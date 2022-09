Video Gol Highlights Viktoria Plzen-Inter 0-2: Sintesi 13-9-2022

Video Gol e Highlights Viktoria Plzen-Inter 0-2, 2° Giornata Gruppo C Champions League: segnano Dzeko e Dumfries

Vittoria facile per l’Inter, che batte il Viktoria Plzen alla Doosan Arena di Plzen nella seconda giornata del Gruppo C di Champions League.

Tre punti di importanza vitale per i nerazzurri, che dimenticano la sconfitta della scorsa settimana e si riportano in lotta per le prime due posizione.

Seconda sconfitta consecutiva per i cechi, per i quali sarà davvero difficile colmare il gap contro le altre di questo girone.

Sintesi di Viktoria Plzen-Inter 0-2

Out Dedic, Kasa, Kliment, Kopic e Reznik per Michal Bilek, che schiera Havel, Pernica, Hejda e Jemelka nella difesa a quattro a protezione di Stanek a porta, mentre in mediana giocano Kavalch e Bucha. Nel quartetto d’attacco spazio a Sykora, Vlkanova e Mosquera sulla trequarti alle spalle di Chory unica punta.

Qualche sorpresa per Simone Inzaghi, orfano di Dalbert e Lukaku. A porta torna Onana titolare, mentre in difesa c’è l’esordio di Acerbi con Bastoni e Skriniar. Tornano dal primo minuto anche Gosens e Mkhitaryan in un centrocampo completato da Brozovic, Barella e Dumfries. In attacco la coppia è formata da Dzeko e Correa.

E’ una partita giocata su ritmi abbastanza intensi nel primo tempo. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa alternano pressing aggressivo a fase difensiva con baricentro basso per migliorare la compattezza e chiudere tutti gli spazi.

Dopo le ammonizioni di Sykora e Kavalch, poi anche Jemelka, al 20′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Dzeko, su assist di Correa, servito ottimamente dall’ottima giocata di Gosens.

⚽️ Oldest #UCL goalscorers for Inter:



⚫️ Javier Zanetti (37y, 71d)

🔵 Edin Džeko (36y, 180d) pic.twitter.com/w24iD1agHi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 13, 2022

I padroni di casa sembrano accusare il gol subito, si abbassano troppo andando in completa balia degli ospiti, che approfittano del momento per gestire con personalità e qualità il possesso palla e addormentare il gioco.

Nel finale gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio con Dzeko e Mkhitaryan, ma il portiere è bravo sul primo e il secondo è poco cinico sotto porta, mentre Vlkanova è impreciso.

E’ sicuramente più divertente il secondo tempo, visto che i ritmi si alzano sensibilmente, grazie soprattutto agli ospiti, che attaccano subito con grande intensità approfittando della passività degli avversari.

E, infatti, sale in cattedra Stanek, che alza la saracinesca su Gosens prima e Dzeko poi, mentre Skriniar e Dumfries risultano poco cinici sotto porta.

E’ dominio assoluto degli ospiti, perciò i padroni di casa provano a metterci la grinta, ma viene espulso Bucha al 61′ minuto per un bruttissimo fallo su Barella.

Entra D’Ambrosio per Bastoni, i padroni di casa si fanno vedere in attacco con Sykora, ma al 70′ minuto gli ospiti raddoppiano con Dumfries su assist di Dzeko.

⚫️🔵 Inter goalscorers Džeko and Dumfries #UCL pic.twitter.com/t2qCL7EKGd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 13, 2022

Girandola di cambi: dentro Bassey, Jirka, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Gagliardini, subito ammonito, Ndiaye, Asllani, Cernak e Holik, fuori Chory, Sykora, Correa, Mkhitaryan, Barella, Kavalch, Brozovic, Vlkanova e Havel.

Eppure, nonostante l’uomo in meno, i padroni di casa sfiorano il pareggio clamorosamente con Bassey, che trova la super parata di Onana.

Highlights e Video Gol di Viktoria Plzen-Inter 0-2:

Tabellino di Viktoria Plzen-Inter 0-2

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek 6,5; Havel 5,5 (31′ st Holik sv), Hejda 5, Pernica 5, Jemelka 5; Kalvach 5 (31′ st Ndiaye 5,5), Bucha 4; Sykora 5 (26′ st Jirka 5,5), Vikanova 5,5 (39′ st Cermak sv), Mosquera 5,5; Chory 5 (26′ st Bassey 6). A disp.: Tvrdon, Jedlicka, Tijani, Pilar. All.: Bílek 5



Inter (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6,5, Acerbi 7, Bastoni 6,5 (19′ st D’Ambrosio 6); Dumfries 7, Barella 6 (27′ st Gagliardini 6), Brozovic 6.5 (39′ st Asllani sv), Mkhitaryan 6 (27′ st Calhanoglu 6), Gosens 6; Dzeko 7,5, Correa 6 (27′ st Lautaro Martinez 6). A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Dimarco, Darmian. All.: Inzaghi 7



Arbitro: Schärer (SVI)

Marcatori: 20′ Dzeko (I), 25′ st Dumfries (I)

Ammoniti: Sykora (V), Kalvach (V), Jemelka (V), Bastoni (I), Gagliardini (I)

Espulsi: Al 15′ st espulso Bucha (V) per un brutto fallo su Barella (I)

Note: –