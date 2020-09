Calciomercato Napoli: Luperto ad un passo dal Genoa, che vuole Ounas e Younes

Calciomercato Napoli: non solo Llorente, il Genoa vuole anche Luperto, Ounas e Younes. Il DS rossoblu, Daniele Faggiano lavora sulla possibilità di averli in prestito.

All’inizio della Serie A 2020-2021, mancano poco meno di tre settimane e se da un lato le squadre sono ormai a lavoro per farsi trovare pronte all’inizio della nuova stagione, dall’altro ci sono le dirigenze che monitorano attentamente il mondo del mercato per provare a piazzare colpi importanti in vista del nuovo campionato che scatterà il prossimo 19 settembre.

Tra le società più attive in questo periodo vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, dopo aver messo a segno il colpo Osimhen e aver rinnovato i contratti di Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas e Zielinski, punta ora a sfoltire una rosa troppo ampia che presenta elementi non rientranti nei piani del tecnico, Gennaro Gattuso. Il primo ad aver salutato è stato Allan, ceduto all’Everton di Carlo Ancelotti per 28 milioni di euro. Alla cessione del brasiliano faranno molto probabilmente seguito quelle di Koulibaly (vicinissimo al Manchester City) e Milik (conteso tra Roma e Juventus) che porteranno nelle casse napoletane almeno 100 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: il Genoa vuole Luperto, Ounas e Younes.

Cifra, questa, che potrebbe diventare più corposa qualora il Napoli riuscisse a piazzare anche Luperto, Ounas e Younes. Il difensore ex Empoli ha visto pochissimo il campo da quando Gattuso è arrivato sulla panchina azzurra e potrebbe presto cambiare aria per trovare più spazio in un’altra squadra. In tal senso il Genoa di Enrico Preziosi avrebbe manifestato grande interesse per il classe ’96 che in Liguria troverebbe una continuità di rendimento sicuramente maggiore rispetto a quella solo sognata all’ombra del Vesuvio.

E se Luperto rappresenta un valido rinforzo per il pacchetto arretrato della squadra rossoblu, il Grifone pensa anche al proprio reparto offensivo e, guardando sempre in casa Napoli, mette nel mirino Adam Ounas e Amin Younes. Il DS dei genovesi, Daniele Faggiano sta lavorando infatti alla possibilità di averli in prestito, ma la situazione, almeno per ora, pare essere in stand-by. Staremo quindi a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

