Calendario Girone di Ritorno Serie A 2021-2022:

La Lega ha ufficializzato il calendario del Girone di Ritorno della Serie A stagione 2021-2022

Dal diventare Campione d’Europa battendoli a casa propria al prendere come modello proprio il calcio inglese per il nuovo calendario della prossima stagione di Serie A 2021-2022.

E’ quanto accaduto alla Lega Serie A, che ha sorteggiato il calendario della prossima stagione cambiando il format. Infatti, non ci sarà più un unico girone ripetuto in maniera speculare, ma due girone completamente diversi nello svolgersi del campionato.

ECCO IL CALENDARIO DEL GIRONE D’ANDATA DELLA SERIE A 2021-2022

L’inizio della stagione è fissato al 22 agosto, mentre la fine sarà il 22 maggio. La particolarità è l’assenza di turni infrasettimanali nel girone di ritorno, a parte il primissimo turno, che si disputerà il 6 gennaio, come sempre, durante la festa dell’Epifania.

Diversamente, invece, ci saranno due soste per le nazionali: il 30 gennaio e il 27 marzo, le ultime di questa stagione, in cui l’Italia dovrà confermarsi anche nelle partite per le qualificazioni ai Mondiali.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2021-2022

Riguardo il sorteggio, la ventesima giornata parte subito con il botto, visto che ci saranno due big match tra Juventus e Napoli e tra Milan e Roma, che subito dopo ospiterà proprio i bianconeri, mentre la Lazio addirittura i campioni in carica dell’Inter.

I nerazzurri avranno una due giorni abbastanza complicata, visto che poi dovranno giocare contro l’Atalanta, che chiuderà in trasferta subito dopo contro la Lazio, mentre i rossoneri sfideranno i bianconeri.

Alla ventiquattresima giornata ci sarà il derby della Madonnina, mentre il turno successivo vedrà i bergamaschi ospitare la Juventus, che poi subito dopo avrà il derby torinese, e l’Inter giocare a Napoli.

Alla ventissettesima giornata spazio alla sfida tra Lazio e Napoli, che poi ospiterà il Milan, mentre la Roma addirittura l’Atalanta, con i due club della Capitale a disputare il secondo derby due turni più tardi.

Alla trentunesima giornata ci saranno gli incroci tra Atalanta e Napoli e tra Juventus e Inter, con i partenopei pronti a sfidare la Roma nel derby del Sud due turni più tardi.

Alla trentaquattresima giornata si disputeranno i big match tra Inter e Roma e tra Lazio e Milan, che chiuderà le ultime due sfidando Atalanta e Sassuolo, con la Juventus impegnata contro i biancocelesti nella penultima.

Calendario Girone di Ritorno Serie A 2021-2022:

20° giornata (6 gennaio 2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Hellas Verona

21ª giornata (9 gennaio 2022)

Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Hellas Verona-Salernitana

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

22ª giornata (16 gennaio 2022)

Atalanta-Inter

Bologna-Napoli

Fiorentina-Genoa

Juventus-Udinese

Milan-Spezia

Roma-Cagliari

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Hellas Verona

Venezia-Empoli

23ª giornata (23 gennaio 2022)

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Bologna

Inter-Venezia

Lazio-Atalanta

Milan-Juventus

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

24ª giornata (6 febbraio 2022)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juventus-Hellas Verona

Roma-Genoa

Salernitana-Spezia

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Torino

Venezia-Napoli

25ª giornata (13 febbraio 2022)

Atalanta-Juventus

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Hellas Verona-Udinese

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia

26ª giornata (20 febbraio 2022)

Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Torino

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa

27ª giornata (27 febbraio 2022)

Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juventus

Genoa-Inter

Hellas Verona-Venezia

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari

28° giornata (6 marzo 2022)

Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juventus-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo

29° giornata (13 marzo 2022)

Atalanta-Genoa

Fiorentina-Bologna

Hellas Verona-Napoli

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juventus

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

30° giornata (20 marzo 2022)

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Hellas Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

31° giornata (3 aprile 2021)

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Genoa

Juventus-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

32ª giornata (10 aprile 2022)

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juventus

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Hellas Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese

33ª giornata (17 aprile 2022)

Atalanta-Hellas Verona

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juventus-Bologna

Lazio-Torino

Milan-Genoa

Napoli-Roma

Sampdoria-Salernitana

Spezia-Inter

Udinese-Empoli

34° giornata (24 aprile 2022)

Bologna-Udinese

Empoli-Napoli

Genoa-Cagliari

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Roma

Lazio-Milan

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Juventus

Torino-Spezia

Venezia-Atalanta

35° giornata (1 maggio 2022)

Atalanta-Salernitana

Cagliari-Hellas Verona

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Milan-Fiorentina

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Genoa

Spezia-Lazio

Udinese-Inter

36ª giornata (8 maggio 2022)

Fiorentina-Roma

Genoa-Juventus

Hellas Verona-Milan

Inter-Empoli

Lazio-Sampdoria

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Spezia-Atalanta

Torino-Napoli

Venezia-Bologna

37ª giornata (15 maggio 2022)

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Inter

Empoli-Salernitana

Hellas Verona-Torino

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Napoli-Genoa

Roma-Venezia

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Spezia

38ª giornata (22 maggio 2022)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juventus

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Hellas Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari

