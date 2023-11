Champions League, Risultati e Classifica 4° Giornata 8-11-2023: Napoli-Union Berlino 1-1 e Salisburgo-Inter 0-1

I Risultati ed i Marcatori della 4° giornata di Champions League 8 Novembre 2023, Gruppi A-B-C-D

Serata sicuramente positiva per le squadre italiane nella seconda serata dedicata alla quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Nel Gruppo A, il Bayern Monaco vince, anche se con difficoltà, contro il Galatasaray, qualificandosi come capolista agli ottavi, mentre succede di tutto a Copenaghen, dove i danesi vincono all’ultimo secondo contro il Manchester United.

Nel Gruppo B, l‘Arsenal vince lo scontro diretto contro il Siviglia, mentre il PSV batte il Lens.

Nel Gruppo C, il Napoli viene fermato in casa dall’Union Berlino, mentre il Real Madrid distrugge lo Sporting Braga.

Infine, nel Gruppo D, super Real Sociedad in casa contro il Benfica e qualificandosi agli ottavi di finale con due turni d’anticipo insieme all’Inter, che vince a Salisburgo.

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo A

Bayern Monaco-Galatasaray 2-1: 80, 86′ Kane (B), 93′ Bakambu (G)

Copenaghen-Manchester United 4-3: 3, 28′ Hojlund (M), 45′ Elyounoussi (C), 54′ Gonçalves (C), 69′ rig. Bruno Fernandes (M), 83′ Lerager (C), 87′ Bardghij (C)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 12, Galatasaray 4, Copenaghen 4, Manchester United 3

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo B

Arsenal-Siviglia 2-0: 29′ Trossard, 64′ Saka

PSV Eindhoven-Lens 1-0: 12′ De Jong

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo B

Arsenal 9, PSV 5, Lens 5, Siviglia 2

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo C

Napoli-Union Berlino 1-1: 39′ Politano (N), 53′ Fofana (U)

Real Madrid-Sporting Braga 3-0: 27′ Diaz, 58′ Vinicius, 61′ Rodrygo

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo C

Real Madrid 12, Napoli 7, Sporting Braga 3, Union Berlino 1

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo D

Real Sociedad-Benfica 3-1: 6′ Merino (R), 11′ Oyarzabal (R), 21′ Barrenetxea (R), 49′ Rafa Silva (B)

Salisburgo-Inter 0-1: 85′ rig. Lautaro Martinez

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo D

Real Sociedad 10, Inter 10, Salisburgo 3, Benfica 0