Champions League, Risultati e Classifica 1° Giornata 19-9-2023: Milan-Newcastle 0-0 e Lazio-Atletico Madrid 1-1

I Risultati ed i Marcatori della 1° giornata di Champions League 19 Settembre 2023, Gruppi E-F-G-H

Finalmente si apre la fase a gironi di Champions League con una prima serata della prima giornata sicuramente molto divertente e spettacolare.

Nel Gruppo E, il Feyenoord batte il Celtic Glasgow a Rotterdam grazie anche alla doppia superiorità numerica, mentre la Lazio beffa, con una rete del portiere, l’Atletico Madrid pareggiando in casa al debutto.

Nel Gruppo F, il Milan viene fermato in casa dal Newcastle all’esordio, nonostante una caterva di occasioni e il dominio assoluto in campo, mentre il PSG vince la sfida contro il Borussia Dortmund.

Nel Gruppo G, ottimo debutto per il Lipsia, che vince a Berna contro lo Young Boys, mentre vittoria in rimonta per i campioni in carica del Manchester City a Belgrado contro la Stella Rossa.

Infine, nel Gruppo H, il Barcellona esagera distruggendo in casa il Royal Antwerp, mentre colpaccio sul campo neutro di Amburgo per il Porto contro lo Shakhtar Donetsk.

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo E

Lazio-Atletico Madrid 1-1: 29′ Barrios (A), 95′ Provedel (L)

Feyenoord-Celtic Glasgow 2-0: 47′ Stengs, 76′ Jahanbakhsh

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo E

Feyenoord 3, Atletico Madrid 1, Lazio 1, Celtic 0

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo F

Milan-Newcastle 0-0

PSG-Borussia Dortmund 2-0: 49′ rig. Mbappe, 58′ Hakimi

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo F

PSG 3, Newcastle 1, Milan 1, Borussia Dortmund 0

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo G

Young Boys-Lipsia 1-3: 3′ Simakan (L), 33′ Elia (Y), 73′ Schlager (L), 92′ Sesko (L)

Manchester City-Stella Rossa Belgrado 3-1: 45′ Bukari (S), 47′, 60′ Alvarez (M), 73′ Rodri (M)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo G

Lipsia 3, Manchester City 3, Stella Rossa 0, Young Boys 0

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo H

Shakhtar Donetsk-Porto 1-3: 8′, 15′ Galeno (P), 13′ Kelsy (S), 29′ Taremi (P)

Barcellona-Royal Antwerp 5-0: 11′, 68′ Joao Felix, 19′ Lewandowski, 22′ aut. Bataille, 54′ Gavi

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo H

Barcellona 3, Porto 3, Shakhtar Donetsk 0, Antwerp 0