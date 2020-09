Calciomercato Napoli: idea Bailey dal Bayer Leverkusen

Calciomercato Napoli: Leon Bailey del Bayer Leverkusen può essere l’alternativa giusta a Boga e Under. Giuntoli è al lavoro.

Il Napoli è sempre più alla disperata ricerca di un esterno di fascia per la prossima stagione. Ounas e Younes sono in uscita e Lozano, Insigne e Politano, per quanto affidabili, hanno bisogno di un altro elemento che completi il pacchetto degli esterni offensivi a disposizione di Gennaro Gattuso. In altre parole serve qualcuno che prenda il posto di José Maria Callejon, andato via al termine della stagione 2019-2020.

Calciomercato Napoli: spunta il nome di Leon Bailey.

Il sogno, come ormai sottolineato più volte, è Jeremie Boga del Sassuolo con Under della Roma a rappresentare l’alternativa più valida (partenopei e giallorossi stanno pensando allo scambio Milik-Under). Ma qualora non si dovesse riuscire a chiudere per uno dei due profili sopramenzionati, ecco che De Laurentiis è pronto a cambiare strada e guardare altrove. Nei giorni scorsi è venuto fuori il nome di Gerard Deulofeu, attualmente in forza al Watford della famiglia Pozzo, ma, stando a quanto circolato nelle ultime ore, pare che il DS Giuntoli abbia instaurato dei contatti anche con l’entourage di Leon Bailey, talentuoso esterno giamaicano di proprietà del Bayer Leverkusen.

Il fresco 22 enne (ha compiuto gli anni lo scorso 9 agosto) piace molto al club azzurro che potrebbe mettere sul piatto un’offerta vantaggiosa tanto per lui quanto per il club tedesco proprietario del suo cartellino. Bailey è un’ala tecnicamente dotata che può giocare su entrambe le fasce e che ha nel suo piede mancino vellutato e preciso un’arma fenomenale da mettere al servizio del 4-3-3 di Gennaro Gattuso. Per ora i contatti tra il Napoli e il Bayer Leverkusen non sono particolarmente caldi, ma non è detto che nelle prossime settimane non si possa arrivare ad una svolta. Come sempre quindi, aspettiamo di saperne di più.

