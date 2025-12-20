Video Gol Highlights di Juventus – Roma 2-1 Serie A 16° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Juventus – Roma 2-1: decidono il match i gol di Conceicao nel finale di primo tempo e Openda al 70°, per la Roma accorcia le distanze Baldanzi a 15 minuti dalla fine.

Nel big match della 16° giornata di Serie A, la Juventus conquista tre punti pesantissimi superando 2 a 1 la Roma all’Allianz Stadium e accorcia la distanza in classifica, portandosi a una sola lunghezza dal quarto posto, attualmente occupato proprio dai giallorossi.

Il primo tempo scorre su ritmi contenuti e si anima soltanto nel finale. Al 43’ Conceiçao va vicinissimo al vantaggio con una conclusione ravvicinata, neutralizzata da una grande risposta di Svilar. È però solo il preludio al gol che arriva pochi istanti dopo: l’esterno bianconero trova lo spazio giusto e firma l’1 a 0 con un diagonale preciso, facendo esplodere lo stadio.

La ripresa offre uno spettacolo decisamente più intenso. La Juventus rientra in campo con grande aggressività, prende in mano il pallino del gioco e costringe la Roma a difendersi bassa. Il forcing viene premiato al 70’, quando arriva il raddoppio: Svilar respinge il colpo di testa di McKennie, lo stesso centrocampista americano è rapido nel recuperare la sfera e servire Openda, che deposita in rete a porta vuota segnando il suo primo gol in Serie A.

La Roma reagisce subito e al 75’ riesce a riaprire la partita. Baldanzi è il più lesto di tutti sulla ribattuta dopo l’ottimo intervento di Di Gregorio su Ferguson, trovando il 2-1 che riaccende le speranze giallorosse.

Nel finale i capitolini aumentano la pressione e cercano il pareggio con insistenza, ma la Juventus tiene botta e va addirittura vicinissima al terzo gol all’80’, quando Yildiz colpisce il palo che nega ai bianconeri il colpo del ko.

Una vittoria fondamentale per la Juventus di Luciano Spalletti che rilancia le proprie ambizioni in zona Champions e manda un segnale forte alle dirette concorrenti mentre la Roma esce sconfitta ma ancora pienamente in corsa per le posizioni europee.

Per i giallorossi arriva l’ennesima sconfitta in uno scontro diretto dopo quelle contro Milan, Inter e Napoli.

Cronaca di Juventus – Roma 2-1:

Cronaca 1° Tempo:

Calcio d’inizio affidato alla Roma, che prova subito a impostare il gioco con aggressività e pressione alta sui portatori di palla bianconeri.

2’

La Juventus gestisce il primo possesso prolungato della gara, ma la Roma accorcia bene gli spazi e va subito a disturbare la costruzione dal basso.

4’

Lancio lungo in profondità per Dybala, attento Bremer che legge bene la traiettoria, intercetta e manda il pallone in fallo laterale.

11’

Bella manovra della Roma sviluppata centralmente: Dybala accende l’azione, Koné rifinisce in area per l’argentino che calcia, ma la conclusione è troppo centrale e non crea problemi.

16’

Gioco interrotto per un contrasto duro tra Thuram e Celik. Il centrocampista bianconero resta a terra per qualche secondo, poi il gioco riprende regolarmente.

20’

Fase di equilibrio totale. La Roma prova a prendere il controllo del pallone, mentre la Juventus resta compatta e pronta a ripartire.

21’

Ammonizione per Soulé: intervento in scivolata giudicato irregolare per il contatto con il ginocchio sul piede di Kalulu.

24’

Secondo cartellino giallo del match, questa volta per Conceiçao, punito per un fallo su Mancini.

31’

Nuova pausa forzata: Pellegrini resta a terra dopo uno scontro con Bremer. Nulla di grave, il capitano giallorosso si rialza dopo le cure.

32’

Ripresa del gioco con calcio d’angolo per la Roma. Pellegrini raccoglie al limite e calcia di destro sotto pressione, ma il tiro è impreciso e termina lontano dallo specchio.

33’

Ripartenza veloce della Juventus: Thuram arriva al limite e calcia di prima intenzione, conclusione centrale che viene bloccata senza difficoltà.

38’

Grande uscita di Svilar con i piedi fin oltre i 25 metri, decisivo nell’anticipare Openda lanciato a rete.

42’

Prima vera fiammata bianconera: Yildiz salta due uomini in area, scarico per Conceiçao che si libera bene ma calcia male. Ancora Svilar salva tutto con i piedi.

42’

Sul capovolgimento di fronte Wesley prolunga per Rensch, cross dal fondo per Dybala, anticipato puntualmente dalla difesa juventina.

44’ GOL JUVENTUS

La partita si sblocca. Cambiaso inventa un assist di tacco illuminante per Conceiçao, che entra in area e incrocia di mancino sul primo palo battendo Svilar. Allianz Stadium in festa per l’1-0 bianconero.

45’

L’arbitro assegna un minuto di recupero.

46’

Fine primo tempo: Juventus avanti grazie alla fiammata di Conceiçao nel finale. Breve pausa e squadre negli spogliatoi in vista della ripresa.

Cronaca 2° Tempo:

6’

Primi movimenti sulle panchine, soprattutto in casa Roma, che inizia a preparare le prime sostituzioni.

7’

Occasione Juventus: Yildiz dialoga con Openda e conclude da posizione defilata verso il palo lontano, pallone che esce di poco.

7’

Cambio Roma: entra Bailey al posto di Pellegrini, non soddisfatto al momento dell’uscita.

9’

Doppio intervento decisivo di Svilar: prima su una conclusione ravvicinata, poi sul tiro potente ma centrale di Cambiaso dal limite.

10’

Doppia sostituzione per la Roma: dentro Baldanzi e Ferguson, fuori Dybala e Soulé.

14’

Problemi fisici per Conceiçao, che segnala alla panchina la necessità del cambio.

16’

Doppio cambio Juventus: entrano Rugani e Zhegrova, escono Bremer e Conceiçao.

20’

Cartellino giallo per Koné: intervento in ritardo e trattenuta vistosa su Yildiz, fallo tattico.

25’ GOL JUVENTUS

Raddoppio bianconero. Zhegrova affonda sulla destra e crossa per McKennie: prima risposta di Svilar, poi l’americano recupera il pallone e serve Openda, che insacca da due passi a porta sguarnita.

28’

Dura poco la partita di Bailey, costretto a lasciare il campo: al suo posto entra El Shaarawy.

30’ GOL ROMA

La Roma accorcia le distanze. Recupero di Wesley, servizio per Ferguson e cross basso sul secondo palo dove Baldanzi anticipa Cambiaso e firma il 2-1.

35’

Juventus vicinissima al tris: ripartenza avviata da Locatelli, conclusione di Yildiz che si stampa sul palo.

36’

Tentativo giallorosso dal limite: Baldanzi calcia sulla sponda di Ferguson, ma alza troppo la mira.

37’

Cambio Juventus: David prende il posto di Openda, autore del gol del raddoppio.

39’

Fallo di Cristante su David: ammonizione per il centrocampista della Roma.

41’

Intervento irregolare su Wesley, cartellino giallo per McKennie.

44’

Doppio cambio bianconero per gestire il finale: dentro Kostic e Miretti, fuori Yildiz e Cambiaso.

45’

Concessi cinque minuti di recupero.

49’

Ultima occasione per la Roma: Ferguson calcia rasoterra dal limite, ma Di Gregorio si distende e respinge.

50’

Triplice fischio all’Allianz Stadium: la Juventus supera 2-1 la Roma e conquista tre punti fondamentali nello scontro diretto.

Video Gol e Highlights Juventus – Roma 2-1:

Video online a breve

Tabellino di Juventus – Roma 2-1:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (61’ Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (89’ Kostic); Conceicao (61’ Zhegrova), Yildiz (89’ Miretti); Openda (82’ David). A disposizione: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

Roma: Svilar; Ziolkowski, Mancini, Rensch; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé (56’ Baldanzi), Pellegrini (52’ Bailey) (73’ El Shaarawy); Dybala (56’ Ferguson). A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Pisilli, Sangare, Bah, Mirra, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sozza.

Marcatori: 44’ Conceicao (J), 70’ Openda (J), 75’ Baldanzi (R).

Ammoniti: Soulé (R), Conceicao (J), Kone (R), Cristante (R), McKennie (J).

I migliori bookmaker