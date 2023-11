Video Gol Highlights Salisburgo-Inter 0-1: Sintesi 8-11-2023

Video Gol e Highlights Salisburgo-Inter 0-1, 4° Giornata Gruppo D Champions League: decide Lautaro Martinez

L‘Inter batte il Salisburgo alla Red Bull Arena di Salisburgo nella quarta giornata del Gruppo D della fase a gironi di Champions League.

I nerazzurri conquistano la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di finale, eliminando gli austriaci, che proveranno a lottare per il terzo posto.

Sintesi di Salisburgo-Inter 0-1

Out Kameri, Kjaergaard, Koita, Okoh, Omoregie, Piatkowski e Terzic per Gerhard Struber, che schiera Dedic, Baidoo, Pavlovic e Ulmer in difesa a protezione di Schlager, a centrocampo giocano Susic, Bidstrup, Capaldo e Gloukh, mentre in attacco Konate e Simic.

Non ci sono Cuadrado e Pavard per Simone Inzaghi, che lancia Bisseck in difesa con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, chance per Frattesi e Carlos Augusto a centrocampo al fianco di Calhanoglu, Mkhitaryan e Darmian, mentre in attacco è Sanchez a fare coppia con Thuram.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa pressano con aggressività.

Dopo un tentativi di Bidstrup e Mkhitaryan, viene ammonito Bisseck, mentre è bravo Sommer su Gloukh e Frattesi non trova la porta da ottima posizione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di De Vrij e Gourna-Douath al posto di Bisseck e Ulmer, e con i gialli a Calhanoglu e Pavlovic.

La partita è davvero combattuta, le due squadre sono messe fin troppo bene in campo e nemmeno le giocate di Darmian, Konate e Dedic riescono a sbloccarle, tra le sostituzioni che vedono coinvolti Asllani, Lautaro Martinez e Barella al posto di Calhanoglu, Sanchez e Mkhitaryan.

Viene ammonito anche Gloukh, Schlager è bravo su Asllani, entra Ratkov per Simic e la traversa ferma Lautaro Martinez.

Al 85′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Lautaro Martinez, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Bidstrup.

Nel finale c’è tempo per Nene, Forson e Dimarco, che subentrano per Konate, Gloukh e Carlos Augusto, mentre Lautaro Martinez si divora la doppietta.

Highlights e Video Gol di Salisburgo-Inter 0-1:

Tabellino di Salisburgo-Inter 0-1

Salisburgo (4-2-2-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer (dal 1’ st Gourna-Douath); Bidstrup, Capaldo; Sucic, Gloukh (dal 44’ st Amankwah); Simic (dal 35’ st Ratkov), Konaté (dal 43’ st Dorgeles). All.: Struber. A disp.: Mantl, Krumrey, Morgalla, Diambou, Fernando.



Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 1’ st de Vrij), Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu (dal 16’ st Asllani), Mkhitaryan (dal 25’ st Barella), Carlos Augusto (dal 43’ st Dimarco); Sanchez (dal 24’ st L. Martinez), Thuram. All.: Inzaghi. A disp.: Audero, Di Gennaro, Stabile, Klaassen, Dumfries, Arnautovic.

Arbitro: Gozubuyuk.

Marcatori: 85’ rig. L. Martinez (I).

Ammoniti: Pavlovic, Gloukh (S); Bisseck, Çalhanoglu (I).

Espulsi: –