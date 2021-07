Calendario Serie A 2021-22: date, big match e derby

Il campionato di Serie A 2021-22 prenderà il via il 22 agosto e si concluderà il 22 maggio. Sorteggiato oggi il calendario della competizione.

Non c’è un attimo di sosta in quest’estate frenetica e ricca di sport: dopo la scorpacciata di calcio, con la Copa America e gli Europei, che ci hanno visti campioni, lo sport italiano si appresta a volare a Tokyo, per affrontare la spedizione olimpica. Nel mezzo, non ci si può dimenticare del campionato di Serie A 2021-22, che quest’anno si preannuncia quanto mai interessante.

Il via “ufficioso” alla nuova stagione è stato dato oggi con il sorteggio dei calendari: 380 partite spalmate su 38 turni, per una corsa al titolo che sarà quanto mai incerta. È il campionato dei grandi ritorni: molte squadre hanno preferito ripiegare sull’usato sicuro, chi per riprendere da dove aveva lasciato solo un anno fa, chi perché vuole acquistare una dimensione diversa, più internazionale.

Parliamo di Juventus e Roma, le due che sicuramente hanno offerto gli spunti più interessanti nella marcia di avvicinamento al calcio giocato. I giallorossi hanno riportato in Italia, dopo più di un decennio, Josè Mourinho. Un annuncio che, da solo, ha scatenato il delirio dei tifosi. La Juventus è tornata sui suoi passi: dopo l’esperimento, forse troppo ardito, chiamato Andrea Pirlo, Agnelli ha richiamato a Torino Massimiliano Allegri. Il curriculum recita sei scudetti e quattro Coppe Italia: abbastanza per chi, all’improvviso, ha riscoperto che vincere è l’unica cosa che conta.

Serie A 2021-22: il calendario completo con date, turni infrasettimanali e soste

1^ giornata (22 agosto 2021)

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

2° giornata (29 agosto 2021)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Inter

Juventus-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

3° giornata (12 settembre 2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

4° giornata (19 settembre 2021)

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Hellas Verona-Roma

Inter-Bologna

Juventus-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

5° giornata (22 settembre 2021)

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Hellas Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

6° giornata (26 settembre 2021)

Empoli-Bologna

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

7° giornata (3 ottobre 2021)

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Spezia

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torino-Juventus

8° giornata (17 ottobre 2021)

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Milan-Hellas Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

9° giornata (24 ottobre 2021)

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Inter-Juventus

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

Hellas Verona-Lazio

10° giornata (27 ottobre 2021)

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Hellas Verona

Venezia-Salernitana

11° giornata (31 ottobre 2021)

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

Hellas Verona-Juventus

12° giornata (7 novembre 2021)

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Hellas Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

13° giornata (21 novembre 2021)

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

Hellas Verona-Empoli

14ª giornata

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Hellas Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

15ª giornata (1 dicembre 2021)

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Milan

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

Hellas Verona-Cagliari

16ª giornata (5 dicembre 2021)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Udinese

Juventus-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Hellas Verona

17ª giornata (12 dicembre 2021)

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juventus

Hellas Verona-Atalanta

18ª giornata (19 dicembre 2021)

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Hellas Verona

19ª giornata (22 dicembre 2021)

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta



Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

20° giornata (6 gennaio 2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Hellas Verona

21ª giornata (9 gennaio 2022)

Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Hellas Verona-Salernitana

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

22ª giornata (16 gennaio 2022)

Atalanta-Inter

Bologna-Napoli

Fiorentina-Genoa

Juventus-Udinese

Milan-Spezia

Roma-Cagliari

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Hellas Verona

Venezia-Empoli

23ª giornata (23 gennaio 2022)

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Bologna

Inter-Venezia

Lazio-Atalanta

Milan-Juventus

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

24ª giornata (6 febbraio 2022)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juventus-Hellas Verona

Roma-Genoa

Salernitana-Spezia

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Torino

Venezia-Napoli

25ª giornata (13 febbraio 2022)

Atalanta-Juventus

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Hellas Verona-Udinese

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia

26ª giornata (20 febbraio 2022)

Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Torino

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa

27ª giornata (27 febbraio 2022)

Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juventus

Genoa-Inter

Hellas Verona-Venezia

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari

28° giornata (6 marzo 2022)

Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juventus-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo

29° giornata (13 marzo 2022)

Atalanta-Genoa

Fiorentina-Bologna

Hellas Verona-Napoli

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juventus

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

30° giornata (20 marzo 2022)

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Hellas Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

31° giornata (3 aprile 2021)

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Genoa

Juventus-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

32ª giornata (10 aprile 2022)

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juventus

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Hellas Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese

33ª giornata (17 aprile 2022)

Atalanta-Hellas Verona

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juventus-Bologna

Lazio-Torino

Milan-Genoa

Napoli-Roma

Sampdoria-Salernitana

Spezia-Inter

Udinese-Empoli

34° giornata (24 aprile 2022)

Bologna-Udinese

Empoli-Napoli

Genoa-Cagliari

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Roma

Lazio-Milan

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Juventus

Torino-Spezia

Venezia-Atalanta

35° giornata (1 maggio 2022)

Atalanta-Salernitana

Cagliari-Hellas Verona

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Milan-Fiorentina

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Genoa

Spezia-Lazio

Udinese-Inter

36ª giornata (8 maggio 2022)

Fiorentina-Roma

Genoa-Juventus

Hellas Verona-Milan

Inter-Empoli

Lazio-Sampdoria

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Spezia-Atalanta

Torino-Napoli

Venezia-Bologna

37ª giornata (15 maggio 2022)

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Inter

Empoli-Salernitana

Hellas Verona-Torino

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Napoli-Genoa

Roma-Venezia

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Spezia

38ª giornata (22 maggio 2022)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juventus

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Hellas Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari

Inizio – 22 agosto 2021

Fine – 22 maggio 2022

Soste – 5 settembre 2021 (nazionali), 10 ottobre 2021 (nazionali), 14 novembre 2021 (nazionali), 26 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022 (natalizie), 30 gennaio 2022 (nazionali), 27 marzo 2022 (nazionali).

Turni infrasettimanali – 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1° dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 6 gennaio 2022

Prima giornata: Roma-Fiorentina il piatto forte

La prima giornata prevede subito uno scontro dalle tinte forti: Roma-Fiorentina è un big match importante per testare subito le ambizioni delle due squadre ma, soprattutto, l’adattamento ai nuovi schemi di gioco. Inizio insidioso anche per Milan e Juventus, impegnate in trasferta con Sampdoria e Udinese. Napoli saluta il ritorno in A del Venezia, mentre l’Inter scudettata riparte da San Siro, contro il Genoa, per una sfida che tradizionalmente le è molto favorevole.

Inizio col “botto”: tutti i derby nelle prime 12 giornate

Inizio davvero scoppiettante per questo campionato di Serie A: le stracittadine popolano la prima parte del girone d’andata, tutte raccolte in appena dodici turni. Si comincia con Lazio-Roma, derby della capitale. Non solo due anime della stessa città contrapposte tra loro, ma anche due filosofie di calcio diverse: il pragmatismo e l’estetica, incarnati da due personaggi con caratteristiche solo apparentemente diverse, ma in realtà molto simili, Mourinho e Sarri. Due tecnici carismatici, amati/odiati dalla stampa, che spesso, loro malgrado, si trovano

Seguiranno il derby della Mole, alla settima giornata: due suqadre sempre molto distanti, per ambizioni, tradizione e classifica. Ma il derby, si sa, appiana spesso tali differenze. Infine, la più grande delle stracittadine: il derby della “Madonnina”. Alla dodicesima giornata il match tra Inter e Milan, che per la prima volta dopo anni si ritrovano a condividere il palcoscenico della Champions, avendo riportato Milano nel salotto da bene del calcio europeo.

In mezzo, tanti altri derby, più storici che regionali, ma forse proprio per questo più sentiti: Inter-Juventus, match della nona giornata, sarà il gustoso antipasto della lotta scudetto. Inzaghi dovrà misurarsi con un rivale ben più esperto e vincente come Massimiliano Allegri. Ma l’Inter è una squadra forte e ormai consapevole dei propri mezzi, temprata nell’animo da due anni di gestione Conte che di Allegri, perverso gioco del destino, è stato sempre un po’ la nemesi.

Girone di ritorno “asimmetrico”: si parte con Juventus-Napoli

Chiudiamo la presentazione con la novità più importante per ciò che riguarda il calendario di quest’anno: il girone di ritorno asimmetrico rispetto all’andata. Una variabile non da poco, che costringe squadre ed allenatori a non fare troppi calcoli. Big match sin dalla prima di ritorno, come Juventus-Napoli, che all’andata capita alla terza tornata e invece apre la seconda parte del torneo proprio il giorno della Befana, con le due squadre ancora appesantite dalla sosta natalizia. Juventus che, nelle prime quattro di ritorno, dovrà affrontare anche Roma e Milan in trasferta. Mentre il derby d’Italia è previsto alla trentunesima e potrebbe essere uno snodo cruciale per l’assegnazione del titolo.

In zona Champions, occhio a Milan-Atalanta, big match posto alla penultima giornata, con Lazio e Roma che si affrontano alla trentesima e nelle ultime quattro giornate se la vedono, in trasferta, con Juve ed Inter, assurgendo al ruolo di possibili arbitri per il titolo. Campionato aperto ed incerto quello che ci attende. Siamo pronti a godercelo fino in fondo.

