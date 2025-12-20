Juventus – Roma Live Diretta Streaming e Tv Serie A 16° Giornata

Dove vedere Juventus – Roma in Diretta Streaming Live e Tv 16° Giornata Serie A Sabato 20 Dicembre ore 20:45

Due squadre in piena corsa per un posto tra le prime quattro si affrontano sabato sera a Torino, con Juventus e Roma pronte a sfidarsi in uno scontro diretto di grande peso per la classifica di Serie A.

Con molte rivali impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, bianconeri e giallorossi hanno l’occasione di recuperare terreno e lanciare un segnale forte nella lotta per la zona Champions, rendendo il confronto dell’Allianz Stadium ancora più decisivo in chiave stagione.

Guarda Juventus – Roma in Diretta su DAZN.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Roma:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti

A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Ziolkowski, Mancini; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Gollini, Vasquez, Angelino, Hermoso, Tsimikas, Ghilardi, Sangaré, Mirra, Baldanzi, Bah, Pisilli, Bailey, El Shaarawy, Ferguson.

Dove vedere Juventus – Roma in Diretta TV e Streaming

Il match Juventus – Roma di Sabato 20 Dicembre alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Juventus – Roma sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Juventus – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Juventus – Roma in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva la Juventus:

Sull’onda di una vittoria europea che ha rinvigorito il morale, la Juventus ha confermato i progressi anche in campionato, imponendosi nell’ultimo turno di Serie A sul campo del Bologna e infliggendo ai rossoblù una sconfitta rara davanti al pubblico del Dall’Ara.

A soli quattro giorni dal successo contro il Pafos FC in Champions League, risultato che ha riacceso le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta dopo due vittorie consecutive, i bianconeri hanno superato con autorità uno scontro diretto per le prime posizioni.

A decidere una gara combattuta ed equilibrata è stato Juan Cabal, entrato nella ripresa e sorprendente uomo partita, bravo a firmare di testa l’unico gol del match pochi minuti dopo l’ingresso dalla panchina.

Con due successi nelle ultime tre partite di campionato, tanti quanti quelli ottenuti nelle nove precedenti, la Juventus sembra aver definitivamente superato un avvio di stagione complicato. La squadra torinese occupa ora il quinto posto in classifica, in piena corsa per la zona Champions.

L’impatto del nuovo allenatore Luciano Spalletti inizia a essere evidente, e il club più titolato d’Italia punta ora ad allungare a 12 partite consecutive la propria serie di imbattibilità nelle gare casalinghe di Serie A.

Per Spalletti sarà inoltre una sfida dal sapore speciale contro una delle sue ex squadre, a due settimane dalla sconfitta subita a Napoli contro un altro passato illustre. Un confronto che arriva nel solco di una tradizione interna nettamente favorevole ai bianconeri nei confronti della Roma, ulteriore dato che accende l’attesa per il big match di Torino.

Come arriva la Roma:

In casa o in trasferta, la Roma ha battuto la Juventus una sola volta nelle ultime dieci sfide di Serie A, anche se le ultime tre si sono tutte concluse in pareggio, segnale di un equilibrio crescente tra le due storiche rivali.

Nonostante ciò, il club capitolino arriva allo scontro diretto con quattro punti di vantaggio sui bianconeri, grazie al successo ottenuto a inizio settimana che ha permesso di rimettere la stagione sui binari giusti.

Dopo aver chiuso novembre in testa alla classifica, la Roma aveva infatti vissuto un momento delicato, incassando due sconfitte consecutive senza segnare, penalizzata da una vera e propria crisi offensiva. Tra le squadre della parte sinistra della classifica, i giallorossi sono infatti quelli con meno gol all’attivo, appena 16, a pari merito con un’altra formazione.

Il riscatto è arrivato lunedì, con l’1 a 0 casalingo contro il Como, diretta concorrente nella corsa europea. A firmare la rete decisiva è stato il brasiliano Wesley, alla terza marcatura stagionale, scatenando l’entusiasmo dell’Olimpico.

La Roma è ora quarta, ma resta pienamente in corsa per le posizioni di vertice, distante appena tre punti dalla nuova capolista Inter, impegnata in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e quindi ferma nel prossimo turno di campionato.

Uno scenario che rende la sfida di Torino ancora più pesante: una vittoria contro la Juventus proietterebbe la squadra di Gian Piero Gasperini addirittura al secondo posto, davanti ad altre due partecipanti alla Supercoppa come Napoli e AC Milan.

I motivi per credere nel colpo esterno non mancano. La Roma può vantare la miglior difesa della Serie A, con appena otto gol subiti, e un rendimento fuori casa eccezionale nel 2025, con 12 vittorie in 17 trasferte, numeri che alimentano ambizioni concrete in vista del big match contro i bianconeri.

Pronostico Juventus – Roma:

In una sfida che si preannuncia molto equilibrata e tattica, con entrambe le squadre poco prolifiche sotto porta, una sola rete potrebbe bastare per decidere l’incontro e consegnare i tre punti alla Juventus.

La Roma arriva a Torino con aspettative cresciute nelle ultime settimane, ma i precedenti contro le big non giocano a suo favore: i giallorossi hanno infatti perso contro Napoli, Milan e Inter senza mai segnare, evidenziando difficoltà evidenti quando il livello dell’avversario si alza.

In uno scenario simile, la solidità difensiva e il fattore campo potrebbero fare la differenza a favore dei bianconeri, che con una vittoria di misura avrebbero l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions e rilanciare con decisione la propria corsa alle prime quattro posizioni.

