Serie B, playout 15/22-06-2025: Sampdoria salva, Salernitana retrocede tra il tumulto dei tifosi

Sampdoria-Salernitana 2-0: un colpo di testa di Meulensteen a fine primo tempo e un tap-in di Curto poco prima del 90° consegnano ai liguri un non trascurabile vantaggio da sfruttare per il match di ritorno in programma venerdì a Salerno, ove basterà pareggiare per ottenere la salvezza. Ai campani, poco pericolosi e graziati in un paio di occasioni dagli avversari, occorrerà invece vincere con almeno due gol di scarto per restare in Serie B visto il miglior piazzamento finale in classifica.

Salernitana-Sampdoria 0-2: l’ex Coda e Sibilli stendono i campani con due reti a cavallo dei due tempi, ma è ben altro quello che è accaduto all'”Arechi” in una partita surreale. La Salernitana doveva vincere con due reti di scarto per salvarsi, ma non è riuscita a ribaltare il k.o. dell’andata e torna in terza serie dopo dieci anni. Le reti dei liguri sono il fatto tecnico, ma a passare alla cronaca sono le intemperanze dei tifosi di casa che, lanciando fumogeni e seggiolini in campo, costringono l’arbitro Doveri a sospendere per ben due volte l’incontro, l’ultima delle quali, definitiva, solo al 65° minuto. La sfida termina malamente senza che si disputi l’ultima mezz’ora e per i campani si materializzano le onte di una sconfitta a tavolino e di una probabile squalifica del campo per una o più giornate. La Sampdoria festeggia la salvezza, ma sarà un fuoco di paglia o un nuovo inizio?