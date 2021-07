Calendario Girone d’Andata Serie A 2021-2022:

La Lega ha ufficializzato il calendario del Girone d’Andata della Serie A stagione 2021-2022

Dall’Italia Campione d’Europa all’inizio della prossima stagione. Tutto in una settimana per le istituzioni calcistiche governative competenti.

Infatti, la Lega Serie A ha sorteggiato il calendario ufficiale e completo della nuova stagione di Serie A 2021-2022, che inizierà il 22 agosto 2021 e si concluderà il 22 maggio 2022.

Per la prima volta nella storia, anche il massimo campionato italiano si è uniformato al calcio inglese. Quindi, addio alla ripetizione dello stesso girone, ma due gironi distinti e separati, completamente diversi nello svolgersi della stagione.

ECCO IL CALENDARIO DEL GIRONE DI RITORNO DELLA SERIE A 2021-2022

Inoltre, ci saranno ben sei soste, di cui cinque per le nazionali e una per la pausa natalizia. Infatti, il 5 settembre, il 10 ottobre e il 14 novembre, per quanto riguarda il girone d’andata, saranno impegnate le nazionali, mentre dal 26 dicembre al 2 gennaio il campionato sarà fermo per festività.

Interessante, invece, la scelta della Lega Serie A di far disputare solo cinque turni infrasettimanali, uno in meno rispetto al solito, ma tutti nel girone d’andata, nessuno in quello di ritorno.

Si parte subito il 22 settembre, poi il 27 ottobre, prima del tour de force di dicembre fino all’Epifania, con ben tre partite in più il 1 e il 22 dicembre e il 6 gennaio.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2021-2022

Riguardo il sorteggio, la prima giornata ci regala subito le milanesi Inter e Milan, prime due classificate nella scorsa stagione, contro le genovesi Genoa e Sampdoria, ma il fiore all’occhiello sarà sicuramente l’incrocio tra la nuova Roma e la nuova Fiorentina.

Alla terza giornata ci sarà già spazio per i big match con le sfide tra Milan e Lazio e tra Napoli e Juventus, che affronterà i rossoneri subito dopo, mentre il derby della Capitale sarà in programma nella sesta giornata.

Nella settima giornata super incrocio tra Atalanta e Milan e derby torinese, ma i bianconeri subito dopo dovranno affrontare i giallorossi e i campioni in carica i biancocelesti, in un tour de force che si concluderà con una terza partita consecutiva con in programma Inter-Juventus e il derby del Sole tra Roma e Napoli.

All’undicesima giornata i giallorossi sfidano i rossoneri, che avranno subito dopo il derby della Madonnina contro i nerazzurri, che poi ospiteranno il Napoli, così come la Lazio farà lo stesso contro la Juventus.

Alla quattordicesima giornata, i partenopei giocheranno contro la Lazio, mentre la Juventus dovrà superare l’ostacolo Atalanta, che al sedicesimo turno incrocia i partenopei, in un weekend che vedrà Roma-Inter come fiore all’occhiello.

Infine, alla diciottesima giornata spazio alle sfide tra Atalanta e Roma e tra Milan e Napoli, che chiuderanno questo meraviglioso girone d’andata.

Calendario Girone d’Andata Serie A 2021-2022:

1^ giornata (22 agosto 2021)

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

2° giornata (29 agosto 2021)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Inter

Juventus-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

3° giornata (12 settembre 2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

4° giornata (19 settembre 2021)

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Hellas Verona-Roma

Inter-Bologna

Juventus-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

5° giornata (22 settembre 2021)

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Hellas Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

6° giornata (26 settembre 2021)

Empoli-Bologna

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

7° giornata (3 ottobre 2021)

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Spezia

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torino-Juventus

8° giornata (17 ottobre 2021)

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Milan-Hellas Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

9° giornata (24 ottobre 2021)

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Inter-Juventus

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

Hellas Verona-Lazio

10° giornata (27 ottobre 2021)

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Hellas Verona

Venezia-Salernitana

11° giornata (31 ottobre 2021)

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

Hellas Verona-Juventus

12° giornata (7 novembre 2021)

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Hellas Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

13° giornata (21 novembre 2021)

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

Hellas Verona-Empoli

13ª giornata (21 novembre 2021)

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Empoli

14ª giornata (28ª giornata)

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Hellas Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

15ª giornata (1 dicembre 2021)

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Milan

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

Hellas Verona-Cagliari

16ª giornata (5 dicembre 2021)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Udinese

Juventus-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Hellas Verona

17ª giornata (12 dicembre 2021)

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juventus

Hellas Verona-Atalanta

18ª giornata (19 dicembre 2021)

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Hellas Verona

19ª giornata (22 dicembre 2021)

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

Migliori Bookmakers AAMS