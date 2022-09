Champions League, Risultati e Classifica 2° Giornata 13-9-2022: Viktoria Plzen-Inter 0-2

I Risultati ed i Marcatori della 2° giornata di Champions League 13 Settembre 2022, Gruppi A-B-C-D

Lutto al braccio, partite rinviate e risultati importanti nella prima serata della seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Nel Gruppo A, è stata posticipata a domani la trasferta del Napoli a Glasgow contro i Rangers per le esequie della Regina Elisabetta II, mentre il Liverpool vince solo all’ultimo minuto contro l’Ajax.

Nel Gruppo B, clamorosa vittoria del Brugge sul campo del Porto, mentre bellissima e meritata vittoria del Bayer Leverkusen contro uno spento Atletico Madrid.

Nel Gruppo C, vittoria in trasferta dell’Inter sul campo del Viktoria Plzen, mentre il Bayern Monaco batte il Barcellona nello scontro diretto portandosi in testa alla classifica.

Infine, nel Gruppo D, grandissima vittoria dello Sporting Lisbona contro il Tottenham nello scontro diretto, mentre l’Eintracht Francoforte fa il colpaccio a Marsiglia.

UEFA Champions League

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo A

Liverpool-Ajax 2-1: 17′ Salah (L), 27′ Kudus (A), 89′ Matip (L)

Rangers Glasgow-Napoli posticipata a mercoledì 14 settembre ore 21:00

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo A

Ajax 3, Napoli 3*, Liverpool 3, Rangers Glasgow 0*

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo B

Porto-Brugge 0-4: 15′ Jutgla, 47′ Sowah, 52′ Skov Olsen, 89′ Nusa

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0: 84′ Andrich, 87′ Diaby

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo B

Brugge 6, Bayer Leverkusen 3, Atletico Madrid 3, Porto 0

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo C

Viktoria Plzen-Inter 0-2: 20′ Dzeko, 70′ Dumfries

Bayern Monaco-Barcellona 2-0: 50′ Lucas Hernandez, 54′ Sane

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo C

Bayern Monaco 6, Barcellona 3, Inter 3, Viktoria Plzen 0

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo D

Sporting Lisbona-Tottenham 2-0: 90′ Paulinho, 93′ A. Gomes

Marsiglia-Eintracht Francoforte 0-1: 43′ Lindstrom

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo D

Sporting Lisbona 6, Tottenham 3, Eintracht Francoforte 3, Marsiglia 0