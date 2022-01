Gli alimenti aiutano a sentirsi bene e in forma, ma alcuni metodi di cottura e alcune scelte potrebbero complicare tutto. Scopriamo i carotenoidi e quando usare gli integratori!

Negli ultimi anni c’è stata una grande attenzione nei confronti dei carotenoidi, portando alla produzione di integratori e formule suppletive.

Il motivo principale è legato alla capacità di queste molecole di contribuire alla formazione di alcune vitamine importanti per la salute e il benessere generale. E non solo.

Cosa sono i carotenoidi?

Si chiamano carotenoidi e altro non sono che pigmenti antiossidanti di origine vegetale caratterizzati da natura lipidica, colore vivace e potere fotoprotettivo.

Dove si trovano i carotenoidi nella cellula? I pigmenti antiossidanti sono presenti nelle cellule di piante e alghe, ma anche all’interno di lieviti e funghi.

Cosa assorbono i carotenoidi? Nelle piante questi pigmenti sostengono la clorofilla nella sua funzione di assorbimento della luce e quindi nella fotosintesi.

Tra i tipi di pigmenti carotenoidi più biodisponibili e importanti per l’organismo ci sono l’alfa carotene (α- carotene), il betacarotene (β-carotene), il licopene, la luteina, la zeaxantina e la beta-criptoxantina.

Se l’α- carotene e il β-carotene sono carotenoidi precursori della vitamina A, tutti gli altri non hanno proprietà vitaminiche ma contribuiscono all’attività antiossidante.

Carotenoidi: Proprietà e benefici

L’α- carotene e il β-carotene sviluppano un’attività vitaminica (non a caso sono chiamati precursori della vitamina A) ma, come tutti gli altri carotenoidi dimostrano una grande capacità antiossidante.

In particolare l’alfa carotene e il betacarotene favoriscono la comunicazione tra le cellule, sostengono le difese immunitarie e contrastano l’azione dei radicali liberi.

Il carotenoide licopene non contribuisce alla formazione della vitamina A, ma aiuta a tenere sotto controllo la rigenerazione cellulare, sollecita l’attività degli osteoblasti e sviluppa un’azione antiossidante. Secondo alcuni studi, poi, sarebbe capace di prevenire alcune forme di tumore.

La luteina, pur non avendo attività vitaminiche, si rivela efficace nell’ostacolare l’insorgenza delle malattie della retina e la loro conseguenza più estrema (cecità).

Infine la beta-criptoxantina è preziosa per combattere l’arrivo dell’artrite reumatoide e ridurre il rischio di insorgenza del cancro (polmoni, colon e vescica).

Dal canto suo la zeaxantina è utile per proteggere dalle conseguenze dei raggi solari UV e dall’arrivo della cataratta.

Tutti i carotenoidi condividono la capacità di contrastare i danni di quelle molecole derivanti dai processi metabolici del corpo (amplificati da stress e stile di vita insalubre) che danneggiano i tessuti e in particolare la pelle.

Carotenoidi: Alimenti e piante

La frutta e la verdura sono fonti principali di carotenoidi antiossidanti, ma resta essenziale strizzare l’occhio ad alcuni cibi in particolare. Quali alimenti contengono carotenoidi?

Sì a zucca, carote, patate dolci, piselli, broccoli, spinaci, fagiolini, cavoli e rape se si vuole ottenere un boost di alfa carotene.

Largo sempre a carote, zucca e patate dolci, ma anche a mirtilli, mango e papaia se si guarda al betacarotene.

Per quanto riguarda il licopene, invece, si possono consumare pomodori, asparagi, papaya, pesca, pompelmo rosa e anguria.

La luteina è uno dei carotenoidi presenti nelle foglie delle insalate verdi e degli spinaci, ma si trova anche nei piselli e nei porri.

Il carotenoide zeaxantina si trova principalmente nella frutta (albicocche, pesce, arance, prugne, papaya, melone, mango e kiwi), ma anche il mais e la zucca ne contengono quantità discrete.

Tra gli alimenti con carotenoidi beta-criptoxantina spiccano le albicocche, le arance, i limoni, le pesce, le prugne e la papaya.

Carotenoidi integratori

Sapere dove sono i carotenoidi e mangiare alcuni degli alimenti ricchi di carotenoidi consente di fare il pieno di questi pigmenti antiossidanti.

Purtroppo una dieta squilibrata e/o un certo tipo di preparazione può compromettere l’assorbimento dei carotenoidi.

Per esempio, i pomodori cotti permettono un assorbimento migliore del licopene rispetto ai pomodori crudi mentre la presenza di olio di oliva facilita l’assorbimento dei carotenoidi (liposolubili).

Spesso l’alimentazione non riesce a sostenere il fabbisogno di carotenoidi con funzione vitaminica di 6 g al giorno, lasciando aperta la porta a una situazione di carenza e tutto ciò che questo comporta.

Cosa comporta la carenza di carotenoidi? La pelle appare spenta e invecchiata ed è predisposta alla comparsa di macchie solari, dermatiti e psoriasi; la cicatrizzazione è lenta; la vista viene minata dalla degenerazione della macula; il cuore e il sistema cardiovascolare soffrono di un aumento di colesterolo “cattivo” e ipertensione; le ossa perdono la densità.

L’assunzione di un integratore di carotenoidi è utile per integrare i pigmenti antiossidanti nel breve termine, cioè quando non si può o non riesce a consumare alimenti ricchi di carotenoidi.

Questi prodotti possono essere utili in caso di un periodo di inappetenza, una dieta restrittiva o un intolleranza alimentare.

I carotenoidi sotto forma di integratori andrebbero usati seguendo le indicazioni del produttore sia in termini di dosaggio che di modalità di assunzione.

Effetti collaterali

L’uso di un integratore di carotenoidi è sicuro e privo di particolari effetti collaterali, specie se segue i consigli del produttore e resta nel breve termine.

Un sovra dosaggio o un uso prolungato comporta qualche effetto collaterale, tra i quali ricordiamo i rush cutanei per il licopene e nausea, malessere e perdita di capelli per la provitamina A.

Per quanto riguarda le controindicazioni, gli esperti sconsigliano l’uso di integratori a base di carotenoidi in caso di terapie farmacologiche per il colesterolo, il dimagrimento e la degenerazione maculare.

Secondo alcuni studi sarebbe meglio evitare gli integratori di carotenoidi in caso di fumo (aumenta il rischio di cancro polmonare) e assunzione di alcol (in quanto danneggia il fegato).

Come scegliere un integratore di carotenoidi

Gli integratori di carotenoidi sono prodotti abbastanza nuovi e per questo non tutti sanno come scegliere il prodotto giusto. Ecco a cosa guardare!

Allergeni – Purtroppo alcune persone possono soffrire di una certa sensibilità o intolleranza ai carotenoidi . Quindi, sarebbe meglio evitare questi prodotti per non incorrere in problemi respiratori, rush cutanei e altro.

– Purtroppo alcune persone possono soffrire di una certa sensibilità o intolleranza ai . Quindi, sarebbe meglio evitare questi prodotti per non incorrere in problemi respiratori, rush cutanei e altro. Cruelty free – La maggior parte degli integratori di carotenoidi proviene da fonti vegetali, ma alcuni prodotti potrebbero contenere componenti di origine animale. In questo caso è bene valutare l’INCI.

– La maggior parte degli integratori di proviene da fonti vegetali, ma alcuni prodotti potrebbero contenere componenti di origine animale. In questo caso è bene valutare l’INCI. Ingredienti extra – Agli integratori di soli carotenoidi è possibile scegliere integratori di carotenoidi e altri composti (minerali, vitamine e principi attivi vegetali) in quanto si tratta di combinazioni anti-age vincenti.

– Agli integratori di soli è possibile scegliere integratori di e altri composti (minerali, vitamine e principi attivi vegetali) in quanto si tratta di combinazioni anti-age vincenti. Forma di commercializzazione – Solitamente si trovano carotenoidi in capsule o compresse : le prime dovrebbero essere conservate bene mentre le seconde devono essere assunte con alimenti grassi.

– Solitamente si trovano o : le prime dovrebbero essere conservate bene mentre le seconde devono essere assunte con alimenti grassi. Prezzo – Il prezzo degli integratori di carotenoidi dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma è sempre accessibile. L’acquisto online, però, assicura l’accesso a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di carotenoidi su Amazon

Quali sono i migliori integratori di carotenoidi? Semplicemente quelli che per caratteristiche e budget rispondono alle esigenze personali.

In ogni caso è possibile acquistare un integratore di carotenoidi in farmacia, parafarmacia e online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon offre alcuni dei migliori integratori di carotenoidi sul mercato corredati da informazioni, recensioni e offerte vantaggiose.

Per facilitarvi la ricerca del miglior integratore di carotenoidi su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati e apprezzati dai consumatori.

Integratore Betacarotene - 25000 IU - con Lyc-O-Beta e Olio Extra Vergine di Oliva – Sostegno Naturale per Abbronzatura, Occhi, Pelle - Integratore capelli e per il sistema immunitario - 180 ➤ L’IMPORTANZA DEL CAROTENOIDE - Il nostro corpo è intelligente. Può immagazzinare i nutrienti utilizzandoli quando è necessario per farci funzionare come macchine ben oliate. Noi di Aava crediamo nel preservare l’armonia del corpo ed è per questo che abbiamo creato il nostro Beta Carotene integratore . Inoltre, il nostro Betacarotene, contiene vitamina A che è tra le vitamine per capelli, agisce infatti da rinforzante capelli.

➤ UN ASPETTO RADIOSO - Un’abbronzatura luminosa è spesso il segreto per essere sani e sentirsi sicuri di sé. Tuttavia, esporsi troppo a lungo ai raggi solari può potenzialmente danneggiare la pelle. Fortunatamente, il nostro integratore Beta Carotene permette di essere al riparo dal sole senza rinunciare all’abbronzatura, infatti è un attivatore abbronzatura e attivatore melanina, ma proteggendo la pelle dai danni degli UV.

➤ TECNOLOGIA LYC-O-BETA - Abbiamo incluso la nostra tecnologia brevettata Lyc-O-Beta in modo che il vostro corpo possa creare riserve quando più sono necessarie. Estratti dall’antica Blakeslea Trispora Fungus, i nostri carotenoidi sono naturali al 100% e standardizzati a livelli precisi e inalterabili, in modo da ottenere esattamente tutto ciò di cui avete bisogno.

➤ VOTATI ALLA QUALITÀ - Come azienda a conduzione familiare, qui da Aava pensiamo sempre alle persone che amiamo. I nostri integratori sono attentamente realizzati tenendo bene a mente i nostri affetti. Ispirati dalle nostre radici nordiche, cerchiamo sempre di ottenere purezza e freschezza. Il nostro impegno per la qualità ci aiuta a selezionare solo gli ingredienti migliori e a utilizzare test di terze parti durante tutte le fasi del processo di produzione.

➤ GARANZIA AAVALABS: Il nostro obiettivo è aiutarti a vivere la tua vita al massimo, fisicamente e mentalmente. Quindi, se non sei soddisfatto di uno qualsiasi dei nostri prodotti, faccelo sapere! Ogni flacone ha una garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 365 giorni, anche vuoto! Oltre a trasparenza ed onestá, il servizio clienti é tra le nostre massime priorità ed è sempre felice di rispondere in qualsiasi delle seguenti lingue: Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco e Portoghese

Carotinoidi Plus - Complesso di carotenoidi - Con Beta-carotene, luteina, zeaxantina e licopene - Vegan - 180 Capsule Per la sua salute: Carotenoide Plus con beta-carotene, luteina, zeaxantina e licopene, complesso di carotenoide, vegan, 180 capsule - Il prodotto è privo di glutine, lattosio, stearato di magnesio, biossido di silicio, coloranti, aromi e conservanti

Qualità di prima classe: tutte le materie prime e i prodotti finiti vengono regolarmente controllati da istituti indipendenti per verificarne il rispetto delle direttive in materia di igiene e qualità , oltre alla loro funzionalità .

Buona tollerabilità : il principio di Fair&Pure ci vieta l'utilizzo di edulcoranti, coloranti o additivi nei nostri prodotti. L'unica eccezione è la cellulosa microcristallina.

Purezza microbica Made in Germany: ai sensi della normativa HACCP. Ingredienti provenienti da paesi UE e non UE.

Carotenoidi e licopene Plus - Beta-carotene, luteina, zeaxantina e licopene - 100 capsule QUALITÀ TEDESCA - WARNKE VITALSTOFFE - Carotenoidi e licopene Plus - Beta-carotene, luteina, zeaxantina e licopene - 100 capsule

QUALITÀ E FACILITÀ D'USO: i nostri prodotti sono conformi agli standard di qualità HACCP. Fabbricato in Germania. Materie prime provenienti da paesi UE e non EU. La confezione è ottimizzata con un pratico coperchio dosatore che ne garantisce la lunga conservazione degli integratori alimentari e la facilità di dosaggio.

BIODISPONIBILITÀ: Il nostro sano principio di purezza ci vieta l'uso di dolcificanti, coloranti, leganti ed altri additivi nei nostri prodotti. Inoltre, sono privi di gelatina, lievito, soia, antiagglomerante come sali di magnesio di acidi grassi, aromi, conservanti, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti artificiali, stabilizzanti e, ultimi ma non meno importanti, allergeni.

POSOLOGIA CONSIGLIATA: Contultare l'etichetta multilingue oppure contatti direttamente il nostro servizio clienti

Integratore Betacarotene | Vitamina A naturale | Abbronzatura intensa e prolungata | 60 perle senza Glutine e Lattosio | Vitamina | Portapillole in omaggio | Made in Italy (1 Confezione) OLIO DI CAROTA L’olio di carota è ottenuto per macerazione oleosa delle radici essiccate della carota. Si ottiene un oleolito ricco di acidi grassi insaturi e, soprattutto, naturalmente ricco di vitamina A e del suo precursore, il betacarotene. Queste sostanze hanno spiccate proprietà antiossidanti e contrastano l’invecchiamento dei tessuti, proteggendo sia la pelle che la vista.

PELLE ED ESPOSIZIONE SOLARE Il betacarotene aiuta la pelle a rispondere all’esposizione solare, riducendo i danni dei raggi UVA e UVB e contrastando i fenomeni di invecchiamento cutaneo.

ABBRONZATURA DURATURA E INTENSA Un integratore a base di betacarotene favorisce un’abbronzatura più graduale e duratura. È consigliabile iniziare la somministrazione 15-30 giorni prima dell’esposizione al sole. Non intende in alcun modo sostituirsi all’uso di filtri solari e all’esposizione nelle ore corrette.

DUE MESI DI INTEGRAZIONE CON PORTAPILLOLE IN OMAGGIO Il nostro flacone contiene 60 perle per un ciclo di trattamento di due mesi. Comodo portapillole gratuito per avere sempre con te i tuoi integratori nella massima igiene e sicurezza.

QUALITÁ MADE IN ITALY Scegliamo personalmente ogni ingrediente dei nostri integratori per offrire un prodotto di qualità che rispetti gli standard più elevati. Le perle di Olio di Carota sono prive di ALLERGENI, OGM, LATTOSIO e GLUTINE. Ogni componente delle perle è analizzato, certificato e prodotto in Italia.

Luteina 30mg, Meso-Zeaxantina 9mg, Zeaxantina 6mg dall'Estratto di Calendula 120 Capsule Vegane 300mg, Certificato di analisi di AGROLAB Germania, ad alta resistenza, senza glutine, senza OGM TUTTI I CERTIFICATI DI ANALISI sono condotti da laboratori terzi AGROLAB GERMANIA. Certificato incluso

PERCHÉ LE CAPSULE E NON LE COMPRESSE? Le capsule sono prive di agenti di rivestimento artificiali che si trovano nelle compresse e quindi non hanno il gusto o il retrogusto sgradevole delle compresse. Forniscono anche la massima protezione per gli ingredienti sensibili

120 SERVIZI PER CONTENITORE - Offriamo 120 capsule per contenitore, offrendo un valore imbattibile rispetto ai nostri concorrenti

4 MESI DI SCORTA

L'AZIENDA È CERTIFICATA come leader di classe "A" nella sua categoria dimensionale e nel suo settore di attività . Prodotto secondo un rigoroso codice di pratica GMP

Offerta Healthy Fusion Integratori Occhi Con Luteina E Zeaxantina | Potente Ottimizzatore E Protettore Della Visione - 29.62 g - 60 capsule MIGLIORA E PROTEGGE LA VISTA - Migliora e protegge la funzione oculare rafforzando il suo tessuto, aumentando e migliorando la tua gamma di visione, prevenendo in modo efficace problemi agli occhi.

RAFFORZA LA RETINA - VistaMax rafforza la retina e i vasi sanguigni delle pareti degli occhi e protegge lo strato vascolare della retina.

PROTEGGE LA TUA VISIONE - VistaMax ha effetti positivi nei disturbi della vista. La luteina protegge gli occhi dalle radiazioni ultraviolette.

CON LUTEINA E ZEAXANTINA - La luteina è un carotenoide concentrato che si trova naturalmente nella macula degli occhi.

QUALITÀ GARANTITA – Laboratorio Fersa garantisce la massima qualità nei suoi prodotti. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a controlli meticolosi di qualità interna.

