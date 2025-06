Dove vedere Italia-Germania Under 21 in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni

La partita Italia-Germania, valida per i quarti di Finale degli Europei Under 21 in Slovacchia, in programma domenica 22 Giugno alle ore 21:00 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dopo aver superato la fase a Gironi come seconda classificata dietro la Spagna, l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata affrontaerà questa sera la Germania in un quarto di finale che si preannuncia ad alta tensione negli Europei U21 in Slovacchia.

La Germania invece ha superato il suo Girone da prima classificata arrivando a punteggio pieno davanti all’Inghilterra.

La vincente sfiderà in semifinale una tra Danimarca e Francia.

Tutti gli occhi saranno puntati sui giovani talenti Azzurri: riusciranno a imporsi contro la storica rivale tedesca e volare tra le prime quattro d’Europa?

Gli azzurri arrivano a questo match ancora imbattuti in questo torneo dopo le vittorie di misura contro Romania e Slovacchia entrambe per 1 a 0 ed il pareggio 1 a 1 contro la Spagna.

Dove vedere Italia-Germania Under 21 in diretta Tv e Streaming

Il match Italia-Germania Under 21 valida per i quarti di Finale dell’europeo di categoria, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Italia-Germania Under 21 le ultimissime:

La Germania Under 21 si è presentata ai Campionati Europei Under 21 2025 con prestazioni di altissimo livello: dopo il 3-0 inflitto alla Slovenia nella gara d’esordio, i tedeschi hanno superato la Repubblica Ceca con un pirotecnico 4-2, per poi battere anche l’Inghilterra di Lee Carsley per 2 a 1 grazie alle reti di Ansgar Knauff e Nelson Weiper.

Di contro, l’Italia Under 21 ha chiuso il Gruppo A al secondo posto, alle spalle della Spagna solo per differenza reti. Gli Azzurrini hanno mostrato grande solidità difensiva imponendosi con due 1-0 su Romania e Slovacchia e pareggiando 1-1 con gli spagnoli nell’ultima giornata grazie al gol in rimonta di Nicolò Pisilli.

📊 Il confronto tecnico-tattico

La Germania si è distinta per il suo calcio offensivo, dinamico e spettacolare, capace di realizzare 9 gol in 3 partite .

si è distinta per il suo calcio offensivo, dinamico e spettacolare, capace di realizzare . L’Italia, invece, ha costruito il proprio cammino sulla tenuta difensiva (1 solo gol subito in 3 partite giocate) e sulla capacità di colpire nei momenti chiave, subendo solo un gol.

Italia-Germania Under 21 le probabili formazioni:

Il Ct Carmine Nunziata ha recuperato Baldanzi dall’infortunio e dovrebbe ripartire titolare nell’attacco azzurro. L’Italia scenderà in campo con il solito 4-3-2-1 con Desplanches in porta e davanti a lui Coppola e Pirola centrali con Zanotti a destra e Ruggeri a sinistra. A centrocampo c’è Prati in cabina di regia affiancato da Fabbian e Ndour. In attacco Gnonto punta centrale supportato da Casadei e Baldanzi.

Di Salvo schiera la sua Germania con il 4-3-3 con Atubolu in porta e davanti a lui Rosenfelfer e Arrey-Mbi centrali con Collins a destra e Brown a sinistra. A centrocampo ci sono Martel al centro affiancato da Nebel e Reitz. In attacco il tridente è formato da Tresoldi, Gruda e Woltemade.

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Ct. Di Salvo

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata

Pronostico di Italia Germania Under 21:

L’ Italia Under 21 di Carmine Nunciata è ancora imbattuta in questo torneo.

Con 7 punti conquistati e una difesa di ferro, gli Azzurrini brillano, hanno subito un solo gol in 3 partite:

✅ 1-0 contro Romania

✅ 1-0 contro Slovacchia

🤝 1-1 contro la Spagna con il gol in rimonta di Pisilli

📊 La solidità difensiva fa riflettere anche in chiave betting:

💡 Under 2.5 nei tempi regolamentari è una scelta da valutare seriamente.

📌 Quote Under 2.5:

⚽️ 2.00 su Gazzabet, Goldbet e Snai

⚽️ 1.98 su Betway

Con una fase difensiva così solida, l’idea di una gara chiusa non è affatto da sottovalutare.

Ci si attende una sfida inizialmente bloccata e caratterizzata da grande equilibrio tattico com’è stato il quarto di finale di ieri tra Olanda e Portogallo. Nessuna delle due squadre vorrà scoprirsi troppo nei primi 45 minuti, e il rischio di subire gol a freddo potrebbe indurre entrambe a mantenere un atteggiamento prudente.

Alla luce di questo scenario, l’esito X al primo tempo si presenta come un’opzione interessante anche in chiave scommesse sportive, specialmente per chi cerca quote di valore da inserire in multipla o in singola.

📌 Quote aggiornate per il pareggio nel primo tempo:

2.29 su Betway

su 2.25 su Snai e Goldbet

su e 2.20 su Gazzabet

La quota X primo tempo potrebbe rappresentare un’ottima occasione.