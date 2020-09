Calciomercato Napoli: Cagliari vicino a Ounas

Calciomercato Napoli: per Adam Ounas si fa sotto anche il Cagliari di Eusebio Di Francesco. De Laurentiis vuole 12 milioni per cedere il franco-algerino a titolo definitivo.

Continuano i lavori di sfoltimento della rosa in casa Napoli. Dopo la partenza di Allan, finito all’Everton e in attesa di quelle di Koulibaly e Milik, gli azzurri continuano ad attendere offerte concrete per Luperto, Younes e Ounas. I primi due sembrano ormai destinati al Genoa di Enrico Preziosi che, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe riuscire a portare a casa i due calciatori che in Campania hanno avuto poco spazio sotto la gestione di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli: Ounas piace al Cagliari.

Discorso leggermente diverso invece per quanto riguarda Adam Ounas che, sebbene sia stato accostato anche lui al Genoa del DS Faggiano nei giorni scorsi, nelle ultime ore, sembrerebbe essere finito nel mirino del Cagliari del neo allenatore, Eusebio Di Francesco, che avrebbe alzato la cornetta e chiesto informazioni a De Laurentiis per il talentuoso calciatore franco-algerino.

Un interesse, quello dei rossoblu sardi per il classe ’96 rientrato dal prestito al Nizza, che si rinnova dopo il tentativo sfumato proprio lo scorso inverno quando Ounas preferì la Costa Azzurra alla Sardegna. Il presidente del Cagliari, Giulini avrebbe già un accordo di massima con De Laurentiis che vuole 12 milioni di euro per lasciar partire il 23 enne ex Bordeaux. Le parti sono in continuo contatto e non è detto quindi che l’affare non si possa concludere nei prossimi giorni.

