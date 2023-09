Video Gol Highlights Milan-Newcastle 0-0: sintesi 19-09-2023

Il Risultato di Milan-Newcastle 0-0, 1° giornata Champions League: pareggio amaro per i rossoneri nella prima uscita europea contro gli inglesi dell’ex rossonero Sandro Tonali, applaudito da tutti e meritevole di standing ovation al momento della sostituzione.

Il Milan crea molte occasioni nel primo tempo, ma non sfonda. Nella ripresa una sola occasione, poi gli infortuni di Loftus-Cheek e Maignan e, infine, l’unica chance per il Newcastle sventata da Sportiello. Tutto sommato va bene, ma è mancato il cinismo.

La Sintesi di Milan-Newcastle 0-0, 1° giornata Champions League

E’ un gran bel Milan quello della prima frazione, tanto caparbio e produttivo quanto poco fortunato in fase di realizzazione.

Dopo un quarto d’ora soltanto Pope è già intervenuto su un colpo di testa di Chukwueze e, soprattutto, su una conclusione a colpo sicuro di Giroud, che aveva intercettato un pallone vagante in area.

E’ ancora bravo il portiere inglese quando Hernandez, al 19°, devia di testa un corner di Krunic e anche al 32° ancora su Giroud, pericolosissimo su un cross basso del numero 19.

Al 34° Pope sembra battuto quando Pobega, dopo un’azione personale di Leao sfociata in eccessivi preziosismi, riesce a concludere da pochi metri, ma Murphy riesce a salvare sulla linea. E’ l’ultima emozione del primo tempo.

Molto più conservativa, la seconda frazione è eufemisticamente avara di emozioni fino al bel tuffo di testa alto di Leao su cross del subentrato Florenzi al 74°.

Subito dopo iniziano i guai per il Milan: si fanno male Loftus-Cheek e Maignan e devono lasciare il campo dando ulteriori grattacapi a mister Pioli. Per quanto riguarda le azioni, si vedono solo i rossoneri, ma il Newcastle si difende brillantemente e non dà spazi.

In sette minuti ben tre milanisti finiscono sul taccuino dell’arbitro, sintomo di nervosismo per una partita che non si sblocca, e nell’ultimo dei cinque minuti di recupero concessi Longstaff sfiora la rete della vittoria inglese con un destro da lontano potente e centrale che Sportiello alza oltre la traversa. Il match termina qui.

Il Tabellino di Milan-Newcastle 0-0, 1° giornata Champions League

Milan (4-3-3): Maignan (80′ Sportiello); Calabria (45′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek (72′ Musah), Krunic, Pobega (61′ Rejinders); Chukwueze (61′ Pulisic), Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali (72′ Anderson), Bruno Guimaraes, Longstaff; Murphy (63′ Wilson), Isak (91′ Barnes), Gordon (63′ Almiron). Allenatore: Howe

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez (SPA)

Ammoniti: Calabria, Schar, Musah, Giroud e Krunic