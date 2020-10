Video Gol Highlights Lazio-Borussia Dortmund 3-1: sintesi 20-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Borussia Dortmund 3-1, 1° Giornata Gruppo F Champions League: la sblocca l’ex Immobile, raddoppio su autogol di Hitz, poi la riapre Haaland, ma la chiude Akpa Akpro

La Lazio batte a sorpresa il Borussia Dortmund allo Stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del Girone F di Champions League.

Vittoria clamorosa per i biancocelesti, che hanno sfruttato tutte le proprie migliori caratteristiche, cogliendo impreparati i gialloneri, che forse hanno anche troppo sottovalutato l’avversario, capace di cancellare la debacle in campionato con grandissima personalità e carattere.

La sintesi di Lazio-Borussia Dortmund 3-1, 1° Giornata Gruppo F Champions League

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti prendono subito in mano il pallino del gioco facendo possesso palla, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva e ripartono in contropiede con grandissima pericolosità.

E, infatti, al 6′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con l’ex Immobile, servito da Correa dopo il grande recupero palla di Lucas Leiva.

Gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa pressano in maniera asfissiante non permettendo agli avversari di giocare con la giusta qualità, rendendosi ancora pericolosi con Immobile e Correa, bravissimo HItz, ma rischiando tantissimo sulla conclusione di Guerreiro, decisivo Strakosha.

Il gol è nell’aria e arriva al 23′ minuto, quando HItz devia sfortunatamente nella propria porta il colpo di testa di Luiz Felipe sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Grande reazione degli ospiti, che iniziano un vero e proprio monologo contro i padroni di casa, che si rintanano nella propria metà campo, soffrendo tantissimo i tentativi di Meunier e Haaland, ma sfiorando anche il tris in contropiede con Lucas Leiva e Luis Alberto.

Il secondo tempo è un assedio degli ospiti, che assaltano la porta di Strakosha a testa bassa, attaccando a spron battuto i padroni di casa, che non fanno altro che difendersi.

Inizia la sfida personale tra Haaland e Strakosha, in cui entra in gioco anche Guerreiro, ma senza fortuna, almeno fino al 71′ minuto, quando proprio Haaland riesce a riaprire la partita con un piattone di sinistro sotto la traversa, su assist di Reyna.

E’ un momento complicato, eppure i padroni di casa segnano clamorosamente al 76′ minuto con Akpa Akpro, servito perfettamente da Immobile al termine di una bella azione in contropiede.

Nel finale i padroni di casa ci provano ancora con Luis Alberto, gli ospiti invece con il solito Haaland.

Video Gol Highlights di Lazio-Borussia Dortmund 3-1, 1° Giornata Gruppo F Champions League

Il tabellino di Lazio-Borussia Dortmund 3-1, 1° Giornata Gruppo F Champions League

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 3-1

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Patric 6,5, Luiz Felipe 7 (7′ st Hoedt 6), Acerbi 7; Marusic 6, Milinkovic-Savic 6,5 (22′ st Akpa-Akpro 7), Leiva 6,5, Luis Alberto 7 (35′ st Parolo sv), Fares 6; Correa 6,5 (22′ st Muriqi 6), Immobile 7 (35′ st Caicedo sv). A disp.: Reina, Alia, Anderson, Armini, Escalante, Czyz. All.: S. Inzaghi 7.

Dortmund (3-4-2-1): Hitz 5; Piszczek 5,5 (20′ st Brandt 6), Hummels 5, Delaney 5; Meunier 4.5, Bellingham 5 (1′ st Reyna 6,5), Witsel 5,5, Guerreiro 5,5; Sancho 5, Reus 5 (33′ st Reinier sv); Haaland 6,5. A disp.: Burki, Unbehaun, Morey, Dahoud, Passlack, Knauff, Raschl, Wanner. All.: Favre 5.

Arbitro: Turpin

Marcatori: 6′ Immobile (L), 23′ aut. Hitz (D), 26′ st Haaland (D), 31′ st Akpa-Akpro (L)

Ammoniti: Luis Alberto, Strakosha (L); Delaney, Reyna (D)

Espulsi: nessuno

