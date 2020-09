Calciomercato Napoli: spunta Deulofeu

Calciomercato Napoli: Gerard Deulofeu del Watford può essere l’alternativa giusta a Boga e Under. Costa 25 milioni di euro.

Il Napoli è tra le squadre più attive sul mercato, lo sappiamo. I rinnovi di Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas e Zielinski e gli arrivi di Osimhen e Rrahmani sono solo alcune delle trattative messe a segno da Da Laurentiis nelle ultime settimane. Il patron azzurro non si ferma e cerca disperatamente un difensore centrale e un esterno di fascia. I nomi fuoriusciti per la difesa sono tanti, ma finché non verrà ceduto Koulibaly non si potrà parlare di nuove operazioni in entrata nel pacchetto difensivo della squadra.

Calciomercato Napoli: piace Deulofeu.

L’obiettivo principale, almeno per ora, è quindi quello di trovare al più presto un esterno di fascia che prenda il posto di José Maria Callejon, andato via al termine della stagione 2019-2020. Il profilo che piace di più al DS Giuntoli è quello di Jeremie Boga del Sassuolo, ma i neroverdi continuano a temporeggiare e questo non piace al Napoli che, di conseguenza, sta iniziando a guardare altrove per soddisfare le richieste di Gattuso. Un altro nome fuoriuscito nelle ultime settimane è quello di Cengiz Under della Roma che possiede tutte le qualità richieste dal tecnico calabrese per il suo 4-3-3. Ma anche coi giallorossi la situazione è in stand-by. Si era pensato addirittura ad un clamoroso doppio scambio che avrebbe portato Hysaj e Demme nella capitale e Veretout ed Under all’ombra del Vesuvio, ma ovviamente è tutto naufragato sul nascere.

Pertanto, difronte alla necessità di avere subito in squadra un esterno di fascia forte ed esperto, il Napoli avrebbe messo nel mirino nientemeno che Gerard Deulofeu, talentuoso calciatore spagnolo attualmente in forza al Watford della famiglia Pozzo. Il classe ’94 costa 25 milioni di euro e vista la sua conoscenza della nostra Serie A (ha giocato nel Milan nella stagione 2016-2017) potrebbe rappresentare, alla fine, il profilo giusto sul quale puntare. Staremo a vedere come evolverà la situazione.

