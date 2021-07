Calendario completo Juventus campionato Serie A 2021-2022 con girone andata e ritorno

Ufficializzato poche ore fa il calendario della Serie A 2021-2022. Si comincia domenica 22 agosto e si termina domenica 22 maggio 2022. Questi, nel dettaglio, gli impegni della Juventus di Massimiliano Allegri.

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il calendario della Serie A 2021-2022. Un campionato che, come detto, prenderà il via il prossimo 22 agosto e terminerà domenica 22 maggio 2022. Ai nastri di partenza, come favorita al titolo, anche la Juventus di Massimiliano Allegri che, tornato sulla panchina bianconera dopo l’esonero di due anni fa, punta a riportare sul tetto d’Italia un gruppo reduce da uno scialbo quarto posto solo leggermente ammorbidito dalle vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Il tecnico toscano avrà quindi l’obbligo di fare meglio dei suoi due predecessori/successori in Champions League dove la Juventus, negli ultime due anni, non è andata oltre gli ottavi di finale, venendo eliminata prima dall’Olympique Lione e poi dal Porto. Ricordiamo che il campionato che scatterà tra poco più di un mese sarà il primo con calendario asimmetrico nella storia della Serie A. Il girone d’andata non sarà infatti uguale a quello di ritorno. Il criterio che verrà seguito sarà quello secondo cui il ritorno di una gara non potrà giocarsi prima della disputa di altre otto partite.

Non ci saranno quindi big match nei turni infrasettimanali, derby alla prima e ultima giornata e le squadre che disputeranno la Champions League non giocheranno contro le altre squadre impegnate nelle coppe europee prima e dopo un match continentale.

Calendario Completo Juventus Serie A 2021-2022.

GIRONE D’ANDATA

1^ Giornata (22 agosto 2021): Udinese-Juventus

2^ Giornata (29 agosto 2021): Juventus-Empoli

3^ Giornata (12 settembre 2021): Napoli-Juventus

4^ Giornata (19 settembre 2021): Juventus-Milan

5^ Giornata (22 settembre 2021): Spezia-Juventus

6^ Giornata (26 settembre 2021): Juventus-Sampdoria

7^ Giornata (3 ottobre 2021): Torino-Juventus

8^ Giornata (17 ottobre 2021): Juventus-Roma

9^ Giornata (24 ottobre 2021): Inter-Juventus

10^ Giornata (27 ottobre 2021): Juventus-Sassuolo

11^ Giornata (31 ottobre 2021): Verona-Juventus

12^ Giornata (7 novembre 2021): Juventus-Fiorentina

13^ Giornata (21 novembre 2021): Lazio-Juventus

14^ Giornata (28 novembre 2021): Juventus-Atalanta

15^ giornata (1 dicembre 2021): Salernitana-Juventus

16^ Giornata (5 dicembre 2022): Juventus-Genoa

17^ Giornata (12 dicembre 2022): Venezia-Juventus

18^ Giornata (19 dicembre 2022): Bologna-Juventus

19^ Giornata (22 dicembre 2022): Juventus-Cagliari



GIRONE DI RITORNO

20^ Giornata (6 gennaio 2022): Juventus-Napoli

21^ Giornata (9 gennaio 2022): Roma-Juventus

22^ Giornata (16 gennaio 2022): Juventus-Udinese

23^ Giornata (23 gennaio 2022): Milan-Juventus

24^ Giornata (6 febbraio 2022): Juventus-Verona

25^ Giornata (13 febbraio 2022): Atalanta-Juventus

26^ Giornata (20 febbraio 2022): Juventus-Torino

27^ Giornata (27 febbraio 2022): Empoli-Juventus

28^ Giornata (6 marzo 2022): Juventus-Spezia

29^ Giornata (13 marzo 2022): Sampdoria-Juventus

30^ Giornata (20 marzo 2022): Juventus-Salernitana

31^ Giornata (3 aprile 2022): Juventus-Inter

32^ Giornata (10 aprile 2022): Cagliari-Juventus

33^ Giornata (17 aprile 2022): Juventus-Bologna

34^ Giornata (24 aprile 2022): Sassuolo-Juventus

35^ Giornata (1 maggio 2022): Juventus-Venezia

36^ Giornata (8 maggio 2022): Genoa-Juventus

37^ Giornata (15 maggio 2022): Juventus-Lazio

38^ Giornata (22 maggio 2022): Fiorentina-Juventus

