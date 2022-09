Rangers Napoli, match valido per la seconda giornata di Champions League, si giocherà martedì 13 settembre alle 21:00 all’Ibrox Stadium di Glasgow. L’incontro sarà visibile in esclusiva su Sky, come tutta la Champions League.

Il Napoli ritorna a giocare in Champions League, dopo un esordio da sogno. Il 4-1 rifilato ai vice-campioni d’Europa del Liverpool ha fatto iniziare col piede giusto la squadra di Luciano Spalletti. Un risultato davvero inaspettato con gli azzurri che hanno dominato durante tutta la partita. Per questo motivo, il mister chiede conferme anche per la prossima giornata.

L’avversario del Napoli sono gli scozzesi del Rangers, che nello scorso turno hanno perso per 4-0 contro l’Ajax. I partenopei arriveranno a Glasgow in un momento davvero drammatico per l’intero Regno Unito, in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta II. Tutto il mondo anglosassone è in un lutto nazionale che durerà dieci giorni e che ha portato a sospendere sia la Premier League e anche la Scottish Premiership.

Il club scozzese, dunque, è in costante contatto con la UEFA per prendere una decisione definitiva anche sulla gara di martedì. Salvo imprevisti delle ultime ore, il match dovrebbe andare in scena regolarmente, come ha affermato il Rangers stesso attraverso un comunicato:

“In questo momento difficile per il Regno Unito, siamo consapevoli della continua incertezza in merito all’organizzazione dei tifosi e ai piani di viaggio per la prossima settimana. Siamo consapevoli che le risorse civiche e la polizia saranno sotto pressione in particolare martedì 13 settembre”.

“Possiamo confermare che sono in corso discussioni tra UEFA, Police Scotland e Rangers in merito alla partita in programma di UEFA Champions League contro il Napoli martedì 13 settembre . Al momento, la partita dovrebbe svolgersi alla data e all’ora previste”.

Rangers Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Rangers-Napoli

Rangers-Napoli Data: 13 settembre

13 settembre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Canale 5

(201 del satellite), (252 del satellite), (213 del satellite), Streaming: Sportmediaset, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity +

Rangers Napoli, match valido per la prima giornata di Champions League, sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. I canali sono Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La partita sarà visibile in chiaro anche su Canale 5 mentre in streaming su Sportmediaset e sull’app a pagamento Mediaset Infinity +. L’incontro potrà essere fruibile, inoltre, anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky.

Rangers Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Rangers-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Rangers Napoli, le ultimissime

Giovanni Van Bronckhorst schiererà un 4-2-3-1. Davanti al portiere McLaughlin, la difesa a quattro con i centrali Goldson e Sands e sulle fasce Tavernier con Barišić. Per la mediana la coppia formata da Kamara e Lundstram. Sulla trequarti Wright, Tillman e Kent faranno da supporto alla punta Colak.

Luciano Spalletti dovrebbe confermare la formazione di mercoledì sera. Nel 4-3-3, Meret sarà a porta e la difesa formata da Rrahmani e Kim, con quest’ultimo rimasto in panchina nella sfida contro lo Spezia. Sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Mario Rui. Per il centrocampo confermatissimi Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per l’attacco dovrebbe ritornare Lozano e possibilità dal primo minuto per Simeone al fianco di Kvaratskhelia.

Rangers Napoli, le probabili formazioni

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barišić ; Kamara, Lundstram; Wright, Tillman, Kent; Colak.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.