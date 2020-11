Champions League, Risultati e Classifica 4° Giornata 25-11-2020

I Risultati ed i Marcatori della 4° giornata di Champions League 25 Novembre 2020, Gruppi A-B-C-D

Si conclude con la seconda serata una bellissima quarta giornata della fase a gironi di Champions League, che non ha deluso le aspettative.

Nel Girone A stravince il Bayern Monaco in casa contro il Salisburgo, nonostante l’espulsione per doppia ammonizione di Roca, tre punti che valgono il passaggio del turno e il primo posto con largo anticipo, mentre solo un pareggio senza reti tra Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca.

Nel Girone B super Borussia Moenchengladbach, che distrugge in casa lo Shakhtar Donetsk vincendo lo scontro diretto e difendendo il primo posto in classifica, mentre l’Inter perde ancora contro il Real Madrid, questa volta in casa anche a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Vidal.

Nel Girone C basta un gol nel pomeriggio al Manchester City per vincere ad Atene contro l’Olympiacos e conquistare con due turni d’anticipo la qualificazione agli ottavi di finale, mentre il Porto ipoteca il passaggio del turno battendo il Marsiglia, in una partita che ha registrato i rossi per doppi gialli di Grujic e Balerdi.

Infine, nel Girone D clamorosa vittoria all’Anfield Road dell’Atalanta contro il Liverpool, che permette ai bergamaschi di seguire il passo dell’Ajax, che vince agevolmente ad Amsterdam contro il Midtjylland.

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo A

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0

Bayern Monaco-Salisburgo 3-1: 42′ Lewandowski (B), 57′ aut. Wober (B), 64′ Sanè (B), 73′ Berisha (S)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 12, Atletico 5, Lokomotiv Mosca 3, Salisburgo 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo B

Borussia Moenchengladbach-Shakhtar Donetsk 4-0: 17′ rig. Stindl, 34′ Elvedi, 46′ Embolo, 77′ Wendt

Inter-Real Madrid 2-0: 6′ rig. Hazard, 61′ Rodrygo

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo B

Borussia Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar Donetsk 4, Inter 2

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo C

Olympiacos-Manchester City 0-1: 36′ Foden

Marsiglia-Porto 0-2: 39′ Samusi, 72′ rig. Oliveira

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo C

Manchester City 12, Porto 9, Olympiacos 3, Marsiglia 0

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo D

Ajax-Midtjylland 3-1: 47′ Gravenberch (A), 49′ Mazraoui (A), 66′ D. Neres (A), 41′ rig. Mabil (M)

Liverpool-Atalanta 0-2: 60′ Ilicic, 64′ Gosens

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo D

Liverpool 9, Atalanta 7, Ajax 7, Midtjylland 0

