Calciomercato Napoli, Milik accetta l’Atletico Madrid: manca l’accordo tra i club

Calciomercato Napoli: Arek Milik dice sì all’Atletico Madrid. Il polacco è pronto a prendere il posto di Diego Costa, svincolatosi dai Colchoneros.

La telenovela Milik potrebbe finire nelle prossime settimane. Dopo 4 mesi passati in tribuna, il polacco è pronto a lasciare il Napoli per trasferirsi all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, l’ex Ajax avrebbe già trovato un accordo di massima coi colchoneros che, dopo l’addio di Diego Costa, svincolatosi dal club, hanno necessità di trovare al più presto un degno sostituto del loro ormai ex numero 19.

Il classe ’94 di Tychy piace tanto al tecnico argentino degli iberici che già in estate aveva bussato alla porta del Napoli per convincere De Laurentiis a lasciarlo partire. Non se ne fece nulla al tempo perché le richieste del patron azzurro furono troppo alte per le casse madrilene, ma data l’attuale necessità dei campani di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi è probabile che il comandante in capo dei partenopei rinunci ai 15 milioni richiesti e accetti i 10 offerti dagli spagnoli.

Dopo 4 anni, 122 presenze e 48 gol, Milik è quindi pronto a salutare l’Italia per rilanciarsi oltre il Mediterraneo. Sul prato del Wanda Metropolitano saranno sicuramente più alte infatti le possibilità di conquistarsi un posto nella Polonia in vista degli Europei del prossimo giugno.

