nervosismo, favorendo una sensazione di calma e benessere generale.

– È conosciuta per le sue proprietà rilassanti e antistress. Può aiutare a ridurre l’ansia, la tensione e il nervosismo, favorendo una sensazione di calma e benessere generale. Digestiva – Spesso la pianta viene utilizzata per favorire la digestione e ridurre i disturbi gastrointestinali come il gonfiore, i crampi e la stitichezza. Le sue proprietà carminative e digestive possono favorire il benessere del sistema digerente.

Integratori a base di damiana

In commercio esiste una vasta gamma di integratori a base di damiana sotto forma di capsule, compresse o estratti liquidi.

L’uso della damiana integratore può essere utile a gestire alcuni disturbi lievi, ma è importante tenere a mente che le evidenze scientifiche sono limitate per poter dire con certezza che la damiana funziona davvero.

Considerando le proprietà della damiana e i suoi effetti, questo integratore può essere usato come un sostegno naturale per la salute sessuale, come aiuto rilassante in caso di ansia e nervosismo e come supporto digestivo in caso di problemi digestivi e disturbi gastrointestinali.

Per quanto riguarda dosaggi e quando prendere la damiana, invece, è necessario seguire le indicazioni del produttore o di un esperto. In generale, è consigliabile iniziare con dosaggi più bassi e aumentare gradualmente, se necessario, per valutare la risposta individuale.

Damiana: Effetti collaterali e controindicazioni

L’uso di Turnera diffusa è sicuro e non comporta effetti collaterali particolari, specie se assunto nei dosaggi e nelle modalità consigliate.

In caso di sovra dosaggio o sensibilità personali si potrebbe andare incontro a disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea.

L’uso prolungato o l’assunzione di dosi elevate di damiana potrebbero causare dolori alla prostata e/o effetti sul sistema nervoso centrale, come agitazione, irritabilità o ansia.

È meglio non assumere questo genere di integratori in caso di gravidanza e allattamento in quanto non esistono evidenze sufficienti sulla sua sicurezza in queste fasi delicate della vita.

Inoltre la pianta potrebbe interagire con alcuni farmaci, tra i quali ci sono i medicinali presi per gestire problemi di pressione sanguigna, diabete, disturbi ormonali o disturbi psichiatrici.

No all’uso della damiana in caso di ipertensione o ipotensione perché la pianta potrebbe avere un effetto sulla pressione sanguigna.

Questo tipo di prodotti deve essere off-limits per tutti coloro che sono allergici alla damiana o comunque alle piante della stessa famiglia, come l’assenzio o la margherita.

Cosa succede se si fuma la damiana? Fumare la Turnera diffusa è una pratica che alcune persone adottano per sfruttare i suoi potenziali effetti stimolanti e rilassanti. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei potenziali rischi e delle conseguenze associate al fumo della pianta (eventuali danni ai polmoni causati da sostanze irritanti, dipendenza psicologica ed effetti collaterali simili a quelli dell’assunzione orale).

Come scegliere un integratore a base di damiana

Non tutti gli integratori sono uguali e valutare alcuni aspetti in base alle esigenze personali può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco da dove iniziare:

Tipologia – In commercio si trovano integratori di damiana sotto forma di capsule, compresse ed estratti liquidi, ma la scelta dipende dall’obiettivo da raggiungere e dalle abitudini personali: le capsule e le compresse offrono un dosaggio predefinito ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno mentre gli estratti liquidi possono essere aggiunti a bevande o consumati direttamente ma potrebbero essere difficili da trasportare fuori casa.

– In commercio si trovano integratori di sotto forma di capsule, compresse ed estratti liquidi, ma la scelta dipende dall’obiettivo da raggiungere e dalle abitudini personali: le capsule e le compresse offrono un dosaggio predefinito ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno mentre gli estratti liquidi possono essere aggiunti a bevande o consumati direttamente ma potrebbero essere difficili da trasportare fuori casa. Componenti extra – Solitamente i prodotti contengono esclusivamente Turnera diffusa, ma non mancano proposte che associano la pianta ad altri componenti in grado di completarne e potenziarne l’azione. Qualche esempio? Il ginkgo biloba, il maca, il ginseng o la muira puama. In questo caso è bene tenere a mente l’obiettivo da raggiungere e le sensibilità personali.

– Solitamente i prodotti contengono esclusivamente Turnera diffusa, ma non mancano proposte che associano la pianta ad altri componenti in grado di completarne e potenziarne l’azione. Qualche esempio? Il ginkgo biloba, il maca, il ginseng o la muira puama. In questo caso è bene tenere a mente l’obiettivo da raggiungere e le sensibilità personali. Allergeni – La produzione di questi integratori in stabilimenti in cui si producono altri prodotti potrebbe comportare la contaminazione di alcuni degli allergeni più comuni (es. lattosio, glutine e soia). In caso di sensibilità o allergie particolari è meglio leggere con attenzione l’INCI.

– La produzione di questi integratori in stabilimenti in cui si producono altri prodotti potrebbe comportare la contaminazione di alcuni degli allergeni più comuni (es. lattosio, glutine e soia). In caso di sensibilità o allergie particolari è meglio leggere con attenzione l’INCI. Prezzo – Il prezzo degli integratori cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere ammortizzato dai vantaggi dell’acquisto online.

Migliori integratori di damiana su Amazon

Qual è il miglior integratore di damiana? Dipende. La risposta dipende dalle esigenze personali, ma la valutazione dei suddetti suggerimenti può aiutare a fare la scelta giusta.

Dove si può trovare la damiana? In ogni caso è possibile acquistare un prodotto di questo tipo in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon offre alcuni dei prodotti migliori sul mercato e sostiene una scelta consapevole attraverso informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore con damiana su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più apprezzate.

