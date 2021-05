Cronaca Diretta Atalanta Milan 38° Giornata Serie A 23-05-2021

Cronaca Diretta Live di Atalanta Milan 38° Giornata Serie A – Sabato23 Maggio 2021 ore 20:45

Atalanta-Milan, 38° giornata di Serie A

Cronaca 1° Tempo:

Probabili formazioni di Atalanta Milan:

Hateboer e Gosens non sono al meglio, ma partiranno titolari nel consueto 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini. Malinovskyi sarà il trequartista alle spalle della coppia formata da Zapata e Muriel. A difendere i pali della porta atalantina sarà il solito Gollini.

Stefano Pioli deve sciogliere qualche dubbio. Rebic non è al meglio ma dovrebbe farcela. Da capire chi giocherà sulla trequarti e nel ruolo di punta. Sicuri Saelemaekers e Calhanoglu, ballottaggio per 2 posti tra Diaz, Rebic e Leao. Per ora Diaz e Leao appaiono i favoriti, ma non si esclude la sorpresa Mandzukic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao.

Pre Partita di Atalanta Milan:

Una vittoria per prendersi il secondo posto, una vittoria per non buttare al vento tutto quello che di buono si è fatto per tutto il campionato. Tre punti pesantissimi per la classifica di due squadre che per tutta l’annata hanno fatto vedere cose egregie.

E’ tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo dove alle ore 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Milan per l’ultima giornata del campionato di Serie A, diciannovesimo turno del girone di ritorno, dopo lo 0-3 nella sfida di andata.

i nerazzurri di Bergamo vengono dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia e quindi faranno di tutto per conquistare il secondo posto, il quale sarebbe il miglior piazzamento in campionato nella storia dell’Atalanta.

i rossoneri devono cercare di fare i tre punti, altrimenti bisognerà guardare i risultati delle altre e momentaneamente sulla carta Juventus e Napoli appaiono favorite. Il Milan viene dal deludente pareggio per 0-0 contro il Cagliari e devono cercare di rialzare la testa.

Precedenti e statistiche di Atalanta Milan:

Sono 59 i precedenti in Serie A in casa dell’Atalanta. Si registrano 14 vittorie dell’Atalanta, 22 pareggi e 23 vittorie del Milan. L’ultima vittoria dell’Atalanta risale alla scorsa stagione, fu un 5-0 con le reti di Gomez, Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2017/18, fu un 1-1 con le reti di Masiello e Kessie. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla stagione 2018/19, fu un 1-3 con le reti di Freuler, doppietta di Piatek e Calhanoglu.

