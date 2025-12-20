EA SPORTS FC Mobile celebra la Premier League con l’evento Festive Fixtures

EA SPORTS FC Mobile - Stadiosport.it

I giocatori di EA SPORTS FC Mobile potranno vivere il periodo più intenso e affascinante della Premier League grazie al nuovo evento a tempo limitato Festive Fixtures, pensato per accompagnare le festività natalizie con sfide dedicate, contenuti esclusivi e ricompense speciali.

Dal 18 dicembre al 15 gennaio, l’evento porterà lo spirito unico del calcio inglese direttamente sugli schermi dei tifosi di tutto il mondo, sincronizzandosi con il calendario reale delle partite festive. Un mese ricco di appuntamenti che celebra una delle tradizioni più iconiche del calcio mondiale, quando la Premier League non si ferma nemmeno durante le feste.

Festive Fixtures è strutturato in cinque capitoli, ognuno ispirato alle diverse giornate di campionato che caratterizzano il periodo natalizio e di Capodanno. I giocatori potranno seguire nuovi contenuti ogni settimana, con capitoli tematici dedicati alle partite più attese, momenti speciali legati ai risultati dal vivo e highlights ufficiali della Premier League disponibili su FCM TV.

Durante l’evento sarà possibile sbloccare numerose ricompense esclusive, pensate per celebrare la storia e la magia del campionato inglese. Tra queste spiccano divise retrò, oggetti giocatore unici, stemmi ufficiali e altri elementi di personalizzazione per rendere la propria squadra ancora più rappresentativa del periodo festivo.

Grande attenzione anche all’aspetto dinamico dell’esperienza. I pacchetti dedicati ai singoli club e le offerte lampo saranno allineati alle partite reali, mentre quiz, curiosità e video in-game metteranno in risalto la tradizione, la nostalgia e i momenti più iconici della Premier League. Le sfide dinamiche, influenzate dai risultati delle partite festive reali, permetteranno ai giocatori di sentirsi ancora più coinvolti nell’azione.

Con Festive Fixtures, EA SPORTS FC Mobile si propone come il punto di riferimento digitale per vivere il rituale invernale del calcio inglese, offrendo ai tifosi la possibilità di giocare, fare pronostici e personalizzare il proprio percorso durante il periodo più intenso della stagione di Premier League. Il gioco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store, pronto ad accompagnare i fan per tutte le festività.

