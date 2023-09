Video Gol Highlights Lazio-Atletico Madrid 1-1: Sintesi 19-9-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Atletico Madrid 1-1, 1° Giornata Gruppo E Champions League: segnano Barrios e Provedel

Solo un pareggio tra l’Atletico Madrid e la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del Gruppo E della fase a gironi di Champions League.

I biancocelesti riescono ad evitare la sconfitta all’esordio grazie al clamoroso gol del proprio portiere all’ultimo secondo.

Sintesi di Lazio-Atletico Madrid 1-1

Intera rosa a disposizione per Maurizio Sarri, che sorprende tutti schierando Pellegrini e Patric in difesa dal primo minuto con Romagnoli e Marusic a protezione di Provedel, addirittura lancia Vecino in mediana con Luis Alberto e Kamada, oltre al tridente titolare con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile.

Out Depay, Koke, Lemar, Mandava, Soyuncu, Vitolo e De Paul per Diego Pablo Simeone, che punta su Witsel e Savic in difesa con Hermoso e Molina davanti a Oblak, conferma Lino, Barrios, Llorente e Niguez a centrocampo e lancia Morata con Griezmann in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, ma gli ospiti sono assolutamente compatti in fase difensiva, non danno spazi agli avversari e sono bravi a ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Luis Alberto, Zaccagni e Romagnoli, e il giallo a Griezmann, al 29′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Barrios, che trova il gol del vantaggio praticamente alla prima azione offensiva grazie alla conclusione deviata da Kamada.

Nel finale i padroni di casa non riescono a reagire e, anzi, perdono anche Pellegrini, che viene sostituito da Lazzari.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Gimenez al posto di Barrios, ma la partita diventa molto divertente, visto che il tentativo di reazione da parte dei padroni di casa incontra la qualità in attacco degli ospiti.

Dopo un tentativo di Witsel, i padroni di casa sfiorano il pareggio con Immobile, Patric e Vecino, ma rischiano tantissimo sulla conclusione di Griezmann e il palo di Morata in seguito all’entrata in campo di Isaksen e Guendouzi al posto di Felipe Anderson e Kamada.

Viene ammonito Lino, sul quale Provedel risulta decisivo poco dopo, mentre Oblak è attento su Zaccagni prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Riquelme, Correa, Cataldi e Pedro subentrare per Lino, Zaccagni, Witsel e Vecino.

E’ Luis Alberto a provarci più volte, ma Oblak è sempre pronto, mentre vengono ammoniti Patric e Immobile nel finale, in cui Cataldi sfiora il pareggio prima della rete clamorosa di Provedel al 95′ minuto sugli sviuppi di un calcio piazzato.

https://x.com/_Rayed22/status/1704239054638694779?s=20

Highlights e Video Gol di Lazio-Atletico Madrid 1-1:

Tabellino di Lazio-Atletico Madrid 1-1

Marcatori: 28’ Kamada (aut.)(A), 45’s.t. +4 Provedel (L)

Assist: 45’+4s.t. Luis Alberto (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini (dal 34’ p.t. Lazzari); Kamada (dal 16’s.t. Guendouzi), Vecino (dal 30’s.t. Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (dal 16’s.t. Isaksen), Immobile, Zaccagni (dal 30’s.t. Pedro). All.: Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel (dal 29’s.t Correa), Hermoso; Lino (dal 33’s.t. Riquelme), Saul, Barrios (dal 1’s.t Gimenez), Llorente, Molina; Griezman, Morata. All.: Simeone

Arbitro: sig. Slavko Vincic (Slo)

Ammoniti: 25’p.t. Griezman (A), 21’s.t. Lino (A), 38’s.t. Patric (L), 38’s.t. Immobile (L), 45’+4 Correa (A)

Espulsi: –

https://x.com/OfficialSSLazio/status/1704238412096561283?s=20