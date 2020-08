Calciomercato Napoli, è fatta: Allan ceduto all’Everton

Calciomercato Napoli: Allan non è più un giocatore dei partenopei. Accordo trovato con l’Everton che paga il brasiliano 28 milioni di euro. Dopo otto stagioni, finisce l’avventura in Serie A dell’ex Udinese.

La telenovela Allan è finalmente finita. Dopo una trattativa lunga settimane, Napoli ed Everton hanno trovato un accordo per il duttile centrocampista sudamericano: nelle casse dei campani finiscono 28 milioni di euro (25+3 di bonus), mentre il brasiliano raggiunge in terra d’Albione il suo ex allenatore, Carlo Ancelotti, che ha fatto di tutto per averlo a Liverpool in vista dell’imminente stagione 2020-2021.

Dopo 8 stagioni passate in Serie A con le maglie di Udinese prima e Napoli poi, Allan saluta l’Italia e va a giocare in quello che, a tutt’oggi, è il campionato più bello del mondo. Come detto poc’anzi, l’ormai ex numero 5 azzurro, in Inghilterra, ritroverà Carlo Ancelotti, allenatore che lo ha guidato nell’anno mezzo passato sotto il Vesuvio prima di essere esonerato e sostituito dall’attuale tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli: Allan all’Everton per 28 milioni di euro.

L’allenatore calabrese ex Milan infatti non ha mai posto al centro dei suoi progetti l’infaticabile centrocampista latino-americano che dinanzi alla scarsa considerazione e all’utilizzo praticamente centellinato da parte del suo tecnico ha deciso di cambiare aria e di mettersi al servizio di chi invece ha sempre fatto grande affidamento su di lui.

De Laurentiis, che parlava di cessione di Allan solo davanti ad un’offerta di almeno 40 milioni, alla fine ha compreso che la sua richiesta difficilmente sarebbe stata soddisfatta. Il patron azzurro ha pertanto deciso di accettare l’offerta pervenuta dall’Everton che verserà nelle casse napoletane 25 milioni di euro più 3 di bonus. L’avventura di Allan nel massimo campionato italiano finisce dopo 261 presenze e 10 gol totali. Sulla sponda blu del Mersey, l’ex Vasco Da Gama rimarrà 4 anni con uno stipendio da 4 milioni netti di euro a stagione.

