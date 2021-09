Le erbe e le piante officinali offrono alcune delle migliori soluzioni per gestire alcuni problemi e disturbi in modo naturale. Scopriamo l’eccezionale Echinacea!

Nell’ambito dei rimedi naturali è facile imbattersi nella pianta Echinacea, specialmente quando si parla di soluzioni contro il raffreddore e i malesseri correlati (tosse, naso tappato e febbre).

Questa pianta promette di sostenere il sistema immunitario nella lotta contro i virus e i batteri alla base dell’influenza e del raffreddore. E non solo.

Per beneficiare delle proprietà di questa pianta è possibile ricorrere a varie soluzioni, dal tè a base di Echinacea agli integratori con Echinacea.

Cos’è l’Echinacea?

Prima di scoprire a cosa fa bene l’Echinacea e per quanto tempo si può prendere l’Echinacea sarebbe opportuno capire che tipo di pianta è e quali sono le sue caratteristiche.

Il nome indica 3 tipi di piante con capacità medicinali appartenenti alla stessa famiglia (Echinacea Pallida, Echinacea Angustifolia ed Echinacea Purpurea), anche se in realtà esistono altri 6 specie di piante associabili allo stesso nome.

Gli studi clinici su questo genere di piante ha evidenziato la presenza di proprietà immunostimolanti e benefiche nella Purpurea (quella più conosciuta e utilizzata) e nell’Angustifolia.

Ad ogni modo l’Echinacea è una pianta erbacea perenne originaria delle zone nord-orientali dell’America e caratterizzata da un tipico fiore rosa.

Echinacea: Proprietà e benefici

Le proprietà dell’Echinacea erano conosciute anche dagli antichi, non a caso i Nativi Americani la usavano per curare mal di gola, tosse e raffreddore e per curare le ferite e le ustioni.

A rendere questa pianta così speciale è un mix di principi attivi, tra i quali spiccano i polifenoli, i flavonoidi, le glicoproteine, gli alcamidi, l’olio essenziale e i derivati dell’acido caffeico. Ma l’Echinacea a cosa serve?

Immunostimolante – La presenza di alcamidi e polisaccardi assicura l’aumento delle difese immunitarie nei confronti di agenti esterni.

– La presenza di alcamidi e polisaccardi assicura l’aumento delle difese immunitarie nei confronti di agenti esterni. Antivirale – Il mix di acido cicorico, polisaccaridi e glicoproteine attiva la risposta immunitaria contro i virus, ostacola lo sviluppo del virus herpes e contrasta i virus influenzali.

– Il mix di acido cicorico, polisaccaridi e glicoproteine attiva la risposta immunitaria contro i virus, ostacola lo sviluppo del virus herpes e contrasta i virus influenzali. Antimicotico – Il fitocomplesso sviluppa un’azione antimicotica particolarmente efficace nei confronti della Candida.

– Il fitocomplesso sviluppa un’azione antimicotica particolarmente efficace nei confronti della Candida. Antinfiammatorio – Le varie sostanze antinfiammatorie (alcamidi, polisaccaridi e acido clorogenico) impediscono la formazione dei molecole pro-infiammatorie.

– Le varie sostanze antinfiammatorie (alcamidi, polisaccaridi e acido clorogenico) impediscono la formazione dei molecole pro-infiammatorie. Antiossidante – I derivati dell’acido caffeico, gli alcamidi e gli echinacosidi proteggono la pelle dall’azione ossidativa provocata dall’esposizione dei raggi solari e ostacolano la degradazione del collagene di tipo III provocata dai radicali liberi.

Come usare l’Echinacea

Il fitocomplesso della pianta è ideale per rinforzare le difese immunitarie e scongiurare le conseguenze della presenza di virus, batteri e funghi.

Come usare l’Echinacea? Si può trovare sotto forma di integratori in capsule, spray per la gola, tintura madre o preparato per tisane.

Integratori – Gli integratori con Echinacea in compresse o capsule rappresentano la scelta veloce, efficace e immediata per rinforzare le difese immunitarie in caso di raffreddore o stress.

– Gli integratori con o capsule rappresentano la scelta veloce, efficace e immediata per rinforzare le difese immunitarie in caso di raffreddore o stress. Preparato per tisana – Il preparato per tisana di Echinacea consente di creare un infuso curativo contro il raffreddore. Basta versare un cucchiaio di preparato in una tazza di acqua bollente, lasciare in infusione per 5 minuti, filtrare e bere la bevanda. È utile anche contro la cistite.

– Il preparato per consente di creare un infuso curativo contro il raffreddore. Basta versare un cucchiaio di preparato in una tazza di acqua bollente, lasciare in infusione per 5 minuti, filtrare e bere la bevanda. È utile anche contro la cistite. Tintura madre – L’ Echinacea sotto forma di tintura madre attenua la tosse e il mal di gola del raffreddore. Dopo aver versato la tintura madre di Echinacea in acqua, quindi, si può bere la soluzione per 3 volte al giorno oppure usarla per fare gargarismi.

– L’ sotto forma di attenua la tosse e il mal di gola del raffreddore. Dopo aver versato la in acqua, quindi, si può bere la soluzione per 3 volte al giorno oppure usarla per fare gargarismi. Collutorio – Il collutorio sviluppa un’azione antisettica e antinfiammatoria che promuove la guarigione di ulcere e afte e mantiene le gengive in salute.

– Il collutorio sviluppa un’azione antisettica e antinfiammatoria che promuove la guarigione di ulcere e afte e mantiene le gengive in salute. Spray – Lo spray contente questa pianta è un aiuto prezioso in caso di mal di gola in quanto basta spruzzare il prodotto nel cavo orale.

– Lo spray contente questa pianta è un aiuto prezioso in caso di mal di gola in quanto basta spruzzare il prodotto nel cavo orale. Crema – Le creme contenti gli estratti della pianta puntano a migliorare l’aspetto della pelle afflitta da cicatrici e smagliature.

Chi si chiede l’Echinacea per quanto tempo prenderla deve sapere che i preparati andrebbero utilizzati secondo i dosaggi e le modalità di assunzione indicate dal produttore.

Le soluzioni da usare a livello topico possono essere usate per un massimo di 3 mesi consecutivi, rigorosamente seguendo le istruzioni.

Per quanto riguarda gli altri preparati, invece, sarebbe meglio seguire trattamenti da 2 mesi (con un mese di pausa) e abbandonare in caso di assenza di miglioramento.

Echinacea: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’uso di integratori è abbastanza sicuro, a patto che vengano rispettate le dosi e le modalità di utilizzo. In caso contrario si potrebbe andare incontro ad alcuni effetti collaterali.

Tra le reazioni negative ci sono il senso di nausea, il vomito, la diarrea, i dolori addominali e la sensazione di vertigini.

Questa pianta potrebbe provocare anche delle eruzioni cutanee nelle persone già sensibili o allergiche alle Asteracee (tarassaco, carciofo, calendula e camomilla).

Chi non può assumere Echinacea? In linea di massima sarebbe meglio non usarla in caso di trattamenti immunosoppressori, antipertensivi, antibiotici e anticoncezionali.

Se si assume oltre il tempo consentito, poi, l’Echinacea può avere controindicazioni per il fegato nella misura in cui viene metabolizzato a livello epatico.

È sempre meglio chiedere il parere medico se si vuole assumere un preparato con Echinacea in gravidanza o allattamento.

Si può far assumere Echinacea ai bambini? Alcune ricerche hanno posto dei dubbi riguardanti una sospetta influenza negativa sul metabolismo dei più piccoli. Per questo sarebbe meglio evitarlo dai 12 anni in giù (meglio se dietro consiglio del pediatra).

Come scegliere un prodotto a base di Echinacea

Non tutti i prodotti sono uguali e valutare alcuni elementi può riuscire a facilitare la scelta. Come trovare quello giusto?

Cruelty free – Il fatto che l’ Echinacea sia una pianta non significa che tutti gli integratori siano cruelty free, specie perché l’involucro delle capsule che potrebbe avere origine animale.

– Il fatto che l’ sia una non significa che tutti gli siano cruelty free, specie perché l’involucro delle capsule che potrebbe avere origine animale. Allergeni – Molti prodotti combinano la pianta con altri componenti mentre altri vengono prodotti in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti. Quindi attenzione alla composizione in caso di allergie.

– Molti prodotti combinano la pianta con altri componenti mentre altri vengono prodotti in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti. Quindi attenzione alla composizione in caso di allergie. Alcool – L’ Echinacea in gocce è una soluzione alcolica dell’estratto della pianta e per questo potrebbe essere off-limits per chi ha problemi con l’alcool. In tal caso è meglio optare per pillole e compresse.

– L’ è una soluzione alcolica dell’estratto della pianta e per questo potrebbe essere off-limits per chi ha problemi con l’alcool. In tal caso è meglio optare per pillole e compresse. Ingredienti extra – Non solo Echinacea pura . Alcuni prodotti propongono combinazioni in grado di variare il livello di efficacia: propoli (antibatterico, antimicotico e antisettico), pappa reale (nutriente e rivitalizzante), zenzero (lenitivo di vomito e nausea), salvia (antinfiammatorio e antidiarroico), vitamina C e zinco (antiossidante e immunostimolante) e probiotici (pro-microbiota intestinale).

– Non solo . Alcuni prodotti propongono combinazioni in grado di variare il livello di efficacia: propoli (antibatterico, antimicotico e antisettico), pappa reale (nutriente e rivitalizzante), zenzero (lenitivo di vomito e nausea), salvia (antinfiammatorio e antidiarroico), vitamina C e zinco (antiossidante e immunostimolante) e probiotici (pro-microbiota intestinale). Prezzo – Il prezzo dipende dalle caratteristiche e dalla marca del prodotto, ma resta accessibile. Per accedere a un’ampia scelta e un ottimo rapporto qualità/prezzo è possibile optare per l’acquisto online.

Migliori prodotti con Echinacea su Amazon

Qual è il miglior prodotto a base di Echinacea? Quale marca comprare? Anche se la risposta dipende dalle esigenze personali, sarebbe meglio scegliere tra prodotti di qualità.

In ogni caso è possibile trovare i preparati in farmacia, parafarmacia e negozi specializzati. In alternativa ci sono gli e-commerce come Amazon.

Il catalogo Amazon offre i migliori prodotti sul mercato corredati di schede informative, recensioni e prezzi convenienti.

In base all’offerta del momento è possibile scegliere tra Biofluinum Echinacea, un prodotto Echinacea Aboca, una proposta a base di Echinacea Solgar e altri ancora.

Per aiutarvi a trovare il miglior prodotto a base di Echinacea su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei più apprezzati dai consumatori.

