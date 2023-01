Gli integratori naturali promettono di aiutarci a gestire i piccoli disturbi quotidiani e a scongiurare un peggioramento. Oggi conosciamo meglio la calendula integratore.

Super food, erbe officinali, spezie: la Natura ci offre tantissimi aiuti naturali ai piccoli problemi e ai disturbi lievi. Tuttavia ci vuole una buona dose di costanza e pazienza per ottenere i benefici desiderati.

Al contrario il mondo degli integratori prende il meglio degli aiuti naturali offrendo soluzioni più concentrate ed efficaci. Un esempio? I prodotti a base di calendula.

Questa pianta viene utilizzata da sempre per via delle sue proprietà antispasmodiche e del suo potere antinfiammatorio. Scopriamo per cosa fa bene la calendula.

Calendula pianta

Prima di scoprire perché e quando usare gli integratori è bene fare un passo indietro e capire l’origine di questo aiuto naturale.

La Calendula officinalis o semplicemente calendula è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Asteraceae e originaria delle aree mediterranee.

A tal proposito è molto facile trovare la calendula selvatica nelle regioni meridionali o piantare la calendula e metterla a coltivazione grazie al clima temperato (rigorosamente esposte alla luce del sole e in terreni privi di ristagni d’acqua).

Allo sguardo si presenta come una pianta con radice fittonante (radice principale radicata nel terreno e radici secondarie), fusto con ramificazioni che superano i 50 centimetri, foglie spesse e fiori di colore giallo-arancio in capolini.

La pianta deve il suo nome proprio per la caratteristica di fiorire tutto l’anno (e in particolare il primo giorno del nome): “calendae” da cui deriva calendula ha il significato di “primo giorno del mese”.

Qualcuno la chiama ancora “erba del sole” perché i fiori si aprono di mattina e si chiudono dopo il tramonto. Secondo la tradizione contadina sarà una giornata piovosa se non dovessero schiudersi al mattino.

È nota anche con il nome “Marygold” o “oro di Maria” per via della sua capacità di alleviare i dolori del flusso mestruale femminile. C’è anche chi crede si chiami così per la tradizione cristiana di donare questi fiori alla Madonna allo scopo di allontanare il diavolo.

In passato è stata chiamata anche “zafferano dei poveri” in quanto la popolazione più povera era solita usare i fiori di calendula per insaporire le pietanze al posto dello zafferano.

Calendula: Proprietà e benefici

Le proprietà della calendula sono legate alle sostanze interessanti dal punto di vista fitoterapico e cosmetico contenute principalmente nei fiori giallo-arancio: aminoacidi, antiossidanti, flavonoidi, tannini, carotenoidi, oli essenziali, steroli e vitamina C. Ma la calendula, a cosa serve esattamente?

Antispasmodico – Il mix mucillagini sviluppa un’azione antispasmodica in presenza di irritazioni delle mucose dovute a gastrite, colite e ulcere.

– Il mix mucillagini sviluppa un’azione antispasmodica in presenza di irritazioni delle mucose dovute a gastrite, colite e ulcere. Antinfiammatorio – Il contenuto di sostanze antinfiammatorie (flavonoidi, vitamina C e altri) contrasta gli stati infiammatori e facilita la guarigione.

– Il contenuto di sostanze antinfiammatorie (flavonoidi, vitamina C e altri) contrasta gli stati infiammatori e facilita la guarigione. Antibiotico – La combinazione di flavonoidi e saponine sviluppa un’azione antibiotica contro vari microorganismi (Staphylococcus aureus e Streptococcus betahaemolyticus).

– La combinazione di flavonoidi e saponine sviluppa un’azione antibiotica contro vari microorganismi (Staphylococcus aureus e Streptococcus betahaemolyticus). Cicatrizzante – Il mix di sostanze genera un’azione cicatrizzante in grado di stimolare la riparazione dei tessuti.

– Il mix di sostanze genera un’azione cicatrizzante in grado di stimolare la riparazione dei tessuti. Lenitivo – Il pool di principi attivi sviluppa un’azione lenitiva che disinfiamma la pelle in caso di pelle secca e screpolata o arrossata, irritazioni o scottature.

– Il pool di principi attivi sviluppa un’azione lenitiva che disinfiamma la pelle in caso di pelle secca e screpolata o arrossata, irritazioni o scottature. Antiage – Da un lato i composti antiossidanti combattono l’azione dei radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare mentre dall’altro lato la vitamina C promuove la produzione di collagene.

– Da un lato i composti antiossidanti combattono l’azione dei radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare mentre dall’altro lato la vitamina C promuove la produzione di collagene. Emmenagogo – La pianta viene utilizzata per regolarizzare l’arrivo del menarca e favorire il flusso mestruale in caso di ipomenorrea.

– La pianta viene utilizzata per regolarizzare l’arrivo del menarca e favorire il flusso mestruale in caso di ipomenorrea. Anticolesterolemico – Le ricerche hanno sottolineato la capacità della pianta di ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” e quindi di tenere sotto controllo l’accumulo di placche aterosclerotiche.

Calendula: capsule, gocce, crema e olio

Il mondo degli integratori non poteva non sfruttare le proprietà della pianta trasformandola in integratori sotto forma di capsule o tintura madre di calendula.

Quando si usa la calendula? Questi prodotti sono perfetti per combattere i problemi della pelle (foruncoli, acne e macchie), le irritazioni dovute a gastriti, coliti e ulcere e gestire la pressione arteriosa.

La cosiddetta “erba del sole” sotto forma di integratore è sicuramente la soluzione più efficace e veloce perché agisce dall’interno e arriva al cuore del problema. Tuttavia i fiori e le foglie vengono usati anche per la produzione di altri prodotti, dalla pomata di calendula all’olio di calendula.

Crema – Si può acquistare già pronta all’uso o prepararla versando qualche cucchiaio di fiori di un barattolo di vetro, aggiungendo un po’ di olio di oliva, chiudendo e lasciando macerare per 4-5 giorni al sole: la calendula in crema è ideale per la cura della pelle.

– Si può acquistare già pronta all’uso o prepararla versando qualche cucchiaio di fiori di un barattolo di vetro, aggiungendo un po’ di olio di oliva, chiudendo e lasciando macerare per 4-5 giorni al sole: la in è ideale per la cura della pelle. Infuso – L’infuso si prepara lasciando i fiori in infusione in acqua bollente e filtrando la soluzione. Può essere assunta come una normale tisana oppure utilizzata per fare degli impacchi localizzati. Va bene anche per fare risciacqui in caso di gengiviti.

– L’infuso si prepara lasciando i fiori in infusione in acqua bollente e filtrando la soluzione. Può essere assunta come una normale tisana oppure utilizzata per fare degli impacchi localizzati. Va bene anche per fare risciacqui in caso di gengiviti. Olio – L’olio di calendula si prepara mettendo i fiori secchi in un barattolo di vetro con chiusura ermetica, agitandolo ogni giorno, filtrandolo con un colino a maglie stette dopo 30 giorni, spremendo il residuo e conservarlo in una bottiglia di vetro scuro.

Modalità d’uso

La modalità d’uso e i dosaggi cambiano da prodotto a prodotto e da problematica a problematica, ma occorre sempre seguire le indicazioni del produttore o di un esperto.

Ad ogni modo può essere usata sia internamente (calendula in gocce, capsule e infuso) che esternamente (impacchi, olio e crema di calendula).

Calendula: Controindicazioni

L’uso dell’integratore è ben tollerato e sicuro e non sono stati riscontrati particolari effetti collaterali o controindicazioni.

È meglio evitare i prodotti contenenti questa pianta in caso di allergie conclamate alle piante appartenenti alla Asteraceae/Compositae (di cui fanno parte anche l’Echinacea e la camomilla).

No alla calendula in caso di gravidanza e allattamento perché potrebbe causare problemi e addirittura aborti spontanei.

Come scegliere l’integratore di calendula

Gli integratori sotto forma di capsule e tintura madre sono tra i prodotti a base di calendula più apprezzati, ma scegliere quello giusto non è sempre facile.

L’unico modo per essere sicuri di scegliere il prodotto giusto è valutare alcuni aspetti strizzando l’occhio alle esigenze personali. Ecco cosa prendere in considerazione:

Tipologia – Se parliamo di integratori (formule per uso interno) allora bisogna scegliere tra capsule e tintura madre valutando i pro e i contro di ogni soluzione: le capsule sono predosate e trasportabili facilmente ma potrebbero essere difficili da deglutire in alcuni casi mentre la tintura madre è semplice da assumere ma potrebbe non essere facile da dosare e assumere fuori casa.

– Se parliamo di integratori (formule per uso interno) allora bisogna scegliere tra capsule e tintura madre valutando i pro e i contro di ogni soluzione: le capsule sono predosate e trasportabili facilmente ma potrebbero essere difficili da deglutire in alcuni casi mentre la tintura madre è semplice da assumere ma potrebbe non essere facile da dosare e assumere fuori casa. Composizione – In commercio si trovano integratori di calendula e prodotti a base di calendula e altri ingredienti. Quale scegliere? È sufficiente valutare la composizione guardando all’obiettivo da raggiungere e a eventuali allergie.

– In commercio si trovano integratori di e prodotti a base di e altri ingredienti. Quale scegliere? È sufficiente valutare la composizione guardando all’obiettivo da raggiungere e a eventuali allergie. Allergeni – La pianta è off-limits per chi è allergico alle Asteraceae/Compositae, ma gli integratori contenenti altri ingredienti potrebbero racchiudere anche altri allergeni. Occhio all’INCI.

– La pianta è off-limits per chi è allergico alle Asteraceae/Compositae, ma gli integratori contenenti altri ingredienti potrebbero racchiudere anche altri allergeni. Occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere “tagliato” sfruttando l’acquisto online.

Migliori integratori di calendula su Amazon

Qual è il miglior integratore di calendula? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali sia per caratteristiche che per prezzo.

Per il resto è possibile acquistare questo tipo di prodotti in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon propone alcuni degli prodotti migliori in commercio e aiuta a scegliere tenendo presente informazioni, recensioni e offerte.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di calendula su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più apprezzate dai consumatori.

