Champions League, Risultati e Classifica 1° Giornata 20-10-2020: vincono Juventus, Lazio e Barcellona, PSG-Manchester United 1-2

I Risultati ed i Marcatori della 1° giornata di Champions League 20 Ottobre 2020, Gruppi E-F-G-H

Parte subito con grande spettacolo e divertimento la fase a gironi della Champions League con la prima serata della prima giornata con i tifosi allo stadio.

Nel Gruppo E solo un pareggio senza reti nel big match tra Chelsea e Siviglia, mentre Rennes e Krasnodar si dividono la posta in palio segnando entrambi un gol.

Nel Gruppo F colpaccio del Brugge, che vince in Russia contro lo Zenit San Pietroburgo all’ultimo minuto di recupero, mentre clamorosa vittoria casalinga della Lazio contro il Borussia Dortmund contro qualsiasi pronostico.

Nel Gruppo G comincia bene il cammino della Juventus, che vince in Ucraina sul campo della Dynamo Kiev con la doppietta di Alvaro Morata, mentre il Barcellona distrugge il Ferencvaros, nonostante l’espulsione di Gerard Piquè.

E, infine, nel Gruppo H super vittoria e colpaccio per il Manchester United, che batte il PSG in Francia vincendo lo scontro diretto per il primo posto tra le due favorite, mentre il Lipsia non ha problemi a superare l’ostacolo Basaksehir con la doppietta di Angelino.

Logo Champions League

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo E

Rennes-Krasnodar 1-1: 56′ rig. Guirassy (R), 59′ Ramirez (K)

Chelsea-Siviglia 0-0

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo E

Siviglia 1, Siviglia 1, Rennes 1, Chelsea 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo F

Zenit San Pietroburgo-Brugge 1-2: 63′ Dennis (B), 74′ aut. Horvath (Z), 93′ De Ketelaere (B)

Lazio-Borussia Dortmund 3-1: 6′ Immobile (L), 23′ aut. Hitz (L), 71′ Haaland (B), 76′ Akpa Akpro (L)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo F

Lazio 3, Brugge 3, Zenit 0, Borussia Dortmund 0

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo G

Dynamo Kiev-Juventus 0-2: 46′, 84′ Morata

Barcellona-Ferencvaros 5-1: 27′ rig. Messi (B), 42′ Fati (B), 52′ Coutinho (B), 70′ rig. Kharatin (F), 82′ Pedri (B), 90′ Dembele (B)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo G

Barcellona 3, Juventus 3, Dynamo Kiev 0, Ferencvaros 0

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo H

PSG-Manchester United 1-2: 23′ rig. Bruno Fernandes (M), 55′ aut. Martial (P), 87′ Rashford (M)

Lipsia-Basaksehir 2-0: 16′, 20′ Angelino

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo H

Lipsia 3, Manchester United 3, PSG 0, Basaksehir 0

