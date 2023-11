Video Gol Highlights Napoli-Union Berlino 1-1: Sintesi 8-11-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Union Berlino 1-1, 4° Giornata Gruppo C Champions League: segnano Politano e Fofana

Solo un pareggio tra Napoli e Union Berlino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella quarta giornata del Gruppo C della fase a gironi di Champions League.

I partenopei si portano a quota sette punti in classifica, mentre i tedeschi conquistano le prime gioie di questo esordio nella coppa dalle grandi orecchie.

Sintesi di Napoli-Union Berlino 1-1

Ancora infortunato Osimhen per Rudi Garçia, che schiera Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui in difesa davanti a Meret, c’è Anguissa con Lobotka e Zielinski in mediana e confermato Raspadori in attacco con Politano e Kvaratskhelia.

Indisponibili Doekhi e Schafer per Urs Fischer, che lancia Bonucci in difesa con Leite e Jaeckel a protezione di Ronnow, a centrocampo i soliti Juranovic, Khedira, Haberer, Ladouini e Roussillon, mentre in attacco giocano Fofana e Becker.

E’ una partita praticamente a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi relativamente blandi. C’è solo una squadra in campo, cioè i padroni di casa, che iniziano sin da subito con un monologo volto ad assedio la difesa degli ospiti, completamente rintanati nella propria metà campo.

Dopo una conclusione centrale di Becker, i padroni di casa iniziano il proprio assalto alla porta di Ronnow con i vari Raspadori, Zielinski e, sui calci piazzati, anche Rrahmani e Natan, quest’ultimo fermato dal palo, mentre il VAR convince l’arbitro ad annullare la rete di Di Lorenzo al 30′ minuto per un fallo.

Allora sale in cattedra Politano, che prima mette a ferro e fuoco la difesa avversaria e poi sblocca il risultato al 39′ minuto trovando il gol del vantaggio deviando in porta il cross teso di Mario Rui.

Nel finale prima viene ammonito Bonucci e poi, nella reazione degli ospiti, il calcio di punizione di Juranovic si stampa sul palo.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo molto più bello e divertente, visto che gli ospiti alzano il baricentro e rispondono agli avversari.

Dopo un paio di conclusioni di Politano e Zielinski, al 53′ minuto gli ospiti pareggiano clamorosamente con Fofana, che completa un bel contropiede con l’aiuto di Becker.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1722340203044516114?s=20

I padroni di casa non ci stanno, provano ad attaccare a testa bassa, ma ora gli ospiti non si limitano a fare fase difensiva e sono lesti a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari, pericolosi con Trimmel, entrato in campo al posto di Juranovic.

Viene ammonito Jaeckel, poi anche Tousart, subentrato per Khedira nella girandola dei cambi che vede coinvolti anche Kral per Ladouini, Simeone, Olivera, Aaronson, Lindstrom e Gosens al posto di Lobotka, Mario Rui, Haberer, Roussillon e Politano.

Ci provano anche Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone e Rrahmani, ma manca sempre un po’ di cinismo e c’è spazio anche per Cajuste al posto di Zielinski.

Nel finale entrambe le squadre hanno le occasioni giuste per segnare, ma Tousart non trova la porta, Cajuste e Aaronson sono poco cinici e Ronnow salva tutto su Karatskhelia.

Highlights e Video Gol di Napoli-Union Berlino 1-1:

Tabellino di Napoli-Union Berlino 1-1

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (dal 32’ st Olivera); Anguissa, Lobotka (dal 32’ st Simeone), Zielinski (dal 46’ st Cajuste); Politano (dal 42’ st Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia. A disp.: Gollini, Contini, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Zerbin.



Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic (dal 19’ st Trimmel), Haberer (dal 34’ st Aaronson), Khedira (dal 25’ st Tousart), Laidouni (dal 26’ st Kral), Rousillon (dal 35’ st Gosens); Fofana, Becker. All.: Fischer. A disp.: Schwolow, Stein, Knoche, Volland, Dehl, Behrens.



Arbitro: Makkelie.

Marcatori: 39’ Politano (N); 52’ Fofana (U).

Ammoniti: Simeone (N); Bonucci, Jaeckel, Tousart (U).

Espulsi: –