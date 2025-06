Video Gol Germania – Italia 3-2 Europei Under 21

Video Gol e Highlights di Germania – Italia 3-2: gli azzurrini cedono alla Germania in 9 contro 11 a 4 minuti dalla fine dei tempi supplementari e vengono eliminati dal Campionato Europeo Under 21 ai quarti di finale.

Gli Azzurrini dopo essere passati in vantaggio in apertura di ripresa vengono raggiunti sul pareggio dalla Germania e poi rimasti in 10 per l’espulsione di Gnonto subiscono l’1 a 2 quando mancavano 3 minuti alla fine. Rimasti in 9 per l’espulsione di Zanotti per doppia ammonizione gli azzurrini di Nunziata riagguantano il pareggio che vale i supplementari al 94° minuto con uno splendido calcio di punizione di Ambrosino.

La Germania affronterà in semifinale mercoledì sera la Francia che ha avuto la meglio sulla Danimarca in rimonta per 3 a 2.

Cronaca di Germania – Italia 3-2:

La Germania è partita forte con Tresoldi e Nebel subito pericolosi nei primi minuti.

Al 12’, Woltemade ha sfiorato il vantaggio con un’azione personale.

L’Italia ha faticato a trovare ritmo, ma ha poi preso campo grazie alla spinta di Koleosho, molto attivo sulla sinistra, e alla vivacità di Gnonto, vicino al gol al 30’.

Dopo l’intervallo, l’Italia è tornata in campo determinata e ha trovato il meritato vantaggio al 57’: Luca Koleosho ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’U21 con un gran sinistro dopo una percussione sulla fascia destra.

Di Salvo ha risposto con cambi offensivi e al 70’ è arrivato il pareggio della sua Germania: Woltemade, al quinto gol nel torneo, ha insaccato di testa su azione di calcio d’angolo.

L’Italia sembrava poter reggere l’urto, ma ha subito una pesante espulsione: Gnonto, già ammonito, ha rimediato il secondo giallo con un intervento in scivolata lasciando i suoi compagni in dieci.

All’87’ la Germania ha approfittato della superiorità numerica: Weiper, su assist involontario di Woltemade, ha siglato il 2-1 con una splendida mezza rovesciata.

Nel finale, Zanotti è stato espulso per proteste lasciando l’Italia in nove. Ma proprio quando sembrava finita, al 96’, l’Italia ha pareggiato: Ambrosino, entrato da poco, ha segnato un capolavoro su punizione diretta per il 2-2 che ha fatto esplodere lo stadio.

Nonostante l’inferiorità numerica (11 contro 9), gli Azzurrini hanno resistito per oltre 20 minuti, concedendo solo qualche mezza occasione.

Ma al 117’, il centrocampista del Friburgo Merlin Röhl ha trovato un eurogol con un gran tiro all’angolino da fuori area firmando il 3-2 che ha eliminato con onore una grandissima Italia.

Tabellino di Germania – Italia 3-2:

GERMANIA (4-3-3): Atubolu; N. Collins (100′ Baum), Rosenfelder (90′ Oermann), Arrey-Mbi, N. Brown; Reitz (dal 114′ c), Martel (114′ Wanner s.v.), Nebel (61′ Röhl); Gruda (61′ Knauff), Tresoldi (61′ Weiper), Woltemade. C.T.: Di Salvo.

ITALIA (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi (dal 101′ c), Coppola, Pirola (101′ Turicchia); Zanotti, Prati (90′ Kayode), Ndour (88′ Ambrosino), Ruggeri (88′ Pisilli); Fabbian (101′ Fazzini), Koleosho (68′ Casadei); Gnonto. C.T.: Nunziata.

CAMPO: MOL Aréna (Dunajská Streda, SVK).

ARBITRO: Manfredas LUKJANCUKAS (LTU).

GOL: 58′ Koleosho, 68′ Woltemade, 87′ Weiper, 90’+4′ Ambrosino, 116′ Röhl.

ASSIST: 58′ Ruggeri, 68′ Reitz, 87′ Woltemade.

AMMONITI: 16′ Pirola per aver rallentato la ripresa del gioco, 27′ Koleosho per fallo su Rosenfelder, 64′ Gnonto per fallo su Martel, 90’+3′ N. Brown per perdita di tempo, 119′ Kayode per fallo su Reitz, 120′ Casadei per proteste.

ESPULSI: 80′ Gnonto per doppia ammonizione (la seconda per fallo su Rosenfelder), 90′ Zanotti per doppia ammonizione per proteste

NOTE: 119′ ammonio Nunziata per proteste, recupero +1′, +4′, recupero supplementari +1′, +3′.