Video Gol Inter – Urawa Red Diamonds 2-1, Mondiale per Club 2025

Video Gol e Highlights di Inter – Urawa Red Diamonds 2-1: i nerazzurri ribaltano la partita nel secondo tempo grazie ai gol di Lautaro Martinez e Valentin Carboni.

L’Inter dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey trova la prima vittoria al Mondiale per Club 2025.

Vittoria in rimonta e molto sofferta per i nerazzurri che erano andati in svantaggio a inizio partita per il gol di Watanabe all’11°. I gol dell’Inter sono arrivati nell’ultimo quarto d’ora di partita: Lautaro Martinez pareggia i conti con un gran gol in rovesciata al 78′ minuto e al 93° Valentin Carboni segna il gol che vale i 3 punti.

Cronaca di Inter – Urawa Red Diamonds 2-1:

Chivu manda in campo la sua Inter con il 3-5-2 con Sommer in porta e linea difensiva a 3 formata da Darmian, De Vrij e Carlos Augusto. A centrocampo c’è Asllani in cabina di regia affianccato da Barella e Zalewski. Sulla fascia destra c’è Luis Henrique e a sinistra Dimarco. In attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Esposito.

Al 10° minuto un errore di impostazione di gioco sulla sinistra da parte dei giocatori dell’Inter permette a Kaneko di ripartire e andare via sulla fascia, mette il pallone in mezzo per Watanabe che tutto solo in mezzo all’area mette in rete.

Al 19° cross di Asllani e Lautaro Martinez colpisce la traversa con un colpo di testa.

Al 55° Barella lancia Dimarco sulla sinistra che prova il tiro ma il pallone termina alto.

Al 60° ci prova Asllani con una conclusione da fuori area ma il tiro termina fuori.

Al 64° ci prova ancora Asllani e questa volta il tiro era buono ma viene deviato in corner.

Al 70° l’Urawa sfiora il raddoppio: Luis Henrique perde un brutto pallone e Watanabe stavolta da ottima posizione calcia alto.

Al 78° arriva il pareggio dell’Inter su calcio d’angolo battuto da Barella il pallone arriva a Lautaro Martinez che in rovesciata trova il gol!

Al 93° arriva il gol che decide la partita a favore dei nerazzurri: su un pallone vagante in area arriva Valentin Carboni che di destro lo piazza in rete per il 2 a 1!

Video Gol e Highlights di Inter – Urawa Red Diamonds 2-1:

Tabellino di Inter – Urawa Red Diamonds 2-1:

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, De Vrij 6, Carlos Augusto 5 (27′ st Bastoni 6); Luis Henrique 5 (40′ st Sucic sv), Barella 6, Asllani 6,5 (27′ st Carboni 7), Zalewski 5,5 (1′ st Mkhitaryan 6,5), Dimarco 5,5; Lautaro 7, S. Esposito 5 (1′ st F. Esposito 6). A disp.: Martinez, Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Cocchi, De Pieri, Palacios, Re Cecconi. All.: Chivu 6.

Urawa Red Diamonds (4-2-3-1): Nishikawa 6; Ishihara 6,5, Boza 6, Hoibraaten 6, Naganuma 6 (42′ st Ogiwara sv); Gustafson 6,5 (42′ st Haraguchi sv), Yasui 6; Kaneko 6,5 (20′ st Sekine 5,5), Savio 6 (34′ st Thiago 5,5), Watanabe 6,5; Matsuo 6 (34′ st Matsumoto sv). A disp.: Yoshida, Niekawa, Hayakawa, Inoue, Komori, Nakajima, Nemoto, Nitta, Okubo. All.: Skorza 6.

Arbitro: Beida

Marcatori: 11′ Watanabe (U), 33′ st Lautaro (I), 47′ st V. Carboni (I)

Ammoniti: Nishikawa, Sekine, Thiago (U)